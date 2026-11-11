Cum te afectează noul sistem de risc fiscal ANAF și încadrarea în cele trei categorii

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește o reformă profundă a modulului de inspecție și verificare fiscală. Până la sfârșitul anului 2027, fiecare societate comercială din România va fi evaluată și încadrată într-una dintre cele trei categorii de risc fiscal: mic, mediu sau ridicat. Firmele cu risc crescut vor ajunge pe o veritabilă „listă neagră”, devenind ținta principală a controalelor.

Sistemul de verificare a firmelor și persoanelor fizice care plătesc taxe în România se modifică radical, conform ultimelor anunțuri făcute de reprezentanții Fiscului, după cum relatează Antena 3 CNN.

Până la finalul anului 2027, Agenția Națională de Administrare Fiscală își propune să finalizeze încadrarea tuturor contribuabililor administrați în trei categorii clare de risc fiscal: risc scăzut, risc mediu și risc ridicat. În funcție de această clasificare, tratamentul aplicat mediului de afaceri va fi complet diferențiat.

Președintele instituției, Adrian Nica, a oferit detalii esențiale despre modul în care se va desfășura această tranziție. Potrivit oficialului, anul 2027 va marca momentul în care fiecare companie va avea atribuit un grad de risc explicit.

Ce înseamnă încadrarea în cele trei categorii de risc fiscal

Criteriile de evaluare ale ANAF au ca scop identificarea comportamentului fiscal corect și separarea firmelor de bună-credință de cele care încearcă să evite plata obligațiilor către stat.

Contribuabilii cu risc scăzut sunt considerați de către autorități ca fiind parteneri onești ai statului. „Contribuabilii cu risc scăzut sunt acei contribuabili pe care îi definim contribuabili onești. Sunt cei care ne ajută să realizăm planul de încasări la ANAF. Sunt cei care suportă de fiecare dată orice creștere de taxe. Sunt cei care ne ajută în conformarea voluntară”, a afirmat Adrian Nica.

La polul opus se află contribuabilii cu risc ridicat, care vor fi plasați pe o „listă neagră”. Toate resursele de inspecție și verificare ale ANAF vor fi canalizate cu prioritate către aceștia. În prezent, structura centralizată de analiză de risc din cadrul instituției a identificat deja aproximativ 1.800 de societăți comerciale încadrate în această categorie severă, iar dosarele acestora au fost deja direcționate către echipele de control pentru inspecții amănunțite.

Totodată, pentru firmele încadrate la risc mediu, autoritățile au transmis aproximativ 7.000 de notificări de conformare în urma analizei datelor din ultimii ani. Șeful Fiscului a recunoscut că unele dintre aceste notificări nu au fost suficient de explicite în trecut, motiv pentru care instituția lucrează la personalizarea lor strictă pentru fiecare societate în parte.

Digitalizarea și istoricul administratorilor, criterii de bază

Un element de noutate absolută în analiza de risc este trecerea la un sistem complet centralizat de procesare a datelor. ANAF a făcut tranziția de la peste 40 de analize locale realizate la nivel județean la un singur sistem informatic central, operat de Direcția Generală de Management al Riscului (DGMR). Această bază națională de date permite corelarea automată a tuturor informațiilor fiscale și contabile.

În plus, analiza nu se va opri doar la datele financiare ale firmei, ci va lua în calcul și istoricul personal al administratorilor. Astfel, o companie nou-înființată condusă de un antreprenor cu un istoric curat va fi tratată diferit față de o firmă administrată de o persoană care a abandonat sau vândut zeci de companii cu datorii.

„Ne propunem ca la sfârșitul anului viitor tratamentul către contribuabil să fie în funcție de comportamentul lui fiscal în baza noastră de date. Comportamentul acesta fiscal vizează inclusiv istoricul administratorului. Nu putem să tratăm un contribuabil care are aceeași firmă de 30 de ani, își plătește taxele, dările, la fel ca pe acel contribuabil care are, în ultimii 10 ani, între 80 și 100 de firme fie vândute cu datorii, fie abandonate în diverse proceduri”, a subliniat președintele ANAF.

Verificări stricte la rambursarea TVA și sancțiuni pentru funcționari

O atenție deosebită este acordată cererilor de rambursare de TVA. ANAF a constatat existența unor fraude prin simularea de operațiuni economice fictive menite să obțină ilegal sume de la bugetul de stat. Cu ajutorul noilor instrumente digitale, cererile vor fi analizate prin compararea automată a profilului unei firme cu cele ale altor societăți din același domeniu de activitate. Orice anomalie identificată va declanșa automat inspecția pe teren.

Pe lângă creșterea rigurozității controalelor, ANAF impune standarde mai înalte și pentru propriii angajați. Pentru a preveni abuzurile și erorile de interpretare a legislației, funcționarii care efectuează inspecții neconforme sau aplică interpretări eronate riscă diminuarea salariului cu până la 10%.

În paralel, instituția își propune o abordare mai transparentă prin publicarea de metodologii de control specifice pe domenii — prima vizând sectorul agricol — și prin organizarea de cursuri gratuite de informare pentru contribuabili și contabili.