Dosarul ajunge în instanță

Pe baza acordurilor încheiate pe 12 noiembrie 2026, procurorii Serviciului Teritorial Constanța al Direcției Naționale Anticorupție au sesizat instanța, în temeiul art. 483 din Codul de procedură penală, potrivit DNA.

Cine sunt cei 16 inculpați

Raluca Talpeș, asistentă universitară la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius, aflată sub control judiciar, este acuzată de trafic de influență și de luare de mită, ambele în formă continuată.

Colegul ei, asistentul universitar Batuhan Omeroglu, tot sub control judiciar, răspunde pentru complicitate la aceleași două infracțiuni, în formă continuată.

Aceeași încadrare a fost reținută și în cazul a două absolvente ale facultății, I.A. și Z.I.D., persoane fără calitate specială.

Dintre studenți, G.V.V.C. este acuzat de dare de mită și de complicitate la luare de mită, S.M. de complicitate la luare de mită în formă continuată, iar alți 10 colegi, fiecare, de dare de mită.

Influență asupra comisiilor, la Anatomie

Faptele s-ar fi petrecut între mai și septembrie 2026, în anul universitar 2026, potrivit procurorilor.

La disciplinele Anatomie 1 și Anatomie 2, în sesiunile de examene și de restanțe, colocviile incluse, Raluca Talpeș ar fi cerut și încasat de mai multe ori bani, prin Batuhan Omeroglu și alți patru inculpați.

În schimb, și-ar fi exercitat influența reală asupra membrilor comisiilor de examinare, pentru ca mai mulți studenți să treacă fraudulos examenele.

Cei cinci intermediari îi găseau pe studenții dispuși să plătească, le cereau și strângeau banii, iar din fiecare act de înlesnire rețineau un comision, restul ajungând la asistentă.

De la studenți ar fi fost strânși, în total, 18.600 de euro și 4.000 de lei, din care Raluca Talpeș ar fi încasat 6.750 de euro și 1.000 de lei.

Mită directă

În aceeași perioadă, un mecanism asemănător ar fi funcționat și la Anatomie 3 și Anatomie 4, cu diferența că aici Raluca Talpeș evalua și nota studenții și făcea parte dintr-una dintre comisiile de examinare, arată procurorii.

Banii pe care i-ar fi cerut și primit în mod repetat, prin aceiași intermediari, ar fi reprezentat mită pentru trecerea frauduloasă a colocviilor și a restanțelor.

Intermediarii i-ar fi găsit pe studenții interesați, ar fi strâns banii și le-ar fi garantat promovarea.

Din cei 13.600 de euro plătiți de studenți, asistenta ar fi primit 6.000 de euro, diferența rămânând la intermediari drept comision.

Între 600 și 2.500 de euro de student

Fiecare student ar fi plătit între 600 de euro, pentru un colocviu, și 2.500 de euro, pentru un examen, iar valoarea totală a foloaselor obținute este estimată de procurori la circa 33.000 de euro.

Inculpații au recunoscut integral faptele și s-au arătat sinceri pe toată durata cercetărilor, se arată în comunicat.

Pedepsele acceptate de inculpați

Asistați de avocați, inculpații au recunoscut expres faptele. Ei au acceptat încadrarea juridică stabilită la punerea în mișcare a acțiunii penale și au fost de acord atât cu tipul și cuantumul pedepselor, cât și cu modul în care acestea vor fi executate.

• Raluca Talpeș: 3 ani de închisoare, cu executarea suspendată pe un termen de supraveghere de 4 ani. Timp de 2 ani după ce hotărârea de condamnare rămâne definitivă, nu va avea dreptul să fie aleasă în autoritățile publice sau în alte funcții publice, să ocupe o funcție care implică exercițiul autorității de stat și să predea în învățământul public sau privat;

• Batuhan Omeroglu: tot 3 ani de închisoare, suspendați pe un termen de supraveghere de 4 ani, și aceleași interdicții pe 2 ani, mai puțin cea privind activitatea didactică;

• I.A., Z.I.D. și G.V.V.C.: câte 2 ani, 5 luni și 10 zile de închisoare, suspendați pe un termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni. Pe 2 ani, nu vor putea fi aleși în autoritățile publice sau în alte funcții publice și nu vor putea ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

• S.M.: 2 ani de închisoare, suspendați pe un termen de supraveghere de 2 ani, cu aceleași interdicții pe 2 ani;

• ceilalți 10 studenți: câte un an și 4 luni de închisoare, cu executarea suspendată pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Toți cei 16 inculpați vor avea de prestat, în timpul termenelor de supraveghere, între 60 și 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la instituții publice din județul Constanța.

Banii, depuși pentru confiscare

Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor Ralucăi Talpeș, ale lui Batuhan Omeroglu și ale altor patru inculpați.

Toți cei vizați au virat sumele imputate ca provenind din faptele de corupție în conturi deschise special de A.N.A.B.I., în vederea confiscării speciale, potrivit DNA.

Dosarele de urmărire penală și acordurile au fost trimise la Tribunalul Constanța, cu propunerea ca măsurile asigurătorii să fie menținute.

„Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea actelor de sesizare instanței competente, situație care nu poate să înfrânge principiul prezumției de nevinovăție”, au precizat procurorii.