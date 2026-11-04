VIDEO Când ar putea fi repornită Centrala de la Cernavodă. Anunțul premierului Niculescu

Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi repornită în următoarele zile. Ploile din ultima perioadă au dus la creșterea debitului Dunării. Anunțul a fost făcut marți seară de premierul Luca Niculescu, care a precizat că se află în discuții cu ministrul Energiei și cu conducerea Nuclearelectrica pentru reluarea activității centralei.

Șeful Guvernului a explicat, într-un interviu acordat TVR, că precipitațiile din ultimele zile au îmbunătățit situația debitului Dunării. Totuși, nu a avansat o dată exactă pentru repornirea centralei.

„Sper să avem vești bune în câteva zile. Sunt în dialog atât cu domnul ministru (al Energiei n.red.), cât și cu directorul de la Nuclearelectrica. Da, suntem în luna noiembrie, plouă, după cum vedem de câteva zile, debitul începe să fie ceva mai bun și vom vedea când va fi repornită, dar sper să fie o chestiune de zile”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul dă asigurări că România are suficiente rezerve de gaze pentru iarnă

În privința aprovizionării cu energie în sezonul rece, premierul a transmis că România se află într-o situație bună. Potrivit acestuia, rezervele de gaze naturale sunt aproape de nivelul de 90%, pragul stabilit la nivelul Uniunii Europene. Luca Niculescu a anunțat și că, în perioada următoare, va fi convocat Comitetul Național pentru Energie. Reuniunea va avea ca obiectiv asigurarea aprovizionării cu energie și gaze naturale în timpul iernii.

Premierul a vorbit și despre centrala de la Mintia, unde speră să fie înregistrate progrese în perioada următoare.

„Sper să avem vești bune în curând în ceea ce privește centrala de la Mintia. (…) În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și cu gaz în această iarnă, nu aș avea emoții prea mari”, a afirmat șeful Executivului.

Guvernul pregătește prelungirea voucherelor pentru plata energiei electrice

Premierul a abordat și problema facturilor la energie, precizând că Executivul analizează continuarea sprijinului financiar acordat consumatorilor vulnerabili.

În cazul gazelor naturale, tarifele rămân reglementate până în martie 2027. Pentru energia electrică, Guvernul intenționează să prelungească mecanismul de vouchere destinat persoanelor cu venituri reduse.

„Dacă este vorba de facturile la gaz, acolo tarifele sunt reglementate până la luna martie a anului viitor. Dacă este vorba despre energie electrică, acolo există un mecanism de vouchere, pe care îl vom prelungi, pentru persoanele cele mai vulnerabile. Acum suntem pe cale să discutăm, să vedem cât de mult ne putem duce cu aceste vouchere și avem discuții în fiecare zi, atât cu ministrul Energiei, cu domnul Chisăliță, cât și cu ministrul Finanțelor. Ați văzut că săptămâna trecută, în a doua ședință de guvern, am prelungit măsurile pentru motorină, pentru încă câteva luni”, a mai declarat Luca Niculescu.