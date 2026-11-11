Nuclearelectrica amână cu o zi reconectarea Unității 1 de la Cernavodă. Motivul: finalizarea lucrărilor de remediere

Unitatea 1 CNE Cernavoda va fi reconectată la Sistemul Energetic Național în data de 13 noiembrie 2026. Decalarea cu o zi a reconectării a fost anunțată de SN Nuclearelectrica într-o notificare adresată Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

„Astfel, Unitatea 1 CNE Cernavodă va atinge puterea nominală în data de 14 noiembrie 2026. Decalarea reconectării Unității 1 este corelată cu o durată mai mare necesară finalizării lucrărilor de remediere, în conformitate cu normele de securitate nucleară.

Efectuarea lucrărilor de remediere la nivelul Unitătii 1 se face „în baza procedurilor aplicabile, în condiții de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului și mediului înconjurător”, mai spune Nuclearelectrica.

Unitatea 2, repornită miercuri

România a început din nou să producă energie nucleară, după ce Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național.

Repornirea aa vut loc după mai multe luni în care activitatea centralei a fost afectată de debitul scăzut al Dunării și de probleme tehnice. Situația nu este însă complet rezolvată, deoarece Unitatea 1 rămâne oprită.

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost resincronizată miercuri, 11 noiembrie, la Sistemul Energetic Național (SEN). Reactorul urmează să își crească treptat producția, iar Nuclearelectrica estimează că acesta va ajunge la puterea nominală joi, 12 noiembrie, scrie Profit.ro.

Unitatea 1 rămâne oprită din cauza unei defecțiuni

În timp ce Unitatea 2 a revenit în sistem, situația celuilalt reactor rămâne complicată. Unitatea 1 a fost deconectată în seara zilei de 9 noiembrie, la numai câteva zile după ce fusese repornită.

Problema a apărut în partea clasică, nenucleară, a instalației, la sistemul de control al vidului din zona condensatorului turbinei. Nuclearelectrica a precizat că incidentul nu a pus în pericol securitatea nucleară, personalul centralei sau mediul înconjurător.

Specialiștii continuă lucrările pentru remedierea defecțiunii. Potrivit estimărilor comunicate marți, intervențiile ar urma să dureze între două și patru zile. Ulterior, vor fi efectuate procedurile necesare pentru repornirea și reconectarea reactorului la rețeaua națională.

Schimbări în conducerea tehnică a centralei

Problemele repetate de la Cernavodă au determinat conducerea Nuclearelectrica să ia măsuri administrative.

Compania a anunțat că directorul tehnic al centralei va fi înlocuit începând cu 1 decembrie 2026. Decizia vine în contextul întreruperilor neplanificate provocate de defecțiuni ale echipamentelor auxiliare.

Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioară, a recunoscut că frecvența acestor incidente nu corespunde standardelor de performanță urmărite de companie.

Conducerea a decis și o evaluare a activităților de mentenanță. Vor fi analizate procedurile de întreținere a echipamentelor, iar cauzele problemelor tehnice vor face obiectul unui raport ulterior.

De ce au fost oprite reactoarele de la Cernavodă

Problemele centralei au început în vara acestui an, când seceta și debitul redus al Dunării au afectat condițiile necesare funcționării reactoarelor.

Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie, iar Unitatea 2 a fost deconectată la jumătatea lunii august. Astfel, România a rămas temporar fără producția de electricitate provenită de la centrala nucleară.

În condiții normale de funcționare, cele două reactoare de la Cernavodă pot asigura aproximativ 20% din necesarul de electricitate al României.