Un nou calendar, impus de instanță

Miercuri, 25 noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că cetățenii nu pot fi ținuți la nesfârșit în așteptarea legislației promise de Comisie. Pentru că termenul inițial nu a fost respectat, executivul european trebuie să vină cu un calendar nou, arată sursa citată.

Hotărârea e un câștig important pentru cei care militează pentru bunăstarea animalelor, în condițiile în care, la cinci ani după angajamentul asumat de Comisie, aproximativ 300 de milioane de porci, găini și alte animale de fermă trăiesc încă în cuști pe teritoriul Uniunii.

Practicile care ar putea dispărea

Decizia ar putea duce, de exemplu, la eliminarea boxelor în care porcii au un spațiu atât de strâmt încât nu reușesc să se întoarcă.

Același lucru ar putea fi valabil pentru cuștile de iepuri, în care animalele nu au posibilitatea să sară sau să se ridice.

O premieră pentru inițiativele cetățenești

Organizațiile care au dus cazul în fața instanței susțin că este pentru prima oară când Comisia trebuie să dea socoteală în justiție pentru un angajament asumat ca răspuns la o Inițiativă Cetățenească Europeană (ICE).

Annamaria Pisapia, purtătoarea de cuvânt a End the Cage Age, inițiativă europeană pornită de cetățeni, care urmărește eliminarea cuștilor din creșterea animalelor, a descris hotărârea ca fiind „o victorie istorică pentru animale și pentru democrația din Europa”.

Cum a luat naștere campania

End the Cage Age a fost lansată în septembrie 2018 de Compassion in World Farming, o organizație caritabilă dedicată bunăstării animalelor, iar ulterior i s-au alăturat peste 170 de organizații, printre care Eurogroup for Animals, Animal Equality Italia și LAV.

Campania a folosit mecanismul ICE, prin care cetățenii Uniunii pot cere fie legi noi, fie schimbarea celor în vigoare.

Ca să primească un răspuns oficial, o astfel de inițiativă are nevoie de minimum un milion de semnături din statele membre, iar în cel puțin șapte dintre acestea trebuie depășit și pragul minim stabilit pentru fiecare țară.

De la promisiune la proces

Până în octombrie 2020, petiția adunase semnăturile a aproape 1,4 milioane de europeni. După alte opt luni, Comisia s-a angajat să propună legislația până la finalul lui 2023 și să analizeze o interdicție aplicabilă din 2027, potrivit Euronews.

Cum termenul a trecut fără ca propunerea să apară, comitetul cetățenesc care a coordonat campania a contestat întârzierea în instanță, în 2024.

Comitetul a cerut, de asemenea, acces la documentele interne care ar fi putut explica de ce s-a amânat legislația, însă Curtea a respins această solicitare prin hotărârea pronunțată.

Interdicția nu vine imediat

Câștigul obținut de susținătorii bunăstării animalelor nu garantează că fermele vor renunța curând la cuști, precizează sursa citată.

Prin noua strategie pentru sectorul zootehnic, publicată în iulie, Comisia și-a anunțat intenția de a propune până la finalul lui 2026 reguli noi de bunăstare pentru găinile ouătoare și pentru puii crescuți pentru carne, iar până în iunie 2027, norme noi pentru porci.

Printre măsurile avute în vedere se numără renunțarea treptată la cuștile pentru găini, mutarea porcilor din boxe în țarcuri și obligația ca produsele din import să îndeplinească standarde de bunăstare echivalente celor europene.

Specii fără termen de eliberare

Pentru iepuri, viței, rațe, gâște și prepelițe, planurile Comisiei nu fixează însă niciun termen până la care ținerea lor în captivitate să înceteze. Coaliția End the Cage Age vrea ca interdicția să le cuprindă pe toate și cere, totodată, ca fermierii să primească bani pentru a putea trece la alte sisteme de creștere decât cele în cuști, conform aceleiași surse.

„Acum, toate privirile sunt îndreptate către Comisie. Comisia trebuie să acționeze rapid pentru a respecta hotărârea Curții, pentru a restabili încrederea publicului în procesul Inițiativei Cetățenești Europene și pentru a asigura, în sfârșit, viitorul fără cuști promis milioanelor de cetățeni și sutelor de milioane de animale”, a mai afirmat Annamaria Pisapia.