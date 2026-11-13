Pe urmele lui Ulise, cu o avere investită într-o croazieră pe viață. După doi ani, 203 pasageri au fost trimiși la țărm

Peste 200 de pasageri care și-au cumpărat locuințe la bordul navei de croazieră Odyssey au fost debarcați în Cambodgia, după ce compania care administra vasul a ajuns în dificultate financiară. Unii dintre ei au plătit până la 600.000 de dolari pentru a-și petrece restul vieții călătorind în jurul lumii. Mulți și-au vândut casele pentru a se muta pe navă, iar acum nu mai au unde să se întoarcă.

Pe 27 octombrie, la ora șapte dimineața, cei 203 pasageri au primit un mesaj din partea companiei Villa Vie Residences. Toți trebuiau să părăsească nava până la ora 14.00. Aveau la dispoziție doar șapte ore pentru a-și strânge lucrurile. Compania susține că pasagerii au fost anunțați cu 24 de ore înainte. Mulți dintre ei nu au reușit însă să ia toate bunurile pe care le aveau la bord, printre care tablouri, covoare și obiecte de familie.

Randy Cassingham, din Colorado, locuia pe navă împreună cu soția sa, Kit, și lucra de la distanță. El a povestit pe blogul său că a fost nevoit să renunțe la o parte dintre lucrurile personale.

„A trebuit să las în urmă monitorul, imprimanta, haine, amintiri și opere de artă, printre care un tablou inspirat de imaginile telescopului James Webb și o gravură navajo, o moștenire de familie”, a spus acesta, potrivit Corriere della Sera.

După debarcarea în orașul cambodgian Sihanoukville, mulți dintre pasageri au fost nevoiți să își caute cazare la hotel.

O croazieră fără bilet de întoarcere. 425 de destinații în 147 de țări

Compania Villa Vie Residences transformase o navă construită în 1993 într-un adevărat oraș plutitor. Pasagerii aveau la dispoziție restaurante, piscine și un centru spa. Echipajul se ocupa de curățenie, de pregătirea meselor și de întreținerea cabinelor. Odyssey a plecat din Belfast pe 3 octombrie 2024. Prima călătorie urma să dureze trei ani și jumătate și să includă 425 de escale în 147 de țări. După încheierea acesteia, pasagerii urmau să pornească într-un nou tur al lumii.

Pentru o cabină pe care o puteau folosi pe toată durata de exploatare a navei, estimată la cel puțin 15 ani, clienții plăteau între 120.000 și 440.000 de dolari. La această sumă se adăuga o taxă lunară de 3.500 de dolari.

Cea mai atractivă ofertă a companiei era însă pachetul „Endless Horizons” („Orizonturi fără sfârșit”). Pentru 600.000 de dolari, achitați în avans, un cuplu putea locui pe navă până la moartea ultimului dintre cei doi titulari ai contractului, fără alte taxe lunare. Mulți dintre pasageri și-au vândut locuințele pentru a-și permite o asemenea investiție. Chiar ei au ales numele navei, Odyssey, inspirați de călătoria lui Ulise. Aventura lor s-a încheiat însă după numai doi ani.

Pasagerii au ajuns să plătească inclusiv combustibilul navei

Problemele financiare au început să afecteze călătoria odată cu scumpirea combustibilului. Costurile lunare cu carburantul, calculate pentru fiecare cabină, au crescut de la 1.800 de dolari la valori de până la 8.000 de dolari. Compania a modificat itinerariile, a prelungit opririle în porturi și a redus numărul excursiilor.

Conexiunea la internet și serviciile de televiziune funcționau cu întreruperi, iar calitatea mâncării a scăzut. Pasagerii au început chiar să strângă bani pentru a ajuta compania să își continue activitatea. Potrivit uneia dintre pasageri, în aprilie, 22 dintre pasageri au împrumutat companiei 2,2 milioane de dolari. Banii urmau să fie restituiți cu dobândă.

„Nu am primit nici măcar o plată”, a spus aceasta.

În septembrie, compania le-ar fi cerut pasagerilor alte 1,5 milioane de dolari, iar în octombrie, încă 360.000 de dolari. Locuitorii navei au strâns bani și pentru cei 128 de membri ai echipajului, care aveau întârzieri la plata salariilor.

În Singapore, un pasager a plătit din propriul buzunar 400.000 de dolari pentru motorină. În Hong Kong, nava fusese reținută din cauza unei datorii de 168.000 de dolari.

Scumpirea combustibilului nu ar fi fost însă singura problemă. Compania ar fi înregistrat pierderi de 600.000 de dolari pe lună chiar și în condițiile în care toate cabinele ar fi fost ocupate. Cu toate acestea, pe 27 iulie, Villa Vie Residences anunța că pregătește lansarea unei a doua nave, Legacy, pentru anul 2029. Sloganul ales de companie era „Două nave. Un orizont fără sfârșit”. Opt zile mai târziu, pasagerii de pe Odyssey erau avertizați că voiajul lor risca să fie întrerupt.

„Aș cheltui aceiași bani fără să mă gândesc de două ori”

În ciuda sumelor investite și a modului în care s-a încheiat călătoria, unii dintre foștii locuitori ai navei spun că nu regretă alegerea făcută.

„Lăsând banii deoparte, a fost o aventură fantastică”, a declarat Randy Cassingham.

Acesta spune că s-ar întoarce la bordul navei. Soția sa, Kit, are aceeași părere.

„Nu vrem să ne plângem de milă. Vrem să le spunem oamenilor: trăiți-vă visurile. Aruncați-vă cu capul înainte, pentru că nu știți niciodată cum se va termina aventura”, a declarat aceasta.

Dwight Greene, în vârstă de 64 de ani, din Texas, spune că ar lua din nou aceeași decizie.

„Aș cheltui aceiași bani fără să mă gândesc de două ori, pentru că pentru mine și soția mea, Sheila, a fost o experiență foarte plină de satisfacții”, a spus acesta.

Între timp, Villa Vie Residences caută noi investitori și ia în calcul o restructurare.