Nunta fiicei celei mari a liderului PNL, Ilie Bolojan, a ajuns și în atenția fostului președinte Traian Băsescu. Evenimentul, organizat la finalul săptămânii trecute în Oradea, a generat un adevărat scandal mediatic pe tema modului în care nunta fiicei lui Ilie Bolojan s-a desfășurat. Invitat luni seară la postul național de televiziune, Traian Băsescu a remarcat sobrietatea evenimentului liberal.

Fostul șef al statului a profitat de ocazie pentru a o complimenta public pe Ioana Fâșie, actuala parteneră de viață a lui Ilie Bolojan.

„Este spectacol, mi se pare că e un subiect minor, nu cred că trebuie să ne ocupăm de botezuri și nunți. Sunt omenești, fiecare și-a arătat ce a vrut să arate, unii prosperitate, cum au fost cei de la PSD, cei de la liberali parcă sobrietate, și dacă mă întrebați pe mine, care m-am uitat ca un pensionar la televizor, pot să vă spun că partenera domnului Bolojan arăta superb și a avut o rochie superbă. Mi-a plăcut și cum arăta, foarte frumoasă rochia. Eu sunt un pensionar liber de constrângeri de partid. Deci spun ce gândesc.”, a declarat Traian Băsescu la TVR 1, citat de RTV.

Evenimentul care l-a impresionat pe fostul președinte a fost nunta Luciei Maria Bolojan cu Daniel Bota. La cununie au participat lideri grei din PNL, precum Emil Boc, Vasile Blaga și Dan Motreanu, alături de 400 de invitați.

Războiul ținutelor în mediul online

Complimentele fostului președinte vin într-un moment în care ținutele purtate la nunta de la Oradea au declanșat un adevărat meci politic PSD-PNL pe rețelele sociale. Internauții au analizat fiecare detaliu vestimentar, și s-au polarizat în două tabere. Susținătorii liderului PNL au ironizat acuzațiile de opulență. Aceștia au făcut trimitere la apelativul ironic „Ilie sărăcie” pentru a sublinia absența blănurilor și a ceasurilor de zeci de mii de euro. De cealaltă parte, criticii au acuzat cazarea invitaților în hoteluri de lux.

Subiectul a căpătat o asemenea amploare încât a primit replici și din partea unor foști colegi ai lui Bolojan. Ioana Dogioiu, fost purtător de cuvânt al Guvernului. Ea a demontat public prețurile mari vehiculate de unele posturi de televiziune pentru o rochie purtată la eveniment.

„Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari / 2.800 de euro / 4.000 de euro. (…) De fapt, ca să încheiem subiectul: rochia este una de ocazie, pentru o ocazie unică, într-adevăr spectaculos de frumoasă, realizată de o creatoare româncă, rochie care are prețul 5.500 de lei pe site-ul creatoarei”, a precizat Oana Dogioiu, și a azucat „presa de partid” de rea-credință.

Dogioiu a concluzionat ironic că nunta a reprezentat o mare dezamăgire pentru cei care „sperau la o revanșă după «festivalul șinșilei»”, o referință la botezul fastuos organizat recent de Alfred Simonis la Timișoara.

Analiza Cotidianul despre reacțiile de pe internet referitoare la nunta fiicei lui Ilie Bolojan poate fi citită aici.