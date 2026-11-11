VIDEO Meghan Markle, prima apariție publică după arestarea tatălui său. Prințul Harry i-a fost alături la Bruxelles

Meghan Markle a reapărut în public pentru prima dată după arestarea tatălui său, Thomas Markle Sr., într-un dosar privind deținerea de materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Ducesa de Sussex a participat marți, 10 noiembrie, alături de prințul Harry, la un eveniment organizat în Parlamentul European de la Bruxelles. Deși urma să susțină un discurs, Meghan a renunțat să mai vorbească în fața publicului.

Cei doi au ajuns la sediul Parlamentului European în jurul orei 8:00, ținându-se de mână. Meghan a ales o ținută complet neagră, în timp ce Harry a purtat un costum închis la culoare, scrie People.

La sosire, jurnaliștii au încercat să obțină o reacție din partea ducesei în legătură cu situația tatălui său. Aceasta nu a răspuns întrebărilor și și-a continuat drumul alături de soțul ei, relatează People.

Meghan Markle a renunțat la discursul programat

Vizita în Belgia a avut loc cu ocazia inaugurării proiectului „Lost Screen Memorial”, dedicat copiilor care și-au pierdut viața în urma pericolelor asociate mediului online, inclusiv abuzurilor și efectelor nocive ale rețelelor sociale.

Instalația cuprinde 50 de ecrane de telefon, pe care sunt afișate fotografiile unor copii decedați. Imaginile au fost puse la dispoziție de familiile acestora, pentru a atrage atenția asupra necesității unor măsuri mai stricte de protecție a minorilor pe internet.

Inițial, Meghan Markle și prințul Harry urmau să susțină împreună un discurs. Planurile au fost însă schimbate, iar ducesa a decis să nu mai ia cuvântul.

Potrivit unei surse citate de publicația britanică The Telegraph, Meghan nu se simțea suficient de puternică din punct de vedere emoțional pentru a vorbi public, în contextul problemelor judiciare ale tatălui său.

Prințul Harry a susținut singur discursul principal și a cerut măsuri concrete pentru protejarea copiilor în mediul digital.

Tatăl ducesei riscă până la 20 de ani de închisoare

Thomas Markle Sr., în vârstă de 82 de ani, a fost arestat pe 6 noiembrie, în Florida, în urma unei anchete desfășurate de FBI. Potrivit Departamentului american al Justiției, anchetatorii au descoperit aproximativ 78 de obiecte, printre care diapozitive, negative fotografice și cărți, care conțineau presupuse materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor.

Acestea au fost ridicate din două spații de depozitare închiriate de Thomas Markle în zona Los Angeles încă din 2008.

Bărbatul este acuzat de deținerea de materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare.

După prima înfățișare în instanță, Thomas Markle a fost eliberat pe propria răspundere, urmând să se prezinte ulterior în fața unui tribunal din California.

Acesta a negat anterior că ar fi deținut materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor. Acuzațiile nu au fost încă soluționate în instanță, iar bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Prima deplasare oficială după revenirea în Marea Britanie

Apariția de la Bruxelles reprezintă și prima deplasare oficială comună în străinătate a cuplului după revenirea în Marea Britanie. În august 2026, Harry și Meghan au anunțat că părăsesc California, unde locuiseră timp de șase ani, pentru a petrece o perioadă îndelungată în Regatul Unit.

Cei doi s-au întors împreună cu copiii lor, Archie și Lilibet, care au început ulterior școala în Marea Britanie. Deși s-au retras din îndatoririle oficiale ale familiei regale în 2020, prințul Harry și Meghan Markle continuă să participe la proiecte caritabile și campanii dedicate protejării copiilor.