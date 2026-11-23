Trenuri regionale produse de compania elvețiană Stadler Rail sunt testate în această perioadă pe căile ferate din România. Garniturile au fost comandate de Căile Ferate Federale Elvețiene și nu sunt destinate transportului de călători din România.

Testarea trenurilor elvețiene are loc într-o perioadă în care România își modernizează parcul feroviar prin achiziția unor garnituri electrice noi.

România a primit 20 de trenuri noi de la producătorul polonez PESA

În octombrie, compania poloneză PESA a finalizat livrarea a 20 de trenuri Inter-Regio comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Fiecare garnitură are trei vagoane și este destinată transportului de călători pe distanțe medii și lungi, scrie Profit.ro. Contractul inițial, semnat în decembrie 2023, a avut o valoare de aproape 168 de milioane de euro. Deși livrările erau programate inițial pentru 2027, termenul a fost devansat pentru sfârșitul lunii octombrie 2026.

Autoritățile au decis ulterior să cumpere încă nouă trenuri electrice, pentru aproximativ 75,6 milioane de euro. Acestea urmează să fie livrate în a doua jumătate a anului 2027.

Alte 62 de rame electrice, cumpărate pentru transportul regional

Separat, ARF derulează un proiect pentru achiziționarea a 62 de rame electrice regionale PESA, finanțat prin Fondul pentru Modernizare și de la bugetul de stat.

În vara acestui an, primele patru garnituri au fost predate operatorului privat Transferoviar Călători, pentru ruta București Nord – Roșiori Nord.

Proiectul are o valoare totală de aproximativ 2,78 miliarde de lei și urmărește înlocuirea trenurilor vechi, reducerea poluării și îmbunătățirea condițiilor de călătorie.

La începutul lunii noiembrie, primul tren regional PESA a fost introdus în serviciul comercial de călători, pe ruta București Nord – Brașov.