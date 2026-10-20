Avertisment BNR: Creșterea inflației și incertitudini privind scăderea deficitului

Noua evaluare a Băncii Naționale a României arată că inflația va depăși nivelul anticipat de 6,1% pentru finalul anului în curs. Informația, potrivit Profit.ro, se regăsește în minuta ședinței de politică monetară din 8 octombrie 2026.

Specialiștii Băncii Centrale susțin că rata anuală a ajuns deja la 6,6% în septembrie, de la 6,2% în luna august.

BNR explică factorii care generează creșterea inflației

Banca Națională a României pune creșterea inflației pe seama scumpirii carburanților și a energiei. De asemenea, s-au înregistrat creșteri și asupra cotațiilor pentru alte materii prime, inclusiv pe cele agroalimentare.

Toate acestea sunt influențate și de războiul din Orientul Mijlociu, seceta severă, dar și de deprecierea leului. Moneda națională a atins un nou minim istoric la începutul acestei luni. Situația a fost generată de războiul din Orientul Mijlociu, dar și de criza politică din România.

„Riscurile la adresa cursului de schimb al leului rămân ridicate, au susținut membrii Consiliului, evocând fluctuația accentuată a aversiunii globale față de risc în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, precum și conduita politicilor monetare ale băncilor centrale majore și ale celor din regiune, dar mai cu seamă deficitele gemene încă mari, alături de structura finanțării acestora, precum și incertitudinile generate de situația politică internă”, se arată în minuta ședinței Băncii Centrale.

BNR, apel pentru stabilitate politică și guvernamentală

Experții Băncii Centrale, arată sursa citată, au subliniat importanța stabilității politice și guvernamentale. Aceste măsuri sunt importante pentru a continua demersurile în vederea reducerii deficitului bugetar. Este o condiție pe care România și-a asumat-o față de Comisia Europeană, astfel încât să aibă toate pârghiile necesare atragerii fondurilor europene.

La rândul lor, fondurile europene sunt necesare pentru a îmbunătăți percepția de risc.

Risc de menținere a deficitului bugetar

BNR arată că perspectivele politicii fiscale sunt incerte, mai ales în privința deficitului bugetar, în 2027.

„În același timp, au fost evidențiate incertitudinile mari ce rămân asociate, inclusiv în actuala situație politică internă, măsurilor ce ar putea fi adoptate în viitor în scopul menținerii deficitului bugetar dincolo de anul curent pe o traiectorie descrescătoare sustenabilă și compatibilă cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE, precum și cu procedura de deficit excesiv”, precizează Banca Centrală.

În 2027, deficitul fiscal ar trebui să se diminueze la 5% din PIB, de la 6% în 2026. Banca Centrală nu amintește o țintă de deficit, ci doar importanța scăderii acestuia.

În privința politicii salariale a statului, după doi ani în care salariile bugetarilor au fost înghețate, BNR susține că există numeroase incertitudini privind eventuale majorări.