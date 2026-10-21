Cum poți ajunge să plătești CASS de 3 ori într-un an. Exemplu pentru salariu, dividende și PFA

Situația descrisă este cea a unei persoane care are salariu la propria microîntreprindere, încasează dividende și obține venituri dintr-un PFA impozitat în sistem real.

Deși toate veniturile aparțin aceleiași persoane, contribuția la sănătate este prezentată separat pentru fiecare categorie.

Cum se calculează CASS pentru cele trei surse de venit

Exemplul pornește de la o microîntreprindere cu venituri de 300.000 de lei pe an și un PFA care înregistrează un venit net anual de 100.000 de lei. Persoana obține, în același timp, venituri salariale și dividende.

Potrivit calculului prezentat, CASS datorată pentru fiecare categorie este:

Salariu: 4.728 de lei pe an;

Dividende: 9.720 de lei pe an;

PFA: 10.000 de lei pe an.

Adunate, cele trei sume ajung la 24.448 de lei pe an.

Astfel, aceeași persoană ajunge să plătească CASS pentru trei categorii diferite de venit, conform exemplului prezentat.

De unde vine suma totală de 24.448 de lei

Cea mai mare sumă din calcul este contribuția aferentă PFA-ului, de 10.000 de lei pe an.

Pentru dividende, contribuția indicată este de 9.720 de lei, iar pentru salariu, de 4.728 de lei.

Prin însumarea celor trei valori rezultă totalul anual de 24.448 de lei.

Mai multe venituri nu înseamnă automat mai multă protecție socială

Existența mai multor surse de venit poate aduce obligații CASS distincte pentru fiecare categorie, în funcție de regulile fiscale aplicabile. Prin urmare, o persoană care obține bani din salariu, dividende și PFA trebuie să țină cont de fiecare dintre aceste surse atunci când își calculează contribuțiile.

Așadar, pentru persoanele care obțin venituri din mai multe surse, calculul CASS poate avea un impact semnificativ asupra sumelor care rămân efectiv după plata contribuțiilor. Exemplul prezentat de Aka Tax & Accounting pentru 2026 arată că o persoană care are salariu la propria microîntreprindere, încasează dividende și obține venituri dintr-un PFA în sistem real poate ajunge la un total de 24.448 de lei pe an pentru contribuția la sănătate. Din această sumă, 4.728 de lei reprezintă CASS aferentă salariului, 9.720 de lei cea aferentă dividendelor și 10.000 de lei contribuția pentru venitul net din PFA, în exemplul prezentat.

Pentru antreprenorii care își împart veniturile între firmă, dividende și activități independente, aceste obligații merită analizate înainte de a lua decizii privind organizarea veniturilor. Nu este suficient să privești separat fiecare sursă: trebuie să înțelegi ce contribuții se aplică fiecăreia și cum se cumulează sumele datorate.

Verificarea din timp a modului de calcul al CASS poate ajuta la estimarea mai realistă a costurilor fiscale și la evitarea surprizelor atunci când vine momentul plății.