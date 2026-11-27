Aprobat după un aviz negativ

În ședința de miercuri, consilierii locali au adoptat studiul de planificare și bugetul de investiții pentru „Mini-Disneyland”-ul propus de Robert Negoiță în Parcul Pantelimon.

Votul a fost de 16 la 13, fără nicio abținere. Decizia a venit deși comisia de buget și finanțe a Consiliului Local a emis un aviz nefavorabil.

Cu 138% peste suma comunicată

Hotărârea votată stabilește pentru întreaga investiție un buget de 548 de milioane de lei cu TVA inclus, echivalentul a circa 102,6 milioane de euro.

Cu o săptămână în urmă, Primăria Sectorului 3 amintea însă despre un „mini-Disneyland” care ar fi urmat să coste „doar” 230 de milioane de lei. Prin urmare, costurile adoptate le depășesc cu 138% pe cele anunțate.

Ce-i drept, suma de 548 de milioane de lei cuprinde atât marja de rezervă impusă de lege, cât și o finanțare europeană nerambursabilă.

Scoțând din calcul aceste componente, proiectul, în forma în care arată acum, tot ar ajunge la circa 360 de milioane de lei, adică la peste 50% în plus față de cifra comunicată inițial de primărie, arată București.ro.

Chiar dacă primăria primește banii europeni pe care contează și nu atinge rezervele prevăzute în documentație, efortul bugetului local s-ar putea ridica la aproximativ 67 de milioane de euro.

O promisiune mai veche, cu echipamente din depozit

Nu este prima dată când Negoiță propune transformarea Parcului Pantelimon. Promisiunea a mai fost făcută în 2018, iar atunci Consiliul Local a aprobat-o. Tot în acea perioadă, primăria a cumpărat la licitație mai multe echipamente provenite de la Terra Park, parcul de distracții dispărut de pe Bulevardul Timișoara.

Cum parcul promis nu a mai fost construit, caruselele, roțile panoramice și trenulețele de agrement achiziționate atunci au ajuns în depozite.

Proiectantul are acum în vedere folosirea acestor echipamente second-hand, cumpărate cu opt ani în urmă, o soluție prin care costurile ar putea, totuși, să scadă. Unele dintre ele funcționau încă din 2011 și stau în depozite de peste un deceniu, potrivit sursei citate.

Cinci zone inspirate din basme

Așa cum a relatat anterior București.ro, viitorul parc ar urma să fie organizat pe mai multe zone tematice, care pornesc de la basme și povești:

„Pădurea Fermecată”

„Lumea lui Creangă”

„Tărâmul Poveștilor Universale”

„Tărâmul Personajelor de Folclor”

„Zona Basmelor Românești”

Printre promisiunile Primăriei Sectorului 3 se numără decorațiuni 3D, telegondole care circulă în buclă, trenulețe pentru turiști, un rollercoaster sau un parc de aventură.

Împărțirea pe subzone are însă și o miză financiară, nu doar una tematică, pentru că de ea depind atât bugetul de proiectare, cât și sursele din care va fi plătit parcul.

Trei subzone, plătite integral de sector

Subzonele 2, 3 și 5, de pildă, ar urma să fie finanțate în totalitate din bugetul local. Costul lor e estimat la circa 230 de milioane de lei, exact suma pe care Primăria Sectorului 3 o comunicase inițial.

Bani europeni doar pentru o parte

Pentru subzonele 1 și 4, primăria mizează pe fonduri europene, pe care vrea să le obțină prin programul „New European Bauhaus”, din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.

Cele două subzone au o valoare totală estimată de 72 de milioane de lei fără TVA, însă finanțarea nerambursabilă ar acoperi doar puțin peste jumătate din această sumă, adică în jur de 39 de milioane de lei. Diferența de 33 de milioane de lei ar cădea tot în sarcina bugetului local.

