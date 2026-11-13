Achitări definitive în dosarul Digi România, după nouă ani de procese. ÎCCJ a respins apelul DNA

Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei și Alexandru Oprea au fost achitați definitiv, joi, 12 noiembrie, în dosarul RCS & RDS privind drepturile de televizare a meciurilor din Liga I. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul DNA și a menținut achitările pronunțate în primă instanță. De aceeași decizie beneficiază companiile Digi România S.A. și Integrasoft S.R.L., precum și ceilalți inculpați din dosar, relatează Digi24.

Înalta Curte a stabilit că faptele penale nu există

După nouă ani de procese, instanța supremă a pus capăt dosarului privind drepturile de televizare a meciurilor din Liga I. Judecătorii au stabilit definitiv că faptele penale pentru care inculpații au fost trimiși în judecată nu există.

Înalta Curte a respins apelul formulat de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Decizia îi vizează atât pe actualii și foștii administratori ai celor două companii, cât și pe ceilalți inculpați din cauză.

Reacția Digi România după verdictul definitiv

În urma deciziei instanței supreme, Digi România a transmis un comunicat în care a reiterat că a considerat acuzațiile nefondate încă de la începutul procesului. Compania susține că hotărârea judecătorilor confirmă poziția pe care a avut-o pe parcursul celor nouă ani de procese.

„Societatea a considerat de la început că acuzațiile penale care i s-au adus în acest dosar au fost în integralitate nefondate, iar decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție pune capăt în mod definitiv tuturor acuzațiilor și confirmă poziția constantă a societății”, se arată în comunicatul Digi România.

Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.