Jaf ca-n filme pentru cartonașe Pokémon. Hoții au dat o lovitură de 130.000 de euro în Danemarca

Un jaf neobișnuit a avut loc într-un centru comercial din Danemarca, unde mai mulți indivizi mascați au furat cartonașe Pokémon în valoare de peste 130.000 de euro. Hoții au amenințat un angajat cu un obiect asemănător unui pistol, au spart vitrinele magazinului și au fugit cu obiectele de colecție. Poliția a declanșat o anchetă de amploare pentru identificarea suspecților.

Incidentul s-a produs duminică, 15 noiembrie, într-un magazin specializat în vânzarea de cartonașe de colecție, situat într-un centru comercial din Lyngby, la nord de Copenhaga.

Autoritățile daneze au anunțat că valoarea obiectelor furate depășește 130.000 de euro, echivalentul a aproximativ un milion de coroane daneze, notează Știrile ProTv.

Hoții au amenințat un angajat și au spart vitrinele

Jaful a avut loc în magazinul Rogerz, cunoscut pentru comercializarea cartonașelor rare Pokémon. Mai mulți bărbați îmbrăcați în haine negre și cu fețele acoperite au intrat în magazin și au amenințat un angajat cu un obiect care semăna cu un pistol.

Ulterior, atacatorii au spart vitrinele în care erau expuse produsele valoroase și au luat mai multe cartonașe de colecție. Potrivit presei daneze, întreaga operațiune ar fi durat mai puțin de un minut.

Primele informații au indicat că polițiștii căutau cinci suspecți, însă unele relatări ulterioare au menționat că trei persoane ar fi intrat efectiv în magazin. După jaf, indivizii au părăsit centrul comercial și au fugit cu un autoturism Mazda de culoare roșie. Martorii au observat mașina deplasându-se cu viteză spre Copenhaga.

Poliția a găsit mașina folosită de hoți

Autoritățile daneze au mobilizat mai multe echipaje de poliție imediat după primirea apelurilor de urgență. Ulterior, anchetatorii au identificat autoturismul folosit pentru fugă. Mașina a fost descoperită abandonată în zona Hellerup, în apropiere de Copenhaga.

Polițiștii au început examinarea vehiculului pentru identificarea eventualelor probe care ar putea conduce la găsirea suspecților. Până la momentul ultimelor informații publicate, persoanele implicate în jaf nu fuseseră prinse.

Reprezentanții magazinului au decis să retragă temporar produsele de mare valoare din cele trei unități comerciale ale companiei, ca măsură de protecție.

De ce valorează cartonașele Pokémon sute de mii de euro

Deși pentru mulți Pokémon reprezintă doar un joc destinat copiilor, unele cartonașe au devenit obiecte de colecție extrem de valoroase. Valoarea acestora depinde de raritate, anul apariției, starea de conservare și cererea din partea colecționarilor.

Exemplarele păstrate în condiții excelente, mai ales cele din ediții limitate, pot ajunge să fie vândute pentru sume foarte mari. Magazinul Rogerz a anunțat anterior că a vândut un cartonaș Pokémon Lugia Aquapolis, din 2003, pentru peste 2,4 milioane de coroane daneze. Compania a prezentat și un cartonaș Pikachu evaluat la aproape un milion de coroane daneze.