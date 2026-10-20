Protest la Mina Vulcan din Hunedoara. Minerii au refuzat să iasă din subteran

Zeci de mineri de la Mina Vulcan, din județul Hunedoara, au refuzat să iasă la suprafață după terminarea schimbului de noapte, în semn de protest față de diferențele salariale constatate după transferul de la Mina Lupeni. Acțiunea a început marți dimineață, 20 octombrie, și a afectat inclusiv activitatea schimbului următor, după ce o parte dintre angajații care au intrat în mină la ora 06:00 nu au mai ajuns la posturile de lucru.

Nemulțumirile au apărut după ce minerii transferați au primit primele fișe de plată la noul loc de muncă. Aceștia au constatat că salariile încasate la Mina Vulcan diferă de cele pe care le primeau la exploatarea din Lupeni, unde au lucrat anterior, scrie News.ro.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, diferențele ar fi legate de aplicarea grilei de salarizare de la Mina Vulcan. Pentru funcții comparabile, ar exista diferențe de câteva zeci de lei între veniturile de la cele două exploatări.

Aproximativ 50 de mineri au fost transferați de la Lupeni

Protestul are loc în contextul procesului de închidere a Minei Lupeni, de unde aproximativ 50 de angajați au fost transferați la Mina Vulcan. Minerii au solicitat mutarea pentru a-și putea continua activitatea profesională și pentru a acumula stagiul de cotizare necesar pensionării.

Documentele de transfer au fost semnate în urmă cu aproximativ o lună, iar angajații și-au început activitatea la noua exploatare. Situația salarială a devenit însă un motiv de nemulțumire după primirea primelor salarii calculate potrivit regulilor aplicate la Vulcan.

Pentru angajații care se apropie de pensionare, continuarea activității este importantă pentru îndeplinirea condițiilor necesare ieșirii din câmpul muncii. Transferul le-a permis să rămână angajați, dar diferențele de salarizare reclamate au generat tensiuni.

Protestul a afectat și schimbul de dimineață

Minerii din schimbul de noapte ar fi trebuit să iasă la suprafață după ora 06:00, însă au decis să rămână în subteran. Acțiunea a avut efecte și asupra schimbului de dimineață, întrucât o parte dintre angajații care au intrat în mină la aceeași oră nu au mai ajuns la locurile de muncă.

Nu este primul protest de acest fel organizat la Mina Vulcan în acest an. În luna august, mineri din schimburile I și II au rămas în subteran, nemulțumiți de modul în care era decontat transportul după transferurile de personal. De această dată, principala revendicare vizează diferențele salariale dintre Mina Lupeni și Mina Vulcan.