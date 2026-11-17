Femeile însărcinate au dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă de ele pe toată durata travaliului și a nașterii. Legea promulgată de președintele Nicușor Dan a intrat în vigoare luni, 16 noiembrie, și aduce noi obligații pentru maternitățile de stat și private. Actul normativ stabilește inclusiv situațiile în care spitalele pot refuza prezența unui însoțitor.

Noua reglementare modifică Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și introduce prevederi referitoare la protejarea femeilor însărcinate și a nou-născuților.

Femeile vor putea solicita prezența unei persoane de încredere atât în timpul travaliului și al nașterii, cât și în timpul transferurilor efectuate în interiorul unității medicale, notează Știrile ProTv.

Când poate spitalul să refuze prezența unui însoțitor

Legea prevede că alegerea persoanei care asistă femeia la naștere îi aparține exclusiv acesteia. Poate fi vorba despre partener, un membru al familiei sau o altă persoană apropiată.

Totuși, prezența însoțitorului trebuie să respecte regulile de igienă și siguranță medicală.

Spitalele pot limita acest drept numai în situații excepționale, atunci când există motive medicale sau epidemiologice justificate.

Astfel de restricții pot fi aplicate dacă prezența însoțitorului ar putea pune în pericol sănătatea mamei, a copilului, a personalului medical sau a altor paciente internate.

Maternitățile sunt obligate să protejeze intimitatea femeilor

O altă modificare importantă privește condițiile în care femeile nasc în spitalele din România. Unitățile medicale publice și private trebuie să asigure respectarea demnității și a vieții private a pacientelor, de la începutul sarcinii până la externarea după naștere.

În acest sens, maternitățile au obligația de a adopta măsuri pentru protejarea intimității, inclusiv prin separarea vizuală a spațiilor în care se desfășoară travaliul și nașterea. Aceste măsuri trebuie să împiedice expunerea nejustificată a pacientelor în fața altor persoane.

Nou-născuții nu vor mai putea fi separați de mame fără un motiv justificat

Legea introduce și prevederi privind relația dintre mamă și copil imediat după naștere. Nou-născutul are dreptul să rămână alături de mamă atât după venirea pe lume, cât și pe durata internării în maternitate.

Separarea este permisă numai dacă există motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau situații de forță majoră. În asemenea cazuri, motivele trebuie consemnate în documentele medicale.

Totodată, spitalele trebuie să organizeze îngrijirea postnatală astfel încât să încurajeze contactul imediat dintre mamă și copil, inițierea alăptării și menținerea acestora în același salon, atunci când condițiile medicale permit. Legea nr. 214/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 13 noiembrie și a intrat în vigoare pe 16 noiembrie 2026.

Prin noile prevederi, prezența unui însoțitor la naștere nu mai depinde doar de regulile interne ale maternităților, ci reprezintă un drept recunoscut prin lege, care poate fi restrâns numai în condițiile expres prevăzute de aceasta.