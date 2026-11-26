Péter Magyar încearcă să reconstruiască relația dintre Ungaria și Ucraina, după ani de tensiuni diplomatice în timpul guvernării lui Viktor Orbán. La șapte luni de la pierderea puterii de către fostul premier, succesorul său condamnă agresiunea Rusiei, discută despre cooperarea economică cu Kievul și renunță la o parte dintre blocajele impuse în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Interesele naționale ale Budapestei nu s-au schimbat fundamental odată cu plecarea lui Viktor Orbán. S-a schimbat însă modul în care conducerea Ungariei încearcă să le apere, arată o analiză publicată de Kyiv Post.

Péter Magyar a efectuat marți, 24 noiembrie, prima sa vizită în Ucraina în calitate de premier. Acesta s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski în regiunea Transcarpatia, unde trăiește o importantă comunitate etnică maghiară.

Cei doi lideri au depus coroane de flori în memoria militarilor căzuți în război, au vizitat un spital și chiar au jucat volei alături de elevii unui liceu din Beregovo.

Drepturile maghiarilor, în continuare o prioritate pentru Budapesta

Una dintre principalele surse de tensiune dintre cele două țări a fost legislația ucraineană privind drepturile minorităților naționale.

Primele progrese sub noua conducere de la Budapesta au fost anunțate pe 3 iunie, când Péter Magyar a prezentat rezultatele negocierilor cu autoritățile ucrainene privind drepturile comunității maghiare din Transcarpatia.

În octombrie, Parlamentul de la Kiev a adoptat modificări legislative care extind drepturile minorităților în ceea ce privește educația în limba maternă.

Magyar i-a solicitat acum lui Zelenski să accelereze aplicarea angajamentelor asumate, inclusiv a celor privind utilizarea simbolurilor naționale maghiare. Premierul a cerut și restaurarea unui monument maghiar, potrivit Kyiv Post.

Ungaria nu mai blochează negocierile de aderare la UE

Schimbarea conducerii de la Budapesta a avut consecințe și asupra parcursului european al Ucrainei și Republicii Moldova. Potrivit Euronews, Ungaria și-a retras obiecțiile privind deschiderea ultimelor două grupuri de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Péter Magyar nu susține însă admiterea Ucrainei printr-o procedură accelerată. Premierul consideră că toate statele candidate trebuie să îndeplinească aceleași criterii.

De asemenea, acesta se opune includerii directe a finanțării pe termen lung a Ucrainei în bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, invocând situația financiară a Ungariei.

De la confruntare politică la cooperare economică

Discuțiile dintre Magyar și Zelenski au vizat și creșterea exporturilor maghiare de motorină către Ucraina, utilizarea depozitelor ucrainene de gaze naturale de către companiile din Ungaria și dezvoltarea unor proiecte comune de infrastructură.

Miniștrii Energiei și Agriculturii din cele două țări urmează să organizeze întâlniri pentru identificarea unor noi oportunități de cooperare. Ungaria a oferit, cu ocazia vizitei, și ajutoare umanitare în valoare de un miliard de forinți, constând în echipamente medicale, medicamente și generatoare de energie.