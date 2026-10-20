Alexandru Muraru: Ca un laș, Sorin Grindeanu a trimis la înaintare un premier care să deconteze prăduiala națională. Guvernul Luca Niculescu s-a născut din ura președintelui împotriva lui Bolojan și a PNL

Vicepreședintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, a explicat marți de ce nu a votat Guvernul Luca Niculescu în Parlament, în ciuda faptului că-l cunoaște și-i respectă cariera.

„Dar acest lucru nu schimbă întrebarea fundamentală: cine va conduce cu adevărat acest Guvern? Premierul desemnat sau conducerea PSD? Cine va răspunde atunci când reformele vor fi blocate, când privilegiile vor fi protejate și când vor apărea suspiciuni privind folosirea abuzivă a resurselor publice?”, se întreabă Alexandru Muraru într-o postare făcută pe Facebook după ce Guvernul Niculescu a fost votat de Parlament.

„Domnul Niculescu va înțelege repede că este doar un paravan fără putere si autoritate”

„Domnul Niculescu va înțelege repede că este doar un paravan fără putere si autoritate pentru un grup de pesediști certați cu legea și bunul simț”, spune Muraru.

„Acest Guvern s-a născut din conspirația și ura președintelui Nicusor Dan împotriva lui Ilie Bolojan și a PNL”, spune viceliderul liberal.

El spune că Nicușor Dan a fost „co-inițiator al moțiunii de cenzură și apoi al jocului macabru de a instala cabinete fantomă (Tomac și Veștea) pentru a proteja PSD, a captura justiția pentru PSD și a bloca orice reforme”.

Muraru constată că „astfel, votul românilor din mai 2025 a fost complet deturnat și falsificat”.

Grindeanu l-a trimis „la înaintare” pe Luca-Niculescu

El spune că președintele PSD, Sorin Grindeanu, în loc să-și asume mandatul de prim-ministru, l-a „trimis la înaintare” pe Luca Niculescu pentru a scoate „castenele fierbinți” și să „deconteze prăduiala națională”.

„Ca un laș, în loc să preia mandatul de prim-ministru, Sorin Grindeanu a trimis la înaintare (cu binecuvântarea lui Nicușor Dan) un premier care să scoată castanele fierbinți și să deconteze prăduiala națională care urmează. Grindeanu a făcut orice ca să-și prezerve imaginea politică, deși toți românii au văzut cum nesimțirea poartă chip și nume.”

În consecință, spune Alexandru Muraru, a luat decizia de a nu vota un guvern unde „legea, paza și ordinea publică este dictată de un condamnat penal precum Marian Neacșu”.

România, singura țară din NATO în care ministrul de resort a fost trimis în judecată pentru spălare de bani

„Am ales să nu votez acest Guvern pentru că România devine singura țară din statele NATO și UE, unde Radu Oprea, ministrul Apărării, a fost trimis (în trecut) în judecată pentru spălare de bani și evaziune fiscală cu prejudicii semnificative (nimeni n-a văzut vreodată ordonanța procurilor de deculpabilizare a sa) și unde acest personaj nu are nici cea mai mică expertiză în domeniul militar”, spune Muraru.

El spune că nu a putut vota un guvern în care sănătatea „încape din nou pe mâinile lui Rogobete, un impostor și un mitoman, cleptoman, unul din cei mai incompetenți miniștri” și din cauza căruia România a pierdut finanțări europene pentru zeci de spitale.

Muraru spune că Rogobete și-a bătut joc de Iași și de Regiunea Moldovei falsificând o evaluare pentru ca Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară să nu intre în PNRR.

Economia, guvernată de un „calomniator de profesie”

„Nu am putut vota un cabinet unde economia este guvernată de Daniel Zamfir, care nici astăzi nu poate explica cărei firme i-a împrumutat 1,7 milioane lei, de unde a avut acești bani și dacă firma respectivă are activități în domenii reglementate de Ministerul Economiei”. El spune despre Zamfir că este „un calomniator de profesie în orice emisiune de televiziune, seară de seară” și se întreabă „cum să pui așa ceva peste mediul de afaceri?”

„Nu am votat un guvern care are în componență miniștri precum Florin Manole, care după ce a blocat legea salarizării și-a luat zborul cu jet privat în Mykonos, Florin Barbu – cel cu geanta Louis Vuitton de 4000 de euro sau plagiatori precum Radu Marinescu la Justiție.”

El spune că „acest guvern este astfel o insultă la adresa milioanelor de români care așteaptă de la statul lor competență, integritate, reforme și respect”.

„Este expresia unei concepții despre putere în care funcțiile publice sunt tratate ca proprietăți politice, iar responsabilitatea față de cetățeni rămâne secundară”, mai spune Muraru.

România are nevoie de un Guvern responsabil în fața cetățenilor, nu de unul în care puterea și răspunderea sunt separate deliberat

Vicepreședintele PNL spune că, după 37 de ani de democrație, România nu mai poate accepta ca instituțiile statului „să fie folosite pentru conservarea privilegiilor, recompensarea clientelei și blocarea reformelor”.

„Nu mai putem accepta ca promisiunile de modernizare să ascundă aceleași mecanisme de influență, aceleași dependențe politice și aceeași lipsă de răspundere.”

El spune că nu a votat acest Cabinet tocmai pentru că nu a primit „răspunsuri credibile la aceste întrebări”.

„România are nevoie de un Guvern responsabil în fața cetățenilor, nu de unul în care puterea și răspunderea sunt separate deliberat. Nu putem construi o Românie modernă păstrând intacte mecanismele care i-au frânat modernizarea”, conchide deputatul PNL.

280 de voturi pentru Luca Niculescu

Luca Niculescu a fost învestit marți de Parlament cu 280 de voturi „pentru”, 58 î„mpotrivă” și o abținere. A urmat jurământul miniștrilor depus în prezența președintelui Nicușor Dan, iar de la Palatul Cotroceni miniștrii vor sosi la Palatul Victoria.

„Miza momentului pe care îl traversăm este mult mai mare decât depășirea unei crize bugetare, decât formarea unui guvern sau decât administrarea următorilor doi ani. Miza este felul în care România înțelege acest moment istoric și locul pe care dorește să îl ocupe în lumea care se clădește”, a spus premierul Luca Niculescu, la votul de învestitură din Parlament.

Cum arată noul guvern Luca Niculescu