VIDEO Schimbare pregătită pentru Rezidențiat din 2027. Tinerii medici nu ar mai fi obligați să lucreze într-un anumit spital

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ia în calcul eliminarea posturilor scoase la concursul de Rezidențiat începând cu 2027. În schimb, ar urma să fie suplimentat numărul locurilor de pregătire. Astfel, tinerii medici nu ar mai fi obligați să lucreze într-un anumit spital după finalizarea studiilor. Ministrul pregătește și o platformă online pe care vor fi publicate posturile disponibile în spitalele din țară.

Rogobete susține că actualul sistem de repartizare a medicilor rezidenți nu mai răspunde nevoilor acestora. În ultimii ani, multe dintre posturile scoase la concurs au rămas neocupate. În alte situații, medicii care le-au ales și-au schimbat specialitatea sau nu s-au mai întors în spitalele respective după terminarea pregătirii. Ministrul spune că alegerea unui post înainte de începerea rezidențiatului poate limita opțiunile tinerilor medici. Unii dintre ei descoperă pe parcurs că specialitatea aleasă nu li se potrivește.

„Dacă vorbim de posturile la Rezidenţiat, mă gândesc să fie ultimul an când la Rezidenţiat scoatem posturi. Experienţa ultimilor 4-5 ani ne arată că aceste posturi pe de-o parte nu se ocupă, pe de altă parte, şi dacă se ocupă, în scurt timp îşi modifică specialitatea, sau a treia variantă, după 4-5 ani de Rezidenţiat nu se mai întorc la post”, a explicat Alexandru Rogobete.

În prezent, rezidenții care aleg un post își asumă obligația de a lucra ulterior în spitalul pentru care au optat. Ministrul consideră că ar fi mai util ca aceștia să își aleagă locul de muncă după finalizarea pregătirii, când își cunosc mai bine abilitățile și specialitatea.

Rogobete: „Nu îmi doresc să leg rezidentul de glie”

În locul posturilor, ministrul Sănătății propune creșterea numărului de locuri de pregătire. Măsura ar permite mai multor absolvenți de Medicină să urmeze un program de rezidențiat, fără să fie condiționați de un viitor loc de muncă. Rogobete a făcut referire și la poziția fostului premier Ilie Bolojan privind obligațiile medicilor rezidenți.

„Mai degrabă am creşte mai mult numărul de locuri decât de posturi, astfel încât pregătirea să cuprindă un număr cât mai mare de rezidenţi. (…) Spre deosebire de fostul premier Ilie Bolojan, eu nu îmi doresc să leg rezidentul de glie. Nu este plătit pentru partea educaţională, el este plătit pentru munca pe care o desfăşoară. Nu poţi nici să îi iei banii înapoi, nu poţi să îl obligi să rămână într-un loc. Niciunde în lume nu se întâmplă asta”, a declarat ministrul Sănătății.

Posturile vacante din spitale, publicate pe o platformă online

Ministerul Sănătății analizează și situația celor 7.000 de posturi din spitale, deblocate în luna iunie. Alexandru Rogobete a cerut să afle câte dintre acestea au fost scoase la concurs, câte au fost ocupate și în ce unități medicale. Ministrul a acuzat că, în unele spitale, anunțurile de angajare nu sunt promovate suficient, astfel încât doar anumite persoane află despre organizarea concursurilor.

„Există o practică în anumite spitale, anunţul de concurs se pune pe uşa din dos a şefului de secţie, astfel încât să vadă doar cine trebuie că există un concurs acolo”, a spus Rogobete.

Pentru a face procesul de angajare mai transparent, Ministerul Sănătății pregătește o platformă digitală, în colaborare cu STS și alte instituții publice. Platforma va fi disponibilă pe site-ul ministerului și va afișa în timp real posturile scoase la concurs în spitale. Medicii vor putea consulta calendarul concursurilor, specialitățile pentru care se fac angajări și localitățile în care sunt disponibile posturile. Potrivit ministrului, platforma ar putea deveni funcțională la începutul anului 2027.