Lucrările de demolare a blocului din Rahova, unde patru oameni și-au pierdut viața în explozia din octombrie 2025, au ajuns la final. Marți s-a prăbușit ultimul fragment din clădire, un moment pe care constructorii îl anticipaseră.

O prăbușire prevăzută de la început

Partea rămasă din bloc a căzut marți, însă evenimentul nu a luat pe nimeni prin surprindere. Încă de când a început demolarea, constructorii au transmis că anticipează căderea acestei porțiuni a clădirii.

Pentru acest moment a fost delimitat și un perimetru, ținut permanent sub observație de personalul de pe șantier.

Ce urmează pe șantier

Odată cu prăbușirea acestui ultim fragment, demolarea propriu-zisă s-a încheiat. Etapa următoare presupune îndepărtarea resturilor de construcție care au mai rămas în zona de sus a blocului, arată sursa citată.

O intervenție fără precedent în România

Autoritățile au demolat controlat marți etajele de la 5 la 8, cele mai afectate de explozie. Procesul a pornit pe data de 5 octombrie, când Primăria Capitalei a anunțat începerea lucrărilor.

„A început demolarea controlată a etajelor 8-5, la blocul din Rahova. Este o intervenție excepțională, premieră în România”. Perimetrul a fost securizat, iar la fața locului au ajuns mai multe utilaje pentru demolare, potrivit municipalității.

Soluția tehnică pentru un bloc într-o situație specială

Înainte de începerea intervenției, Primăria Municipiului București a anunțat că, ținând cont de situația particulară a blocului, va fi stabilită o soluție tehnică pe măsură.

„Constructorul urmează să vină în aceste zile cu o soluție tehnică adaptată special pentru această zonă. Intervenția este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în locuințe pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate”, a explicat municipalitatea.

Pentru demolare s-au prevăzut montarea unei macarale și folosirea unei foarfeci speciale.

Locatarii ar putea reveni în apartamente

Din cele 8 etaje ale clădirii, primele 4 au rămas în picioare, conform constructorului. După ce întregul imobil va fi asigurat, persoanele care au locuit în aceste apartamente vor putea, cel mai probabil, să pășească din nou în casele lor, lucru care nu s-a mai întâmplat de la explozie, pentru a-și căuta actele sau a-și lua o parte din lucruri.

Zona a rămas închisă din momentul exploziei, sub paza Poliției Locale, iar proprietarii nu au mai pus piciorul în apartamente.

Tot pentru ei, în urmă cu două săptămâni, muncitorii au instalat pe scara blocului stâlpi temporari de susținere, astfel încât să poată ajunge în locuințe și să-și recupereze o parte din bunuri.

Contextul tragediei

Construit în 1981, blocul din cartierul bucureștean Rahova avea 108 apartamente. Pe lângă cele patru persoane care au murit, explozia a făcut și 15 răniți.

„Explozia s-a produs pe 17 octombrie 2025, după o acumulare de gaze. Câteva zeci au rămas fără locuințe. Peste 40 de familii primesc în continuare sprijin pentru plata chiriei”.

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