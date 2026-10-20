Avertisment BNR: Creșterea inflației și incertitudini privind scăderea deficitului

Noua evaluare a Băncii Naționale a României arată că inflația va depăși nivelul anticipat de 6,1% pentru finalul anului în curs. Informația, potrivit Profit.ro, se regăsește în minuta ședinței de politică monetară din 8 octombrie 2026.
Specialiștii Băncii Centrale susțin că rata anuală a ajuns deja la 6,6% în septembrie, de la 6,2% în luna august.
BNR explică factorii care generează creșterea inflației
Banca Națională a României pune creșterea inflației pe seama scumpirii carburanților și a energiei. De asemenea, s-au înregistrat creșteri și asupra cotațiilor pentru alte materii prime, inclusiv pe cele agroalimentare.
Toate acestea sunt influențate și de războiul din Orientul Mijlociu, seceta severă, dar și de deprecierea leului. Moneda națională a atins un nou minim istoric la începutul acestei luni. Situația a fost generată de războiul din Orientul Mijlociu, dar și de criza politică din România.
„Riscurile la adresa cursului de schimb al leului rămân ridicate, au susținut membrii Consiliului, evocând fluctuația accentuată a aversiunii globale față de risc în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, precum și conduita politicilor monetare ale băncilor centrale majore și ale celor din regiune, dar mai cu seamă deficitele gemene încă mari, alături de structura finanțării acestora, precum și incertitudinile generate de situația politică internă”, se arată în minuta ședinței Băncii Centrale.
BNR, apel pentru stabilitate politică și guvernamentală
Experții Băncii Centrale, arată sursa citată, au subliniat importanța stabilității politice și guvernamentale. Aceste măsuri sunt importante pentru a continua demersurile în vederea reducerii deficitului bugetar. Este o condiție pe care România și-a asumat-o față de Comisia Europeană, astfel încât să aibă toate pârghiile necesare atragerii fondurilor europene.
La rândul lor, fondurile europene sunt necesare pentru a îmbunătăți percepția de risc.
Risc de menținere a deficitului bugetar
BNR arată că perspectivele politicii fiscale sunt incerte, mai ales în privința deficitului bugetar, în 2027.
„În același timp, au fost evidențiate incertitudinile mari ce rămân asociate, inclusiv în actuala situație politică internă, măsurilor ce ar putea fi adoptate în viitor în scopul menținerii deficitului bugetar dincolo de anul curent pe o traiectorie descrescătoare sustenabilă și compatibilă cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE, precum și cu procedura de deficit excesiv”, precizează Banca Centrală.
În 2027, deficitul fiscal ar trebui să se diminueze la 5% din PIB, de la 6% în 2026. Banca Centrală nu amintește o țintă de deficit, ci doar importanța scăderii acestuia.
În privința politicii salariale a statului, după doi ani în care salariile bugetarilor au fost înghețate, BNR susține că există numeroase incertitudini privind eventuale majorări.
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13 comentarii
@ Un comunicat ce contrazice , odată cu instalarea guvernului, comunicatul și evaluările anterioare ale BNR despre inflație ?
@ Sunteți de opinie că are ”nuanțe penale” comunicatul BNR despre ,,manipularea” inflației , deci, observați o atitudine de ”căpitani de vapoare” a bnr-iștilor , care ”au pornit înaintea guvernului” , cu inflația?
Da BNR ce este organ constatator? Eu stiam ca fisa postului este sa tina exact inflatia sub control sa nu care cumva sa fie mai mare de 2% sau mai mica, ca cica asa e o economie prospera. Da de 4 ani avem inflatie de cate 2 cifre anual, puterea de cumparare e praf, mergi in UE si vezi preturi mai mici la rafturi deoarece au TVA mai mic, costuri de productie mai mici, totul mai in favoarea cetatenilor. BNR are salariile inghetate sau macar micsorate, avand in vedere prestatia conform fisei postului? Sau BNR doar face articole si le dau presei platite sa le publice sa arate ei cum sunt de vigilenti. Am remarcat si ca s-au pozitionat alaturi de banci in misculatia cu ROBOR-ul. Serios, sa fiu Isarescu as intra in pamant. Mutule, cand vezi ca ai un indice ROBOR de o anumita valoare uneori si 5-6 zile la rand cand practic 10 banci coteaza zilnic, nu iti pui intrebari? Nu, nu e cazul. Acum ca ROBORUL este aliniat aproape simetric cu IRCC-ul oricine isi da seama ca acest indice este ce vrea el numai independent nu si nici o rezultanta a pietei ci a bancilor care au interes sa faca profituri istorice. BNR ar trebui resetat si, da, nu cu Mugurel Manole Iscarescu la butoane.
@ Dacă sunteți de opinie că mesajul BNR despre creșteri de prețuri la energie și carburanți este unul inflaționist, conform cu deprinderile vechi și neconform cu obiectivul reglementat de funcționare a BNR ?
@ Așteptați mai multe reacții și decizii din partea domnului Daniel Zamfir ,împotriva conducerii BNR, care a început deja să îi dicteze deciziile de politică economică, conform obișnuințelor anterioare ?
@ Au ieșit ăștia să spună cine să crească prețurile, vechi surse de finanțare a guvernărilor, nici nu s-a instalat bine guvernul ?
& Observați și că nu au fost sancționați că se pronunță neconform cu obiectul de activitate al BNR , din legea de organizare și funcționare, stabilitatea prețurilor ?
@ ,,Molanul nu s-a limpezit
Și Mugur Isărescu e pilit,
”A prorocit”,
Că nu l-au căutat de la partid ,
Traian Băsescu ”s-a înmulțit” !”
?
Tot n-ati inteles cum apare inflatia, introducere pe piata de masa monetara fara acoperire in valoare adaugata. De exemplu: indexarea pensiilor si/sau indexarea salariilor. In schimb, indexarea preturilor creaza PIB fara sa faci ceva ! Politicienii socialisti-pop.ulisti au indexat de la 16 lei/$ in 1990 pana la 47.000 lei/$ astazi. Indexati, indexati, indexati !
si soros si ursula, ca sa-l saboteze pe Luca – represalii pt. (in)laturarea soroseilor PD-Lasti !
Luca e doar un plantat al lu’ Plicusor, sa se asigure ca guvernul PSD pe care a evitat pe cat de mult posibil sa-l numeasca, o sa fie sabotat… si sa se asigure ca voturile in Comisia Ursulei sunt dictate tot de un agent DSGE
Pornesc tiparnita reduca puterea de cumparare prin marirea pensiilor si salariilor fraierilor.
Reduceti dracului cheltuielile cu vecinii, cu inarmarea si veti avea bani SI PENTRU ROMANI !
Indexati veniturile romanilor, nu preturile si nu a vecinilor lor, a industriei militare straine.
Am ajuns sa platim facturile din 2026 si poate 2027, din pensiile anului 2023 si salariile din 2025 !!!
Din pacate eu sunt optimist si la intrebarea daca se poate mai rau, voi raspunde ca da, se poate.