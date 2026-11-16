Brânzeturile românești, printre cele mai bune din lume. România a câștigat opt medalii la „Mondialul de brânză”

Brânzeturile românești au obținut opt medalii la World Cheese Awards 2026, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate produselor lactate. Cinci producători din România au reușit să se impună în fața a peste 5.300 de sortimente din 45 de țări. Cea mai importantă distincție a fost câștigată de o brânză produsă la Horezu, care a primit medalia de aur pentru al treilea an consecutiv.

Competiția s-a desfășurat pe 12 noiembrie, în orașul Córdoba din Spania, unde 270 de specialiști din 51 de țări au evaluat 5.330 de sortimente de brânză, scrie HotNews.

Potrivit HotNews, producătorii români au obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz. Rezultatul reprezintă o creștere față de ediția din 2025, organizată la Berna, când România a câștigat cinci distincții.

Brânza de Horezu, aur pentru al treilea an consecutiv

Cea mai importantă medalie a României a fost obținută de compania Five Continent, din Horezu, județul Vâlcea. Brânza fermentată Horezu, produsă din lapte de oaie și maturată cel puțin 12 luni, a câștigat aurul pentru al treilea an consecutiv.

Produsul este realizat după o tehnologie inspirată de celebra brânză spaniolă Manchego și se remarcă prin textura tare și procesul îndelungat de maturare. Echipa fabricii este coordonată de Laura Ion, care spune că participarea la competițiile internaționale reprezintă o modalitate de verificare constantă a calității.

Brânza de Horezu a acumulat până acum 12 medalii internaționale, devenind unul dintre cele mai premiate produse românești din această categorie.

Trei medalii de argint pentru o fermă din Harghita

Un alt rezultat important aparține Asociației de Dezvoltare Comunitară Rurală Gheorgheni, din județul Harghita. Ferma didactică a obținut trei medalii de argint pentru sortimentele Gyergyói sajt, maturate șase și 12 luni, și Pricske sajt, maturată timp de un an.

Produsele sunt realizate din laptele vacilor crescute în propria fermă. Asociația desfășoară și activități de instruire pentru fermieri. În peste 30 de ani, aproximativ 6.000 de persoane au participat la cursurile sale de specializare în domeniul agriculturii și al prelucrării laptelui.

Ceilalți producători români premiați

Alte trei afaceri locale au contribuit la rezultatul obținut de România. Producătorul Gyimesi Gyógysajt, din Ghimeș-Făget, județul Bacău, a câștigat două medalii. Sortimentul Sárig Cheese a fost recompensat cu argint, iar brânza Orodik, maturată șase luni, a primit bronzul.

În spatele afacerii se află Sárig Attila, un fost alpinist utilitar care s-a întors în localitatea natală pentru a produce brânzeturi artizanale.

O altă medalie de bronz a ajuns la ferma Uzonka, din Ozunca-Băi, județul Covasna. Emilia și Jakab Bodor produc brânzeturi din laptele propriei ferme ecologice, pe care le maturează într-o pivniță de piatră veche de aproape 90 de ani.

Sortimentul Flora a fost cel care a impresionat juriul internațional. Ultima medalie de bronz a revenit producătorului Arkäse, din Arcuș, județul Covasna, pentru brânza Trappista, maturată timp de șase luni.

Care a fost desemnată cea mai bună brânză din lume

Deși producătorii români au obținut rezultate importante, titlul suprem al competiției a ajuns în Franța. Brânza Comté Fort des Rousses, maturată timp de 24 de luni și produsă de Fromageries Arnaud, a fost desemnată cea mai bună brânză din lume în 2026.

Produsul francez a obținut 81 de puncte, același rezultat ca două sortimente din Franța și Elveția, însă a câștigat după aplicarea criteriilor de departajare. La ediția din acest an, 108 sortimente au primit distincția Super Gold, iar 14 au ajuns în finala competiției.