Gigantul chinez Alibaba a fost dat în judecată în SUA de un grup de acționari care susțin că firma a ascuns legăturile cu o femeie suspectată de spionaj pentru China. Aceasta se află în centrul scandalului care a provocat demisia lui Jensen Huang, fostul director general al Nvidia. Investitorii acuză compania că nu a prezentat corect riscurile asociate relațiilor sale comerciale, potrivit Reuters.

Acțiunea în justiție a fost depusă pe 19 noiembrie la o instanță federală din Manhattan. Reclamanții susțin că Alibaba a oferit informații incomplete despre posibilele consecințe ale încălcării restricțiilor americane privind exportul de tehnologie avansată. Potrivit documentelor depuse în instanță, compania ar fi diminuat în mod intenționat aceste riscuri în rapoartele financiare din 2024, 2025 și 2026. Acționarii consideră că lipsa de transparență a contribuit la menținerea unui preț artificial ridicat al acțiunilor.

În centrul acuzațiilor se află relația comercială dintre Alibaba și Megaspeed, o companie cu sediul în Singapore. Aceasta este suspectată că ar fi ajutat China să obțină acces la procesoare Nvidia de ultimă generație, folosite pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Una dintre persoanele vizate de investigații este Alice Huang, fostă directoare în cadrul Megaspeed. Femeia a avut o relație extraconjugală cu Jensen Huang, fondatorul și fostul director general al Nvidia.

Acționarii afirmă că titlurile Alibaba au pierdut 14% din valoare în numai patru ședințe bursiere, după apariția informațiilor despre relațiile companiei cu Megaspeed și Alice Huang. Potrivit reclamanților, Alibaba ar fi devenit cel mai important client al firmei din Singapore.

Scandalul care a dus la demisia șefului Nvidia

Procesul împotriva Alibaba vine la scurt timp după plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia. Huang a demisionat pe 11 noiembrie, după apariția unor informații despre relațiile sale extraconjugale, inclusiv cea cu Alice Huang. Femeia este suspectată că ar fi avut legături cu serviciile chineze de informații. După demisie, fostul director general și-a recunoscut greșelile și a anunțat că va coopera cu ancheta internă declanșată de Nvidia.

Deși Huang s-a declarat dispus să revină în funcție, consiliul de administrație a respins această posibilitate. Harvey Jones, președintele consiliului, a precizat că demisia a fost acceptată în unanimitate și că societatea nu intenționează să îl reinstaleze.

Scandalul a generat și alte probleme juridice pentru Nvidia. Compania se confruntă cu procese inițiate de investitori, inclusiv cu acuzații privind supravegherea insuficientă exercitată de conducere.

Alibaba se confruntă cu noi probleme juridice în SUA

Procesul împotriva gigantului chinez a fost inițiat de acționarul Withida Bihan, care solicită despăgubiri în numele investitorilor ce au deținut certificate americane de depozit ale Alibaba între 23 mai 2024 și 11 noiembrie 2026. Printre persoanele chemate în judecată se numără și Eddie Wu, directorul general al Alibaba.

Gigantul chinez are deja un conflict juridic cu autoritățile americane. În iunie, Alibaba a contestat în instanță decizia Departamentului Apărării de a o include pe lista companiilor chineze considerate asociate armatei.

În paralel, Alibaba încearcă să își dezvolte afacerile din domeniul serviciilor cloud, în ciuda restricțiilor impuse de Washington. Eddie Wu a declarat că grupul își păstrează obiectivele pentru 2030, printre care venituri internaționale de 100 de miliarde de dolari din serviciile cloud și o marjă EBITDA de 20%.