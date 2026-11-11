Cine este șoferul român implicat în carambolul din Bulgaria. Patronul firmei îl apără: Nu e de vină

Șoferul român aflat în centrul anchetei privind carambolul din Bulgaria a fost identificat. Este vorba despre Ion Neo, un bărbat de 61 de ani, angajat al unei firme de transport din Drobeta-Turnu Severin. Patronul companiei susține că acesta nu a provocat tragedia și dă vina pe ceața densă și pe ceilalți participanți la trafic. Între timp, procurorii bulgari au anunțat că românul este audiat ca martor, nu ca suspect.

Accidentul s-a produs marți, 10 noiembrie, pe autostrada Tracia, în apropiere de Iambol. În carambol au fost implicate 86 de vehicule, iar cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața. Alte peste 50 au fost rănite, notează Știrile ProTV.

Camionul condus de român, încărcat cu cereale, se afla în fața uneia dintre coloanele de vehicule implicate în accident. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă acesta a încetinit brusc, dacă era oprit sau dacă a efectuat o manevră care ar fi contribuit la producerea coliziunilor.

Cine este Ion Neo și ce spune patronul firmei de transport

Ion Neo are 61 de ani și lucrează pentru Comtrans Corlan SRL, o companie de transport din Drobeta-Turnu Severin. Patronul firmei, Ilie Corlan, a declarat pentru Știrile Pro TV că are în continuare încredere în angajatul său, pe care îl consideră un conducător auto experimentat.

„Era un șofer foarte bun”, a spus acesta.

Întrebat dacă și-a pierdut încrederea în șofer după accident, patronul a răspuns că îl susține în continuare. Ilie Corlan a precizat că a discutat cu angajatul său marți seară, până în jurul orei 21:00. Potrivit acestuia, românul era afectat de cele întâmplate.

Patronul consideră că șoferul nu poate fi făcut responsabil pentru impacturile produse în spatele camionului său. În opinia sa, principala problemă a fost vizibilitatea redusă, iar ceilalți conducători auto ar fi trebuit să adapteze viteza la condițiile meteorologice.

Acesta a mai susținut că angajatul său circula normal în condițiile respective și că reținerea a avut drept scop obținerea unor declarații suplimentare.

Ce le-a spus șoferul român anchetatorilor

În fața autorităților bulgare, Ion Neo a explicat că a redus brusc viteza din cauza ceții dense care acoperea autostrada în dimineața accidentului.

Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca în fața camionului să se fi aflat un vehicul de intervenție cu luminile de avarie pornite. Această informație urmează să fie verificată. Procurorii au audiat zeci de martori și au dispus expertize pentru a reconstitui succesiunea impacturilor.

Specialiștii verifică viteza vehiculelor, starea carosabilului și manevrele efectuate înaintea accidentului. Au fost prelevate inclusiv probe din asfalt, pentru a se stabili dacă suprafața drumului era alunecoasă.

Autoritățile bulgare au deschis anchete pentru accidentele produse pe ambele sensuri ale autostrăzii, unde zeci de mașini și camioane s-au lovit unele de altele.