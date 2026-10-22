Ministrul Apărării, Radu Oprea, întâlnire cu preşedintele Comitetului Militar al UE: „România îşi va continua contribuţia la consolidarea apărării europene”

„Discuţia de astăzi, de la sediul Ministerului Apărării Naţionale, cu generalul Seán Clancy, preşedintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, a vizat evoluţiile mediului de securitate regional, în contextul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, incidentele cu drone din regiunea Mării Negre şi necesitatea consolidării capacităţilor europene de apărare”, a scris ministrul Apărării pe Facebook.

Radu Oprea transmite că „situaţia de securitate din regiunea Mării Negre este una complexă, marcată de atacuri cu drone în apropierea graniţei României şi de pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, ceea ce impune consolidarea capacităţilor de apărare şi cooperare regională”.

„În acest context, pe lângă celelalte măsuri, este importantă să operaţionalizăm Hub-ul de Securitate Maritimă de la Marea Neagră, ca instrument pentru creşterea securităţii şi coordonării în regiune.”, mai spune ministrul.

Acesta precizează că vor continua investiţiile în Apărare, „care trebuie să răspundă atât nevoilor de înzestrare a Armatei României cu tehnică şi echipamente moderne, cât şi necesităţii de a integra industria naţională de apărare în acest proces, prin dezvoltarea capacităţilor de producţie a unor componente, consolidarea autonomiei strategice şi crearea de noi locuri de muncă”.

Oprea mai afirmă că „România îşi va continua contribuţia la consolidarea apărării europene, în complementaritate cu NATO, pentru a asigura securitatea cetăţenilor şi stabilitatea regiunii”.

Ședință CSAT privind securitatea la Marea Neagră

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) care a început joi seară, de la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după aproximativ o oră și 20 de minute.

Principalul punct de pe agenda ședinței a fost securitatea din regiunea Mării Negre, în contextul atacurilor cu drone.

Consiliul a venit cu o serie de obiective ce privesc intensificarea colaborării în cadrul NATO, dar și cu partenerii „riverani”, precum și eficientizarea răspunsului operațional în cazul unor astfel de incidente.

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