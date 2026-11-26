O propunere legislativă înregistrată la Senatul României instituie mecanisme prin care statul poate exercita un drept de preempțiune asupra tranzacțiilor cu firme sau active private din sectoare strategice. Inițiativa, depusă de deputatul PSD și vicepremierul Marian Neacșu, se află în prezent în procedura de analiză la comisiile permanente, fiind criticată de reprezentanți ai mediului de afaceri și de instituții publice avizatoare.

Proiectul de lege inițiat de vicepremierul Marian Neacșu propune un mecanism de intervenție a statului în tranzacțiile care vizează companii private. Inițiativa a fost înregistrată la Senat pe 8 octombrie 2026. Actul normativ este intitulat „Propunere legislativă privind instituirea unor mecanisme pentru protejarea intereselor naționale în domenii strategice ale economiei naționale” și are caracter de lege organică.

Mediul de afaceri a reacționat imediat, considerând propunerea legislativă drept un soi de naționalizare.Inițiatorul proiectului, Marian Neacșu, dă asigurări că nu este vorba despre așa ceva.

„Ce presupune situația pe care am inițiat-o prin actul normativ respectiv, și vreau să fie foarte clar înțeleasă, pentru că am văzut că este tratată fie rău intenționat, fie neștiutor. În proiectul respectiv, prezervarea interesului statului se face la o societate care este declarată strategică, de interes național, și intervine statul numai în măsura în care își prezervă un drept de preempțiune și numai în măsura în care cel care deține bunul, activul respectiv, sau acțiunile respective le pune în vânzare. Adică nu este naționalizare. Nu vine statul să spună că dacă ți-a oferit domnul 100 de milioane, eu îți dau 50 și îmi dai mie că eu sunt statul.”, a declarat vicepremierul Marian Neacșu, potrivit Digi 24.

Mecanismul de funcționare

Documentul legislativ prevede instituirea unui drept de preempțiune în favoarea statului român în cazul în care proprietarii unor firme sau active din 12 domenii strategice intenționează să le vândă. Printre sectoarele vizate de reglementare se numără infrastructura de alimentare cu apă și industria de apărare.

Pentru ca o societate comercială sau un activ din aceste sectoare să intre sub incidența legii și să fie încadrat în categoria de interes strategic, proiectul stabilește îndeplinirea a cel puțin unuia dintre următoarele criterii de impact economic:

întreruperea activității companiei sau a activului ar afecta cel puțin 200.000 de utilizatori finali;

entitatea este unicul producător sau furnizor la nivel național pentru industria de apărare;

valoarea de piață a activului supus tranzacției depășește echivalentul sumei de 100 de milioane de euro.

Proiectul include dispoziții și pentru societățile listate la bursă. Mecanismul de intervenție se aplică în cazul tranzacțiilor care vizează pachete de cel puțin 10% din drepturile de vot. De asemenea, în situația ofertelor publice de preluare, statul dobândește posibilitatea de a formula o ofertă concurentă.

Obligațiile vânzătorilor

Conform prevederilor din forma inițiatorului, pe durata perioadei în care statul analizează exercitarea dreptului de preempțiune, proprietarului îi este interzis să finalizeze vânzarea activului sau a participației către un cumpărător terț. Perioada de analiză și așteptare impusă prin proiect poate bloca derularea tranzacțiilor private timp de până la 200 de zile.

În ceea ce privește răspunderea juridică și financiară anterioară preluării, textul propunerii legislative stipulează că foștii proprietari privați rămân responsabili pentru eventualele obligații de mediu generate înainte de transferul de proprietate.

Statul își păstrează dreptul de a iniția procedura de executare silită împotriva foștilor deținători pentru recuperarea cheltuielilor aferente operațiunilor de depoluare. Totodată, proiectul conține prevederi referitoare la posibilitatea ca statul să preia bunuri aparținând firmelor din sectoarele vizate în contul datoriilor acumulate de acestea.

Reacțiile mediului de afaceri

Inițiativa legislativă a generat reacții din partea reprezentanților mediului de afaceri și ai autorităților publice consultate în procesul de avizare. Reprezentanții mediului economic au semnalat faptul că pragurile stabilite în proiect sunt reduse și au indicat că aplicarea acestor măsuri ar putea crea blocaje pentru investitori. În dezbaterea publică, proiectul a fost descris de critici drept o formă de „naționalizare 2.0” sau o naționalizare mascată a companiilor private scoase la vânzare.

Oana Gheorghiu a criticat prevederile proiectului, arătând că textul permite statului să blocheze vânzarea unor firme private și introduce bariere pentru investitori, menționând în acest context că „pragurile sunt prea mici”.

La nivelul instituțiilor statului, mai multe entități au transmis observații critice asupra textului propus. Autoritatea de Supraveghere Financiară a semnalat probleme legate de aplicarea dreptului de preempțiune pe piața de capital.

Într-un document transmis Parlamentului pe 28 octombrie 2026, instituția a precizat că, în cazul ofertelor publice de cumpărare sau de preluare, exercitarea, stingerea ori neexercitarea dreptului de preempțiune ar putea bloca acționarul vânzător care intenționează să își înstrăineze participația prin intermediul unei oferte.

Observații pe marginea proiectului au fost formulate și de Ministerul Finanțelor, precum și de Ministerul Justiției, instituții care au analizat impactul juridic și economic al măsurilor propuse.

Traseul legislativ la Senatul României

Potrivit fișei legislative de pe site-ul Senatului României, inițiatorul a solicitat dezbaterea proiectului în procedură de urgență încă din data depunerii, 8 octombrie 2026. Biroul permanent al Senatului a aprobat solicitarea privind procedura de urgență în ședința din 12 octombrie 2026.

În aceeași zi, documentul a fost transmis spre avizare către mai multe instituții, printre care Consiliul Legislativ, Consiliul Fiscal, Consiliul Economic și Social, Consiliul Concurenței, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Guvernul României.

Parcursul procedural înregistrat până în prezent cuprinde următoarele etape:

13 octombrie 2026: Consiliul Legislativ a emis avizul favorabil cu numărul 863, iar Consiliul Fiscal și Agenția Națională pentru Achiziții Publice au transmis opiniile și punctele lor de vedere;

14 octombrie 2026: Propunerea a fost prezentată în Biroul permanent al Senatului ca primă Cameră sesizată, primind indicativul L598/2026, iar Consiliul Economic și Social a transmis avizul favorabil cu numărul 6741;

14 octombrie 2026: Proiectul a fost repartizat pentru întocmirea raportului către Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică;

27 octombrie 2026: Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat a transmis avizul favorabil cu numărul 708;

16 noiembrie 2026: Plenul Senatului a aprobat solicitarea de prelungire a termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile.

Termenul de adoptare tacită pentru propunerea legislativă L598/2026 se calculează de la data de 14 octombrie 2026 și se împlinește la data de 12 decembrie 2026. După finalizarea procedurii din Senat, proiectul urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care are rol de Cameră decizională în acest caz.