Sighişoara, în Top 100 cele mai frumoase orașe europene Worldworthy 2026

Municipiul Sighişoara își reconfirmă statutul de emblemă turistică și culturală pe harta Europei, fiind inclus pe poziția 70 în prestigiosul clasament internațional „Top 100 cele mai frumoase orașe din Europa” realizat pentru anul 2026 de platforma independentă Worldworthy. Distincția reflectă evaluările reale ale vizitatorilor de pe toate continentele, dar și aprecierea experților din domeniul călătoriilor, consolidând reputația singurei cetăți medievale locuite din Sud-Estul Europei ca o destinație de neratat pentru iubitorii de istorie, arhitectură și arhitectură medievală bine conservată.

Sighişoara, recunoaștere internațională în clasamentul european Worldworthy 2026

Municipiul Sighişoara se numără printre cele mai apreciate destinații urbane de pe continentul european, ocupând locul 70 în Top 100 realizat de platforma Worldworthy pentru anul 2026. Anunțul oficial a fost făcut miercuri de către primarul municipiului, Ioan-Iulian Sîrbu, care a evidențiat valoarea simbolică și practică a acestei recunoașteri pentru întreaga comunitate locală. Poziționarea orașului românesc alături de mari metropole turistice și centre culturale consacrate din Europa demonstrează atractivitatea durabilă a Transilvaniei pe piața turistică internațională.

Într-un context internațional în care turiștii caută din ce în ce mai mult experiențe autentice, orașele cu o puternică amprentă istorică devin puncte de atracție prioritare. Sighişoara, cu străduțele sale pietruite, turnurile medievale conservate și atmosfera fascinantă, a reușit să impresioneze vizitatorii din întreaga lume, fiind singura cetate medievală locuită continuu inclusă în patrimoniul mondial UNESCO din această regiune a continentului.

Evaluări bazate pe experiențe autentice: „Un loc în clasament nu poate fi cumpărat”

Diferențiatorul major al topului elaborat de platforma Worldworthy constă în obiectivitatea metodologiei aplicate. Spre deosebire de alte clasamente comerciale sau campanii promoționale plătite, selecția orașelor europene se bazează exclusiv pe evaluări riguroase și pe percepția directă a turiștilor care au vizitat aceste locuri.

Edilul Ioan-Iulian Sîrbu a explicat detaliat procesul din spatele acestei ierarhizări pe pagina sa de Facebook:„Aprecierea are la bază recenziile vizitatorilor, mențiuni în ghiduri internaționale și presă, dar și informații publice, analizate și verificate de echipa editorială. Potrivit Worldworthy, includerea nu se plătește, iar un loc în clasament nu poate fi cumpărat.”

Această transparență oferă un plus de credibilitate distincției primite și reconfirmă faptul că impresiile turiștilor străini și români sunt pozitive și constante.

Comunitatea locală și ospitalitatea, pilonii succesului internațional

Performanța Sighişoarei nu este doar un merit al monumentelor istorice sau al patrimoniului arhitectural spectaculos, ci și al oamenilor care trăiesc și își desfășoară activitatea în cetate. Primarul orașului a ținut să mulțumească comunității locale pentru modul în care contribuie zilnic la crearea unei atmosfere primitoare și calde pentru vizitatori.„Sighişorenii au partea lor în această poveste. Felul în care primim oamenii, cum le vorbim despre oraş şi ce le recomandăm să descopere contează. Energia oraşului o dăm noi”, a punctat Ioan-Iulian Sîrbu pe rețelele de socializare.

Ospitalitatea ardelenească, calitatea serviciilor din domeniul HORECA, atenția oferită turiștilor și implicarea meșteșugarilor locali joacă un rol decisiv în amprenta memorabilă pe care orașul o lasă fiecărui călător.

Cetatea medievală Sighişoara: Un giuvaer al patrimoniului mondial UNESCO

Includerea Sighişoarei în topul Worldworthy 2026 vine pe fondul unei istorii bogate și al unei arhitecturi unice în Europa de Est. Fondată în secolul al XII-lea de sașii aduși în Transilvania de regii Ungariei, Sighişoara a dezvoltat de-a lungul secolelor un sistem defensiv impresionant, format din ziduri puternice, turnuri ale breaslelor meșteșugărești și bastioane de apărare.

Turnul cu Ceas, simbolul incontestabil al orașului și principala poartă de acces în cetate, găzduiește un mecanism ceasornic unic cu figurine din lemn și oferă o panoramă spectaculoasă asupra întregii văi a Târnavei Mari. Alături de Turnul Cizmarilor, Turnul Croitorilor, Turnul Măcelarilor sau Turnul Cojocarilor, fiecare element fortificat istorisește povestea breaslelor medievale care au protejat și dezvoltat orașul. Scara Școlarilor acoperită, Biserica din Deal și Casa Vlad Dracul întregesc un tablou urban desprins parcă din poveștile trecutului.