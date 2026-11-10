Șerban Dimitrie Sturdza acuză Comisia Europeană că vrea să paralizeze încet și sigur Parchetul European

Europarlamentarul ECR Șerban Dimitrie Sturdza a efectuat o vizită de lucru la sediul Parchetului European (EPPO) din Luxemburg, unde s-a întâlnit cu Ursula Schmudermayer, Directorul Administrativ al EPPO, care asigură interimatul la conducerea instituției.

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Șerban Dimitrie Sturdza acuză Comisia Europeană că vrea să paralizeze încet și sigur Parchetul European

Europarlamentarul ECR Șerban Dimitrie Sturdza a efectuat o vizită de lucru la sediul Parchetului European (EPPO) din Luxemburg, unde s-a întâlnit cu Ursula Schmudermayer, Directorul Administrativ al EPPO, care asigură interimatul la conducerea instituției.

Vizita s-a desfășurat în dubla sa calitate de raportor al  Parlamentului European pentru pentru procedura de descărcare de gestiune aferentă  anului 2025, precum și de raportor al grupului politic ECR pentru modificarea  regulamentului de funcționare al Parchetului European. 

Discuțiile s-au concentrat asupra resurselor de care dispune Parchetul European pentru  a-și îndeplini mandatul: investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează  bugetul Uniunii, inclusiv marile fraude transfrontaliere cu TVA și deturnarea fondurilor  europene. 

Un parchet subfinanțat structural, încă de la înființare 

În anul 2025, Parchetul European a gestionat 3.602 investigații active, deși a primit un  buget cu 21% mai mic decât cel solicitat inițial Comisiei Europene

Pentru europarlamentarul Șerban Dimitrie Sturdza, aceste rezultate demonstrează că  Parchetul European a reușit să își gestioneze eficient resursele bugetare, dar și că este  necesară o susținere mai mare a nevoilor sale de personal și de finanțare. El atrage  atenția că EPPO este subfinanțat structural încă de la înființare și critică Comisia  Europeană pentru această situație.  

Avem nevoie de Parchetul European pentru a găsi și a destructura rețelele uriașe de  mafioți care fură banii cetățenilor și fac fraude imense cu TVA și cu fonduri europene.  Vorbim despre bani care ar trebui să ajungă în spitale, școli, infrastructură și servicii  publice, nu în buzunarele infractorilor. Un Parchet European independent nu trebuie să  depindă de bunăvoința politică a celor care decid asupra finanțării sale. Totodată, fiecare  euro suplimentar trebuie justificat prin nevoi concrete și cheltuit responsabil”, a declarat  Șerban Dimitrie Sturdza. 

Fraude de 45 de miliarde de euro: procurorii europeni au nevoie de sprijin real 

În 2025, EPPO avea în lucru 981 de investigații privind fraude cu TVA și taxe vamale,  cu prejudicii estimate la 45,01 miliarde de euro, reprezentând peste 67% din valoarea  totală a prejudiciilor estimate în investigațiile active.

Tot în 2025, au fost autorizate măsuri de înghețare și indisponibilizare a bunurilor în  valoare de 1,13 miliarde de euro, însă valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate a fost  de doar 288,93 milioane de euro

Aceste cifre arată cât de important este ca investigațiile să fie urmate de măsuri eficiente  pentru recuperarea prejudiciilor. 

Nu este suficient ca Parchetul să descopere fraude de miliarde de euro. Trebuie  să știm și câți dintre acești bani ajung efectiv înapoi la cetățeni. Acesta trebuie să fie  unul dintre criteriile importante prin care evaluăm rezultatele luptei împotriva fraudei”, a  subliniat europarlamentarul. 

În acest context, Sturdza solicită în Parlamentul European ca statele membre să asigure  procurorilor europeni delegați acces efectiv la echipe specializate, formate din polițiști,  investigatori fiscali și vamali, analiști financiari și experți în probe digitale. 

Marile fraude nu se rezolvă doar prin creșterea numărului de procurori. În spatele unei  fraude cu TVA se pot ascunde sute de tranzacții, firme-fantomă și rețele care operează  în mai multe țări. Procurorii au nevoie de specialiști care să urmărească traseul  banilor, să analizeze documentele și să identifice persoanele responsabile. Fără  aceste echipe, riscăm să avem mai mulți procurori, dar nu neapărat mai multe fraude destructurate”, a explicat Sturdza.

 

 

Scandalul Pfizer : la Bruxelles nu trebuie să existe politicieni intangibili 

Mai mult decât atât, europarlamentarul denunță interese politice ca marii decidenți din  conducerea Comisiei Europene să nu fie deranjați de anchete incomode, așa cum a fost  cazul achizițiilor de vaccinuri Pfizer. 

La Bruxelles nu trebuie să existe politicieni intangibili. Nici conducerea Comisiei  Europene nu trebuie să fie mai presus de lege. Când sunt în joc contracte de miliarde  de euro, cetățenii au dreptul să știe cum au fost negociate și cum au fost cheltuiți banii  publici. Instituțiile europene cer permanent statelor membre să combată corupția, să  respecte regulile privind achizițiile publice și să răspundă pentru fiecare euro cheltuit.  Aceleași reguli trebuie să se aplice și la Bruxelles”, a declarat Șerban Dimitrie  Sturdza. 

Europarlamentarul susține că Parchetul European trebuie să dispună de independența,  resursele și accesul la informații necesare pentru a investiga orice suspiciune de  infracțiune care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv atunci  când aceasta apare în interiorul instituțiilor europene.

Transparența și răspunderea în fața legii nu sunt opționale. Nu putem cere României să  respecte reguli stricte și să acceptăm ca instituțiile europene să fie tratate diferit.” 

Miza pentru România: miliarde de euro care nu ajung la buget 

În cazul României, deficitul bugetar ar putea scădea cu cel puțin 25% doar dacă frauda  cu TVA ar fi destructurată cu ajutorul Parchetului European. Vorbim despre miliarde de  euro pe care România nu ar mai trebui să le împrumute de pe piețele externe și pentru  care nu ar mai plăti dobânzi ani la rând. Ar fi bani aduși direct la bugetul de stat. Mă voi  lupta în Parlamentul European pentru ca dreptatea să fie de partea cetățenilor. De prea  mulți ani, Comisia Europeană s-a mulțumit să mărească taxele pentru cetățeni, în  loc să destructureze marile rețele de mafioți care ne fură pe fiecare dintre noi”, a  subliniat vicepreședintele partidului Acțiunea Conservatoare.

Acest articol este finanțat de grupul ECR din Parlamentul European. L_202501410RO.000101.fmx.xml

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