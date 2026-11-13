Reforma administrativă provoacă tensiuni în PSD. Primarul Buzăului critică planurile partidului și vrea ca proiectul să fie gestionat de Cotroceni

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, contestă modul în care PSD propune reorganizarea administrativ-teritorială a României. Edilul social-democrat susține că reforma nu trebuie făcută exclusiv pe baza numărului de locuitori, ci trebuie să țină cont și de puterea financiară a localităților. Mai mult, Toma consideră că proiectul ar trebui pregătit de specialiști și coordonat de Administrația Prezidențială.

Primarul Buzăului a criticat propunerile lansate de colegii săi de partid și a transmis că o asemenea schimbare nu poate fi decisă fără studii și analize aprofundate, scrie News.ro.

Toma l-a vizat inclusiv pe europarlamentarul PSD Dragoș Benea, unul dintre susținătorii reorganizării administrative. Edilul consideră că viitorul administrației locale nu ar trebui stabilit de un singur lider politic sau de un singur partid.

Potrivit acestuia, institutele Academiei Române ar trebui să participe la elaborarea proiectului, iar Administrația Prezidențială să coordoneze procesul. Abia după stabilirea criteriilor ar urma să intervină reprezentanții partidelor parlamentare, pentru negocierea unei formule care să poată fi adoptată de Parlament.

Veniturile localităților, un posibil criteriu pentru reorganizare

Constantin Toma susține că numărul locuitorilor nu ar trebui să fie criteriul decisiv pentru păstrarea sau desființarea unei unități administrativ-teritoriale.

Primarul a amintit de o reorganizare realizată în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, când autoritățile ar fi luat în calcul veniturile localităților.

Conform exemplului oferit de edil, localitățile care înregistrau venituri sub 200.000 de lei erau unite cu alte localități mai puternice financiar, aflate pe o rază de zece kilometri.

Toma consideră că o analiză a resurselor economice ar putea oferi o imagine mai clară asupra capacității unei administrații de a funcționa și de a asigura servicii publice. În opinia sa, reforma nu trebuie să urmărească doar reducerea cheltuielilor, ci și crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea comunităților.

Primarul Buzăului acuză interesele politice din administrație

Edilul a atras atenția și asupra intereselor politice care ar putea îngreuna reorganizarea administrativă.

Acesta a explicat că influența liderilor politici a fost asociată, de-a lungul timpului, cu numărul primarilor pe care îi controlează în teritoriu. Toma a oferit exemplul județelor Buzău și Olt. Primul are 87 de unități administrativ-teritoriale, iar al doilea 105, potrivit cifrelor invocate de primar.

El l-a menționat pe social-democratul Paul Stănescu, despre care a afirmat că se mândrea cu numărul mare de primari PSD din județul Olt. Criticile nu s-au limitat la propriul partid. Toma a susținut că interese similare există și în PNL, în timp ce UDMR ar privi reforma ca pe o posibilă amenințare.

Într-o declarație separată pentru AGERPRES, edilul a afirmat că reorganizarea nu trebuie să fie influențată de interese personale sau de partid. El a avansat inclusiv posibilitatea unirii județului Buzău cu Vrancea, invocând legăturile istorice dintre cele două zone.

Sute de comune depind aproape integral de banii de la stat

Discuțiile despre reforma administrativă au loc în contextul în care numeroase localități din România nu dispun de suficiente venituri proprii pentru a-și susține activitatea.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a discutat cu reprezentanții Asociației Comunelor din România și cu organizațiile sindicale ale funcționarilor publici despre asocierea și comasarea voluntară a localităților.

Potrivit datelor prezentate de ministru, 429 de comune au cel mult 1.500 de locuitori și depind în proporție de peste 80% de fondurile alocate de la bugetul de stat.

În aceste comunități trăiesc aproximativ 480.000 de persoane. Ministerul avertizează că amânarea reorganizării ar putea accentua problemele existente, precum depopularea satelor, lipsa resurselor financiare și accesul limitat la servicii publice.

De cealaltă parte, Constantin Toma insistă că reforma trebuie construită pe criterii clare, stabilite de specialiști, și negociată între toate partidele parlamentare.