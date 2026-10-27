Polițist din Timișoara, trimis în judecată după ce ar fi dat ponturi hoților care jefuiau medici și politicieni

Un polițist din cadrul Secției 5 din Timișoara a fost trimis în judecată, fiind acuzat că ar fi furnizat informații confidențiale unei persoane cunoscute pentru comiterea unor infracțiuni contra patrimoniului. Datele ar fi vizat locuința unei persoane în care se aflau sume importante de bani, iar informațiile ar fi putut facilita un furt. Agentul este cercetat în stare de arest la domiciliu, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Dosarul are legătură cu o grupare suspectată că a jefuit locuințele unor medici, oameni de afaceri, profesori și politicieni din Timișoara și Dumbrăvița. Printre persoanele vizate de hoți s-a numărat și Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL, scrie News.ro.

Cum ar fi ajuns informațiile la hoți

Potrivit procurorilor, polițistul s-a deplasat împreună cu un coleg la o intervenție solicitată prin numărul de urgență 112. Cei doi trebuiau să ajute o persoană să deschidă un seif. Cu această ocazie, agentul ar fi aflat detalii despre locuință, accesul în imobil, dispunerea încăperilor, locul în care dormea proprietarul și amplasarea seifului, precum și despre existența unor sume importante de bani.

Anchetatorii susțin că, în perioada 4 februarie – 10 aprilie 2026, polițistul ar fi transmis aceste informații unei persoane cunoscute pentru infracțiuni contra patrimoniului. Scopul ar fi fost facilitarea pătrunderii în locuință și sustragerea bunurilor și banilor din seif.

Procurorii îl acuză de folosirea, directă sau indirectă, a unor informații nedestinate publicității ori de permiterea accesului unor persoane neautorizate la acestea. Trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare, iar acuzațiile urmează să fie analizate de instanță.

Prejudiciu de aproximativ un milion de euro

Ancheta privind furturile din locuințe a avansat în august 2026, când polițiștii au efectuat 16 percheziții la adrese din Timișoara și din împrejurimi, inclusiv la locuința agentului. În urma operațiunilor, anchetatorii au ridicat bani și bunuri despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale.

Gruparea ar fi vizat locuințele unor persoane cunoscute din mediul medical, politic și de afaceri, de unde ar fi fost furate ceasuri, bijuterii și bani. Printre victimele menționate în dosar se numără Marilen Pirtea și medicul Cristian Oancea, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara.

La momentul perchezițiilor, prejudiciul era estimat de anchetatori la aproximativ un milion de euro. Unul dintre suspecții vizați de investigație este cercetat și în dosarul furtului de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara, de unde au dispărut aproximativ 10 milioane de lei destinați plății pensiilor.