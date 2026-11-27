Cine decide dacă organele unei persoane decedate pot fi donate? Cât contează ca familia să îi cunoască dorința? Și cum se stabilește cine primește un organ atunci când mai mulți pacienți sunt compatibili? O nouă ediție „România, cine ești?” urmărește drumul de la identificarea unui potențial donator până la transplant și explică ce se întâmplă în spital în orele în care fiecare decizie contează.

Sâmbătă, de la ora 12:00, la Prima TV, Mădălina Dobrovolschi îi are ca invitați pe dr. Genady Vatachki, director executiv al Agenției Naționale de Transplant și chirurg la Institutul Clinic Fundeni, și pe dr. Andrei Nica, medic primar de ortopedie-traumatologie, responsabil al Băncii de Țesut Colentina și șef al echipei de prelevare.

La lansarea campaniei #FearlessDonors, peste 4.000 de pacienți se aflau pe listele de așteptare pentru sa transplant în România. Ediția discută unde se pierd șansele de donare, de la identificarea potențialilor donatori în spitale până la refuzul familiilor, și ce poate face sistemul pentru a câștiga încrederea oamenilor. Ce înseamnă moartea cerebrală și cum se stabilește diagnosticul? Cine vorbește cu familia despre donare? După ce criterii este ales pacientul care primește organul?

Discuția ajunge și la donarea de țesuturi, o parte mai puțin cunoscută a transplantului. Invitații explică în ce situații o cornee donată poate reda vederea, cum poate fi folosită pielea donată în tratamentul arsurilor grave și ce servicii poate oferi banca de țesuturi de la Colentina.

Ediția aduce în discuție și o decizie pe care fiecare o poate lua din timp. Dacă familia ta ar trebui să răspundă în numele tău, ar ști ce îți dorești?

“România, cine ești?”, sâmbătă, de la ora 12.00, la Prima TV.

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