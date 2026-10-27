Despăgubirile pentru zborurile anulate, plătite în cel mult 30 de zile. Cât pot primi pasagerii și ce trebuie să conțină un refuz

Despăgubirile pentru zborurile anulate sau cu întârzieri mari, după care unii pasageri au așteptat până acum și ani de zile, vor trebui achitate de companiile aeriene în maximum 30 de zile.

Noile reguli, adoptate de Parlamentul European și de Consiliul UE, clarifică mai multe drepturi ale călătorilor și au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Un an pentru adaptarea companiilor

Regulamentul european, deja adoptat, le lasă operatorilor aerieni un termen de un an în care să își pregătească mecanismele de lucru. Până acum, durata de soluționare a cererilor diferea de la o companie la alta, iar în unele cazuri un pasager putea aștepta ani întregi un răspuns.

Din acest motiv, autoritățile europene urmăresc ca, de acum înainte, toți operatorii să aplice aceleași reguli.

Pașii de urmat pentru cererea de despăgubire

Conform noului regulament, pasagerii ar urma să primească instrucțiuni clare despre depunerea unei cereri de despăgubire în maximum patru zile de la data călătoriei, arată sursa citată. Din momentul respectiv, operatorii aerieni dispun de o lună pentru a da un răspuns, care poate însemna fie returnarea banilor, fie respingerea solicitării.

O respingere nu poate fi însă una simplă: „Însă refuzul trebuie neapărat însoțit de argumente clare”, potrivit PRO TV.

Sumele despăgubirilor nu se modifică

Cuantumul despăgubirilor rămâne neschimbat, de exemplu în situația unui zbor întârziat cu mai mult de trei ore. În funcție de distanța pe care o parcurge cursa, un pasager poate primi până la 600 de euro.

TAROM, cel mai lent răspuns din clasament

Un clasament întocmit de o companie internațională specializată în drepturile pasagerilor plasează TAROM pe ultimul loc la viteza de răspuns pentru cererile gestionate de această firmă, cu o medie de 110 zile, conform aceleiași surse.

Solicitată de Știrile PRO TV să comenteze datele, compania a transmis că „informațiile publicate nu sunt reprezentative pentru ansamblul cererilor TAROM” și că „tratează cu seriozitate drepturile pasagerilor”.