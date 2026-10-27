Bananele s-ar putea scumpi în 2027. De ce cresc costurile, potrivit directorului Chiquita

Carlos Lopez Flores, directorul Chiquita Brands International, unul dintre cei mai mari comercianți de banane din lume, avertizează că prețul acestor fructe ar putea crește în 2027, scrie Informat.

Potrivit acestuia, fenomenul meteorologic El Niño și conflictele geopolitice au împins în sus costurile de producție și de transport.

Luni grele pentru sector, la trecerea dintre ani

Chiquita se așteaptă ca sfârșitul lui 2026 și primele luni din 2027 să fie dificile pentru piața bananelor, cu o producție mai mică și cu prețuri în creștere. America Latină, regiunea de unde provin cele mai multe banane exportate, se confruntă atât cu fenomene meteo extreme, cât și cu dificultăți logistice, potrivit sursei citate.

Ploi abundente într-o parte, secetă în cealaltă

Pentru Ecuador și Peru se prognozează precipitații puternice, care ar putea aduce inundații și boli ale plantelor și ar putea distruge culturile și drumurile. Între timp, bazinul Amazonului și nord-estul Braziliei sunt lovite de secetă.

Ecuadorul, primul furnizor de banane la nivel mondial, se află printre țările cele mai vulnerabile, arată sursa citată.

Costuri deja mai mari și negocieri în curs

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus deja la scumpirea combustibilului, a îngrășămintelor și a ambalajelor. Chiquita a început negocierile pentru contractele de anul viitor, iar în centrul discuțiilor se află garantarea aprovizionării și acoperirea cheltuielilor suplimentare.

Un aliment ieftin, cu o marjă redusă de manevră

De ani buni, bananele se numără printre cele mai accesibile alimente. Marjele mici și contractele încheiate pe termen lung le lasă însă furnizorilor puțin spațiu pentru a absorbi noile costuri, conform aceleiași surse.

El Niño record și prețuri minime mai mari din 2027

Avertismentul a venit în condițiile în care Centrul de Predicție Climatică al NOAA a estimat la 75% probabilitatea ca El Niño să depășească, între octombrie și decembrie 2026, intensitatea tuturor episoadelor înregistrate din 1950 încoace.

Organizația Fairtrade a anunțat, la rândul ei, majorarea prețurilor minime pentru banane, invocând vremea extremă, bolile plantelor și costurile de producție în creștere. Noile prețuri se aplică pentru contractele care încep la 1 ianuarie 2027 și cresc, în medie, cu 5,6% la nivel Ex Works și cu 3,9% la nivel FOB.

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