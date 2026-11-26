Mai mulți reprezentanți ai statului român și europarlamentari au reacționat după ce copreședinta formațiunii Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a susținut în Parlamentul de la Berlin că familii din România și Bulgaria beneficiază de ajutoare sociale din partea statului german. Oficialii români au transmis mesaje privind respectarea legislației europene și au anunțat demersuri la nivelul instituțiilor Uniunii Europene.

Declarațiile formulate de copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, de la tribuna Bundestagului au generat reacții în rândul demnitarilor români. În intervenția sa din legislativul german, lidera AfD a afirmat că în România și Bulgaria există familii care trăiesc din beneficiile acordate de sistemul de protecție socială din Germania și a solicitat modificarea politicilor de migrație, restrângerea accesului la prestații și accelerarea expulzărilor.

Demersurile lui Victor Negrescu la Comisia Europeană

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat că a inițiat demersuri instituționale la nivelul Uniunii Europene ca urmare a discursului susținut de Alice Weidel în Parlamentul german. Eurodeputatul a precizat că a transmis o scrisoare comisarilor europeni cu atribuții în domeniile egalității și justiției și a depus o interpelare parlamentară.

Prin aceste documente, Victor Negrescu a solicitat o poziție a executivului european față de afirmațiile referitoare la cetățenii români și bulgari, măsuri din partea autorităților germane pentru prevenirea discriminării, servicii de consiliere în limba română pentru persoanele afectate, precum și reafirmarea drepturilor prevăzute de legislația Uniunii Europene pentru familiile ai căror membri locuiesc în state membre diferite.

„Românii din Germania nu sunt cetățeni europeni de mâna a doua! Nu voi tolera ca aceștia să fie transformați în ținte ale discursului extremist. La aproape 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, este inadmisibil să fim nevoiți să apărăm drepturi fundamentale care nu ar trebui să mai fie puse sub semnul întrebării. Românii muncesc, plătesc taxe și contribuie la prosperitatea Germaniei și a întregii Europe. Nu cer privilegii. Au dreptul la respect și la egalitate de tratament”, a declarat Victor Negrescu.

Poziția președintelui Senatului, Mircea Abrudean

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a condamnat afirmațiile reprezentanților AfD la adresa comunității românești din Germania. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, oficialul român a subliniat că cetățenii români care muncesc și respectă legislația statelor în care locuiesc au dreptul la egalitate de tratament.

„Respectul pentru români nu este negociabil! Liderii AfD au reluat atacurile la adresa românilor din Germania. Am reacționat și anterior și o voi face de fiecare dată când cetățenii români devin ținta unor discursuri discriminatorii. Românii care muncesc, contribuie la societățile în care trăiesc și respectă legea merită recunoaștere și respect, nu prejudecăți. Generalizarea și discriminarea nu au ce căuta într-o Europă construită pe egalitate în drepturi și respect reciproc. Ca români și ca europeni, avem dreptul să fim tratați cu demnitate. Iar acest drept nu este negociabil și nu poate depinde de discursul electoral al unui partid”, a transmis Mircea Abrudean.

Reacția europarlamentarului Virgil Popescu

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a răspuns declarațiilor copreședintei AfD, arătând că prezența cetățenilor români pe piața muncii din Germania se bazează pe tratatele Uniunii Europene și pe dreptul la liberă circulație. Fostul ministru al Energiei a menționat că lucrătorii români își exercită dreptul la muncă în aceleași condiții ca orice alt cetățean al blocului comunitar și contribuie prin taxe la bugetul statului german.

Virgil Popescu a precizat că românii din Germania nu au solicitat favoruri, ci își desfășoară activitatea în baza normelor europene. „Au exact același drept de a munci acolo ca orice cetățean al Uniunii. Nu l-au cerut cu mâna întinsă”, a afirmat europarlamentarul în reacția sa. Anterior, în contextul altor declarații ale liderei AfD, acesta a arătat că peste 519.000 de cetățeni români lucrează cu contract de muncă în Germania și plătesc contribuții sociale, România fiind a doua țară de origine pentru medicii străini din spitalele germane.

Precizările lui Vlad Voiculescu privind alocațiile pentru copii

Europarlamentarul Vlad Voiculescu a intervenit în dezbatere, făcând referire la tema alocațiilor pentru copii acordate de statul german. Acesta a arătat că prestațiile respective, în cuantum de 259 de euro pe lună per copil, reprezintă un drept acordat în baza contribuțiilor și a legislației aplicabile tuturor lucrătorilor din Germania, indiferent de cetățenie.

Vlad Voiculescu a criticat abordarea formațiunii germane, comparând retorica AfD cu discursul partidelor radicale din România și subliniind că beneficiile sociale sunt reglementate la nivel european pentru a preveni discriminarea lucrătorilor mobili.

Declarațiile lui Alice Weidel din Bundestag

Intervenția lui Alice Weidel din Parlamentul german a avut loc în cadrul dezbaterilor privind bugetul federal și politicile sociale. Lidera AfD a susținut că sistemul german de asistență socială se confruntă cu dificultăți din cauza acordării de beneficii către cetățeni din alte state membre, propunând limitarea prestațiilor doar la persoanele care au contribuit anterior la sistem.

Aceste afirmații succed unui mesaj publicat de Alice Weidel la sfârșitul lunii octombrie pe platforma X, în care invocase creșterea cheltuielilor cu alocațiile, ajutorul social și serviciile medicale pentru migranții din România în orașul Magdeburg, unde sumele ar fi ajuns la trei milioane de euro anual. La acel moment, Ministerul Afacerilor Externe de la București a transmis că respinge instrumentarea politică a prezenței cetățenilor români în statele Uniunii Europene, iar fostul premier Ilie Bolojan a calificat declarațiile drept inacceptabile.