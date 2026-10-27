De la Ierusalim la București. România și alegerile pentru Knesset

Alegerile parlamentare din Israel contează pentru România prin consecințele lor asupra securității, cooperării militare și economiei. Bucureștiul are interesul unui partener israelian stabil, capabil să gestioneze amenințările regionale și să mențină relații funcționale cu aliații occidentali. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu poate produce costuri inclusiv pentru cetățenii români.

Confruntarea dintre Benjamin Netanyahu și principalul său rival, fostul șef al armatei Gadi Eisenkot, trebuie urmărită din perspectiva viitoarei majorități parlamentare. Guvernarea depinde de negocierea unei coaliții, iar partidele mici pot influența decisiv programul acesteia. Pentru București, componența guvernului va conta în evaluarea predictibilității politice și a disponibilității pentru compromisuri diplomatice.

Relația bilaterală are o profunzime aparte. România a păstrat legăturile diplomatice cu Israelul inclusiv în 1967, iar comunitatea israelienilor originari din România reprezintă o legătură umană durabilă. Această continuitate oferă acces și încredere, resurse importante într-o regiune unde dialogul poate deveni rapid dificil.

Există și o dimensiune directă de protecție a cetățenilor. Vorbim de românii stabiliți în Israel, familii mixte, turiști și pelerini. Deciziile privind securitatea și conduita războiului pot influența circulația, zborurile și necesitatea unor intervenții consulare. Pentru România, stabilitatea israeliană înseamnă și capacitatea de a se proteja, alături de statele partenere, dincolo de declarațiile politice.

Apărarea și economia

Cooperarea militară explică concret importanța scrutinului. În 2025, România a semnat cu Rafael un acord pentru sisteme antiaeriene cu rază scurtă și foarte scurtă, de aproximativ două miliarde de euro. Programul urmărește protecția împotriva unor amenințări precum dronele și rachetele de croazieră și presupune cooperare cu industria românească de apărare.

În condițiile războiului Rusiei împotriva Ucrainei, asemenea capacități sunt importante pentru flancul estic. Interesul Bucureștiului privește livrările, mentenanța, instruirea și cooperarea industrială. O agravare a conflictelor israeliene ar putea pune presiune asupra producției și priorităților de livrare. Pentru București, predictibilitatea furnizorilor reprezintă o componentă a securității naționale și a planificării militare.

Relația economică oferă alte oportunități, precum tehnologia informației, agricultura, cercetarea și soluțiile pentru gestionarea apei. Pentru firmele israeliene, România poate oferi capacități industriale și acces la piața europeană. Pentru economia românească, colaborarea poate aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă. Instabilitatea prelungită poate amâna asemenea decizii.

Există și un canal de transmitere mai larg, cum este energia. O escaladare regională poate scumpi petrolul, transporturile și asigurările. Comisia Europeană constată deja că efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra energiei au încetinit reducerea inflației în România. Prin acest mecanism, evoluțiile regionale ajung în costurile firmelor și în bugetele familiilor, inclusiv fără o criză bilaterală.

O miză de securitate

Cooperarea în intelligence adaugă relației dintre România și Israel o miză de securitate. Pentru București, accesul la expertiză și evaluări israeliene poate sprijini anticiparea amenințărilor din Orientul Mijlociu, prevenirea terorismului și protejarea cetățenilor. Valoarea unei asemenea relații se măsoară inclusiv prin capacitatea de a identifica riscurile înaintea producerii unei crize.

Există repere publice. În 2007, România și Israel au semnat un memorandum privind schimbul de informații financiare legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului. Documentul stabilește cooperarea dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și autoritatea israeliană omoloagă, inclusiv transmiterea informațiilor din proprie inițiativă sau la cerere.

Pe dimensiunea antiteroristă, serviciile secrete din cele două state colaborează activ, demonstrând importanța coordonării practice pentru protejarea unor obiective sensibile.

Alegerile contează prin prioritățile și climatul instituțional pe care le va imprima viitorul guvern israelian. Încrederea, profesionalismul și protejarea informațiilor sunt esențiale pentru orice parteneriat între structuri de securitate. România are interesul menținerii unor canale stabile de cooperare, capabile să funcționeze eficient în situații de urgență. Continuitatea acestor legături poate deveni un avantaj pentru securitatea națională, într-un context regional marcat de amenințări complexe, mai ales mariajul intereselor rusești și a celor iraniene.

Coaliția israeliană

Pentru București, scenariile electorale au consecințe diferite. O majoritate israeliană dependentă de partide ultranaționaliste ar putea accentua tensiunile cu partenerii europeni, mai ales în privința coloniilor și a dosarului palestinian. România ar avea atunci o sarcină diplomatică mai dificilă. Vorbim de păstrarea cooperării cu Israelul și susținerea consecventă a dreptului internațional și a protecției civililor.

O coaliție mai puțin dependentă de aceste partide ar putea crea spațiu pentru refacerea dialogului cu Europa și pentru o cooperare economică mai predictibilă. Capacitatea ei de a lua decizii și de a limita escaladarea ar conta pentru interesele românești. Un blocaj prelungit în formarea guvernului ar extinde perioada de incertitudine.

Bucureștiul trebuie să urmărească și relația dintre Israel și Statele Unite. O nouă criză regională ar putea solicita suplimentar resursele militare și atenția diplomatică americane, într-un moment sensibil pentru securitatea europeană.

Diplomația română trebuie să pregătească relația cu viitorii decidenți israelieni, să protejeze proiectele economice și militare și să consolideze contactele dintre instituții. Interesul național cere un parteneriat predictibil, sprijinit pe contracte respectate, cooperare tehnologică și dialog politic, inclusiv atunci când opțiunile celor două guverne diferă.