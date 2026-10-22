Legea care transformă Voluntari în municipiu, contestată la CCR. Președintele invocă un referendum mai recent, care contravine celui din 2004

Un referendum mai recent și contradictoriu

Președinția notează că demersul de a declara orașul Voluntari municipiu a fost inițiat printr-un referendum în anul 2004, la care au participat 15.927 de cetățeni, din totalul de 24.426, majoritatea covârșitoare votând „DA”.

Ulterior, se arată în sesizarea Administrației Prezidențiale, în ședința Consiliului local al orașului Voluntari din data de 8 septembrie 2009 a fost propusă organizarea unui referendum cu privire la transformarea orașului Voluntari în sectorul 7 al Capitalei.

Referendumul a fost organizat la data de 22 noiembrie 2009, o dată cu primul tur al alegerilor prezidențiale, iar locuitorii orașului Voluntari au fost de acord, în procent de 78%, cu ideea transformării orașului Voluntari în sectorul 7 al Municipiului București.

„Acest referendum din anul 2009, ulterior celui din anul 2004 și având un obiectiv diferit și chiar contrar celui din anul 2004, nu este menționat în cuprinsul documentației care însoțește legea supusă controlului de constituționalitate („Documentația anexă în susținerea inițiativei legislative”, menționată mai sus).”, se arată în sesizare.

Astfel, subliniază președintele, deși cel mai recent demers a fost cel din anul 2009, privind transformarea orașului în sectorul 7 al Capitalei, în anul 2026 a fost reluată procedura de declarare a orașului ca municipiu.

„În acest sens, ca urmare a unei solicitări a Primăriei orașului Voluntari din data de 17 februarie 2026, Direcția Județeană de Statistică Ilfov, prin adresa nr. 520 din 20 februarie 2026, a comunicat că orașul Voluntari avea 49.417 locuitori la data de 1 iulie 2025.”, mai spune sesizarea.

Probleme cu „actualitatea” referendumului

Preşedintele mai afirmă că o consultare a populaţiei prin referendum ar trebui să fie cât mai actuală, astfel încât rezultatul acesteia să exprime voinţa colectivităţii locale existente la momentul adoptării legii.

„Or, în cauza de faţă, este dificil de susţinut că referendumul din 31 octombrie 2004 îndeplineşte această cerinţă, întrucât structura populaţiei oraşului Voluntari s-a schimbat fundamental”, spune acesta.

Referendumul din 31 octombrie 2004 s-a desfăşurat cu 24.426 de persoane înscrise în lista pentru referendum, la o populaţie de aproximativ 30.000 de locuitori, iar la 1 iulie 2025, oraşul Voluntari avea 49.417 locuitori (conform adresei nr. 520 din 20 februarie 2026 a Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov).

Astfel, așa cum remarca și Guverul, aproximativ jumătate din populaţia actuală nu şi-a exprimat votul la referendumul din anul 2004 și, de asemenea, „participanţii la referendumul din anul 2004 s-au pronunţat într-un regim fiscal total diferit de cel actual”.

Voluntari nu are depozit controlat de deșeuri

Ulterior, transmite Președinția, la data de 3 martie 2026, a fost întocmită o nouă fișă a orașului pentru ridicarea la rang de municipiu, iar în cuprinsul acesteia, printre altele, indicatorul privind depozitul controlat de deșeuri cu acces asigurat este marcat expres cu menținea „NU”.

Acest indicator se numără printre principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali pentru municipii, transmite președintele.

„Astfel, declararea unui oraş ca municipiu nu a fost lăsată la aprecierea discreţionară a Parlamentului, ci a fost condiţionată de criterii cu caracter general, obiectiv şi prestabilit, aplicabile în mod egal tuturor oraşelor. (…)

A admite că Parlamentul poate declara ca municipiu un oraş care nu întruneşte aceste condiţii ar însemna lipsirea textului constituţional de orice efect util”, mai arată preşedintele în sesizare.

Avizul negativ de la Consiliul Economic și Social

Comunicatul Administrației Prezidențiale menționează și avizul negativ al Consiliului Economic și Social, care preciza că orașul Voluntari „nu are niciun spital public” și că „referendumul invocat pentru voința locuitorilor de a declara orașul Voluntari municipiu datează din urmă cu 22 de ani, fiind incert în ce măsură această voință se menține”.

„De asemenea, la data de 14 mai 2026, Guvernul a formulat un punct de vedere prin care arată că nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Preşedintele Nicuşor Dan arată în sesizare că legea supusă controlului de constituţionalitate contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi (5) şi art. 3 alin. (3) din Constituţia României privind principiul legalităţii în componenta sa referitoare la securitatea raporturilor juridice şi calitatea legii, lipsa unei fundamentări temeinice şi lipsă de claritate, precizie şi previzibilitate.

Sesizarea mai semnalează, de asemnea, și lipsa altor documente necesare pentru documentație în vederea adoptării măsurii și neconcordanțe în ceea ce privește anumiți indicatori și chiar „minimizarea” lor.

Legea adoptată în Parlament

Senatul a adoptat pe 21 septembrie, în calitate de for legislativ decizional, proiectul care prevede că orașul ilfovean Voluntari este declarat municipiu.

S-au înregistrat 91 de voturi „pentru”, 14 „împotrivă” și trei abțineri. „Orașul Voluntari, județul Ilfov, se declară municipiu”, prevede proiectul adoptat.

În urma sesizării făcute de președinte, legea va fi trimisă la CCR, iar Curtea urmează să se pronunțe asupra punctelor formulate de Administrația Prezidențială.

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