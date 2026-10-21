În cât timp poți ajunge la poprire dacă nu îți plătești taxele. Ce prevede Codul de procedură fiscală și când poate ANAF să blocheze conturile

Codul de procedură fiscală permite ANAF să înceapă executarea silită prin transmiterea unei somații.

Dacă obligațiile fiscale rămân neachitate, iar contribuabilul nu face demersurile prevăzute în termenul legal, autoritatea poate trece la poprirea conturilor bancare sau a altor venituri urmărite.

Cum începe procedura de poprire

Primul pas este comunicarea somației de către ANAF. Din momentul primirii acesteia, contribuabilul are la dispoziție 15 zile pentru a-și achita datoria sau pentru a solicita mediere ori eșalonarea la plată. Acest termen este esențial pentru cei care au restanțe fiscale. Plata datoriei în această perioadă poate opri continuarea procedurii, iar solicitarea medierii sau a unei eșalonări poate oferi o soluție pentru gestionarea obligațiilor restante.

Codul de procedură fiscală nu stabilește un termen minim între scadența unei obligații fiscale și emiterea somației.

Prin urmare, contribuabilii trebuie să urmărească scadențele și să acorde atenție notificărilor primite de la ANAF.

Ce venituri și sume pot fi poprite

Poprirea poate viza sumele existente în conturile bancare, dar și încasările viitoare ale unei firme.

În anumite situații, pot fi urmărite salariile și alte venituri pentru care legea permite aplicarea acestei măsuri.

Executarea silită poate viza și creanțele pe care contribuabilul le are asupra clienților sau alte drepturi patrimoniale. Astfel, poprirea poate afecta atât banii disponibili în conturi, cât și anumite sume pe care contribuabilul urmează să le încaseze.

Dacă un cont bancar conține disponibilități în valută, banca le poate converti în lei pentru stingerea obligațiilor fiscale, fără acordul titularului contului.

Ce fonduri sunt exceptate de la poprire

Există și fonduri care beneficiază de protecție împotriva popririi. Printre acestea se numără anumite finanțări nerambursabile și sume destinate proiectelor finanțate din surse naționale sau europene.

Regimul acestor fonduri ține de destinația lor, astfel că prevederile aplicabile trebuie avute în vedere atunci când sunt analizate obligațiile fiscale și măsurile de executare.

Ce poți face dacă ai datorii la ANAF

Dacă ai restanțe fiscale și primești o somație, primul pas este să verifici suma datorată și termenul indicat în document.

În cele 15 zile de la comunicare, poți achita obligațiile restante sau poți solicita mediere ori eșalonarea la plată, în condițiile prevăzute de lege.

Aceste demersuri sunt importante mai ales atunci când plata integrală a datoriei este dificilă. Reacția în termenul prevăzut poate ajuta la identificarea unei soluții înainte ca ANAF să treacă la poprirea conturilor sau a altor venituri.

În cele din urmă, este esențial este să îți achiți conform legii obligațiile fiscale, iar dacă ai restanțe, să acționezi imediat după primirea unei somații, pentru a evita să ajungi în situația de a fi executat silit.