Mbappé l-a numit dictator pe Mao Zedong. Companiile chineze deja îi întorc spatele

Starul lui Real Madrid și al naționalei Franței, Kylian Mbappé, a prezentat scuze publice după ce a stârnit indignare în China în urma unor comentarii legate de fostul lider comunist Mao Zedong. Controversa a avut deja consecințe comerciale importante. Mai multe companii chineze au anunțat deja încetarea parteneriatelor cu fotbalistul francez.

Potrivit publicației franceze Le Parisien, Mbappé s-a declarat „sincer dezolat” și a prezentat scuze marți, în condițiile în care scandalul a luat amploare peste noapte în China. Publicația notează că atacantul pierduse deja mai multe colaborări comerciale cu branduri locale înainte de a transmite mesajul de regret.

Scandalul a pornit de la un videoclip distribuit online, în care fotbalistul era întrebat care este cea mai amuzantă memă cu el. Mbappé a răspuns că preferata sa este una în care chipul său apare suprapus peste imaginea „unui dictator chinez”. Montajul video afișa ulterior o imagine inspirată de Mao Zedong.

Reacția din China a fost rapidă

Producătorul de băuturi energizante Dongpeng, gigantul lactatelor Mengniu și compania Milkground au anunțat că încetează colaborarea cu Mbappé. Ei au invocat o politică de „toleranță zero” față de comportamentele care afectează sentimentele naționale ale chinezilor.

Potrivit Reuters, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a declarat că „vorbele și acțiunile care rănesc sentimentele poporului chinez vor întâmpina în mod natural opoziția tuturor sectoarelor societății chineze”.

Scuze publice, dar degeaba

În încercarea de a calma situația, Mbappé a transmis un mesaj pe rețeaua X. El a afirmat că declarația sa a fost neinspirată și că nu a intenționat să jignească pe nimeni. „Am un respect profund pentru poporul chinez și pentru istoria sa și îmi pare sincer rău”, a spus fotbalistul.

Criza pare să depășească însă sfera imaginii personale a jucătorului. Mai multe publicații internaționale relatează că televiziunea de stat CCTV ar fi suspendat difuzarea meciurilor din La Liga în care apare Real Madrid. In disperare de cauză, președintele campionatului spaniol, Javier Tebas, și-ar fi prezentat la rândul său scuze fanilor chinezi.