Proiectare, rezerve și TVA

Pe lângă acestea, documentația prevede aproximativ 30 de milioane de lei, fără TVA, pentru proiectare, asistență tehnică, organizarea șantierului și alte cheltuieli neprevăzute. Proiectul include și o marjă de buget și o rezervă pentru ajustarea prețurilor, obligatorii prin lege, a căror valoare depășește 144 de milioane de lei cu TVA.

TVA-ul pentru întreaga investiție, calculat la 95 de milioane de lei, ar urma să fie suportat în totalitate de bugetul local.

Există totuși precizarea că, în situația în care operarea atracțiilor din parc va fi delegată, partea de TVA corespunzătoare ar putea fi recuperată prin deducere.

Cel puțin 360 de milioane de lei de la sector

Astfel, chiar lăsând deoparte fondurile nerambursabile, marja de buget și TVA-ul aferent acesteia, bugetul de investiții al Sectorului 3 ar trebui să acopere cel puțin 360 de milioane de lei, aproximativ 67 de milioane de euro, se precizează în analiza București.ro.

Conform hotărârii, implementarea parcului ar dura 24 de luni, socotite de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Planul din 2018, rămas pe hârtie

Prin hotărârea adoptată în 2018 pentru parcul tematic, Consiliul Local al Sectorului 3 a alocat peste 115 milioane de lei, iar deschiderea era programată pentru 2019.

Lucrările nu au mai pornit, iar AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, firma care proiectase inițial parcul, a intrat în insolvență în 2021. Ulterior, Primăria Sectorului 3 și-a îndreptat atenția spre celălalt obiectiv din zonă, complexul acvatic AquaVentura, inaugurat în octombrie, după 7 ani de lucrări și zeci de milioane de euro cheltuite din bani publici. Ideea parcului de distracții nu a fost însă abandonată de tot.

31 de echipamente de la Terra Park

În 2018, Administrare Active S3, firmă a sectorului, a cumpărat mai multe echipamente scoase la licitație de lichidatorul judiciar al companiei care administra Terra Park.

Fostul parc de distracții, aflat în Sectorul 6, între AFI Cotroceni și Plaza România, și-a închis definitiv porțile în 2014.

Achiziția a cuprins 31 de echipamente, de la carusele și baloane zburătoare până la roți panoramice și trenulețe tematice, pentru care s-au plătit circa 2,2 milioane de euro cu TVA, adică peste 10 milioane de lei la cursul de atunci.

Cele mai multe intraseră în funcțiune în 2011, odată cu deschiderea Terra Park. Niciunul nu a mai ieșit, de atunci, din depozite.

Revândute între firmele primăriei

În anii următori, echipamentele au trecut de mai multe ori de la o firmă a sectorului la alta. În 2020, chiar Primăria Sectorului 3 le-a cumpărat de la AS3, plătind 11,3 milioane de lei, deci mai mult decât costaseră în 2018.

Tranzacția s-a făcut deși echipamentele se apropiau de zece ani vechime, iar starea lor, ca și perioada și condițiile în care ar mai putea funcționa fără riscuri, rămân neclare, arată sursa citată.

Decizia, abia după expertiză

În ședința Consiliului Local, Ana Voicu, reprezentanta firmei Urban Scope, care a elaborat noul proiect al Parcului Pantelimon, a explicat că echipamentele sunt supuse unei expertize tehnice.

Soarta lor va fi stabilită doar după încheierea acesteia.

„În ceea ce privește echipamentele precum telegondola, roller coaster-ul și trenulețul, am fost informați de existența acestor active cumpărate anterior; ele se află în curs de expertiză tehnică și, în funcție de stare, vor fi reutilizate în proiect”, a declarat reprezentanta Urban Scope.

Pe lista echipamentelor cumpărate în 2018 nu figurează însă nicio telegondolă, așa că rămâne neclar la ce s-a referit reprezentanta firmei.

„Iată cum un proiect care ar putea costa peste 100 de milioane de euro, cel puțin pe hârtie s-ar putea, în același timp, inaugura cu echipamente second-hand”, conchide București.ro.