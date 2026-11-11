„Bine ai revenit acasă!” Ilie Bolojan și Ludovic Orban au încheiat primele discuții pentru fuziunea PNL-Forța Dreptei

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și fostul lider liberal și fondator al Forței Dreptei, Ludovic Orban, au făcut declarații comune de presă după o primă rundă de discuții referitoare la fuziunea dintre cele două partide. Demersul reprezintă un prim pas pentru crearea unui „pol reformist”, așa cum a fost denumit de liberali.

Ilie Bolojan, către Ludovic Orban: „Bine ai revenit acasă!”

„Am încheiat astăzi o primă discuție cu domnul Ludovic Orban, ca efect al deciziilor celor două partide, PNL și a Forței Dreptei, de ieri, de a fuziona.

Acest proiect este unul necesar pentru România, pentru că suntem într-o situație în care dezvoltarea și-a atins limitele, iar pentru ca România să meargă mai departe și să se dezvolte, avem nevoie de reforme profunde.

Aceste reforme înseamnă să avem un stat care nu își mai risipește banii, un stat care oferă servicii mai bune cetățenilor, un stat care combate privilegiile și nedreptățile, care pune economia pe baze sănătoase, care răsplătește munca, un stat în care se poate prospera.

Pentru asta, nu este suficient doar să facem o fuziune sau alianță politică.

E nevoie și ne propunem să aducem împreună toate energiile din societate, toate organizațiile și toți oamenii competenți care vor să fie parte a acestei schimbări și să lupte pentru România de mâine, pentru România modernă.

(…) am stabilit că până la începutul lunii decembrie vom finaliza negocierile de fuziune și cel mai târziu în primul trimestru al anului viitor vom parcurge procedurile statutare, Consilii Naționale și congrese pentru a încheia acest proiect politic și pentru a continua construcția începând cu prima parte a anului viitor pentru o forță politică și pentru o ofertă bazată pe competență, pe oameni profesioniști, pe soluții corecte pentru România.”, a spus Ilie Bolojan în conferința de presă.

Liderul liberalilor și-a încheiat discursul cu un mesaj direct pentru Ludovic Orban. „Îi mulțumesc domnului Ludovic Orban și colegilor din Forța Dreptei pentru această decizie. Bine ai revenit acasă!”

Ludovic Orban: Nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă

Ludovic Orban a vorbit apoi despre motivele pentru care a decis că Forța Dreptei se poate întoarce în rândurile liberalilor. Acesta susține că Ilie Bolojan a readus PNL pe un drum pe care îl consideră corect.

„Vreau doar să readuc aminte că cei mai mulți membrii Forța Dreptei sunt liberali, foarte mulți liberali chiar de anii 90, care au plecat în bejenie atunci când președintele Klaus Iohannis a impus conducerii Partidului Național Liberal o decizie total potrivnică voinței alegătorilor liberali și mandatului acordat de votanții Partidului Național Liberal.

Repet, este vorba de impunerea guvernării cu PSD și a unui proiect de coabitare politică care, din păcate, a avut efecte profund nocive asupra reprezentării corecte de către Partidul Național Liberal a electoratului de dreapta din România.

Astăzi, nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă, alături de Ilie Bolojan și de echipa sa.

Colaborarea pe care am avut-o de-a lungul timpului cu președintele Partidului Național Liberal îmi oferă garanția deplină atât mie, cât și colegilor mei că Partidul Național Liberal a revenit pe poziția normală, corectă, pe poziția responsabilă și serioasă de a reprezenta cu adevărat alegătorii care își doresc o Românie modernă, o Românie democratică, o Românie care să le garanteze drepturile și libertățile fundamentale, o Românie care să ofere tuturor celor care vor să câștige cinstit, să-și realizeze destinul, posibilități de afirmare și de realizare.

Astăzi, președintele Ilie Bolojan și echipa de conducere a Partidului Național Liberal au așezat Partidul Național Liberal acolo unde este locul Partidului Național Liberal, iar decizia noastră de a veni alături de echipa lui Ilie Bolojan și de Partidul Național Liberal este o decizie care exprimă încrederea deplină în proiectul lansat de Ilie Bolojan.”

Ce alte partide ar putea ajunge aproape de PNL

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă va deschide în perioada viitoare și negocieri cu alte partide de centru-dreapta, precum PMP sau Drept.

„Vom iniția în perioada următoare discuții cu toate partidele care înțeleg că pentru a reforma România e nevoie, așa cum am spus, de coagularea forțelor politice și, în mod evident, partenerul principal în aceste discuții va fi USR, dar asta nu înseamnă că nu putem discuta cu toate celelalte partide, pentru că aici va fi de muncă, va fi de convins oameni, nu va fi o perioadă ușoară.

Deci vom discuta cu toți cei care vor să-și aducă energiile la acest proiect important pentru România, pentru că fără o alternativă serioasă la această axă pe care o vedem construindu-se, PSD-AUR, nu vom putea face nimic.”