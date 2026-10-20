Moody’s, mesaj îngrijorător pentru România: Pe termen mediu, nu este eliminat riscul unei noi crize politice

Potrivit Profit.ro, agenția internațională de rating a evaluat România pe ultima treaptă din categoria „investment grade”, cu o perspectivă negativă. Următoarele evaluări programate se vor desfășura în primele luni ale anului viitor.
Experții agenției de rating susțin că sprijinul politic pentru menținerea Guvernului Niculescu prezintă riscuri și „durabilitatea guvernului trebuie pusă la încercare”.
„Componența probabilă a cabinetului favorizează reținerea în privința cheltuielilor, însă durabilitatea guvernului va trebui pusă la încercare. Partidul Social Democrat (PSD), aflat anterior în opoziție, ar urma să dețină 11 dintre cele 17 portofolii ministeriale; cu toate acestea, PSD nu deține o majoritate absolută în Parlament, controlând mai puțin de o treime din mandate”, precizează Moody’s.
Moody’s, analiză a Guvernului Niculescu
Oficialii agenției de rating se arată neîncrezători în privința stabilității politice din România și a capacității noului guvern de a crea o coeziune politică adevărată.
Aceștia nu exclud nici varianta ca România să traverseze în perioada următoare o nouă criză politică.
„Coaliția care susține noul guvern este unită mai degrabă de necesitate decât de o coeziune politică reală. În opinia noastră, acest lucru face mai probabilă aprobarea bugetului pe termen scurt, dar nu elimină riscul unei noi crize politice pe termen mediu. Deși menținerea lui Alexandru Nazare în funcția de ministru de finanțe în viitorul guvern asigură continuitatea politicii fiscale, stimulentele politice vor îndepărta tot mai mult executivul de adoptarea unor măsuri fiscale dificile, pe măsură ce se apropie alegerile din 2028”, mai adaugă Moody’s.
Prognozele fiscale pentru România
În privința prognozelor fiscale pentru România, specialiștii agenției de rating susțin că acestea vor rămâne neschimbate. Agenția a decis să revizuiască așteptările privind PIB-ul și inflația pentru 2026.
În prezent, Moody’s prevede o contracție ușoară a PIB-ului real al României, de 0,5%. În același timp, inflația ar putea avea o valoare medie de 8,2%. Deficitul se va diminua la 5,8% din PIB în 2026 și la 5,5% în 2027. Totodată, agenția prevede că deficitele primare vor persista, dar se vor diminua, ajungând la 2,7% din PIB în 2026 și la 2,3% în 2027. De asemenea, cheltuielile cu dobânzile vor continua să crească, depășind 3% din PIB în anii 2026 și 2027.
9 comentarii
Neincrederea acestor agentii nu e de acuma, e de cand Ciolacu a facut prapad in buget! Au recunoscut meritul lui Bolojan si ne-au iertat anul asta, dar totodata si-au exprimat ingrijorarea ca va veni secta rosie la butoane si adio reforme! Si uite ca a venit! Deci pronosticul pentru 2027, chiar daca va fi stabilitate politica, e clar: junk!
Am vazut mai sus ca acest guvern nu are nicio sansa, chiar a fost mentionat mazilirea lui Ponta. Ba nene, alea erau vremuri bune. Dupa dezastru BOC unde salariile au fost duse la 600 de lei si TVA-ul la 24% nu mai are rost sa zic cum s-a dus economia in capr. Dupa ce au luat acele masuri in 2012 in 2 ani se plangea isarescu ca este deflatie, constata adica, ca ei asta fac acolo la BNR. Daca prezentul guvern nu va lua masuri pentru oamenii foarte afectati de perioada Bolojan, vor plati la alegeri. SUnt sigur ca sunt foarte constienti. Daca oamenii ii vor taxa la alegeri, unde credeti ca se vor duce nemultumitii? La AUR, adica daca acum am fi avut anticipate AUR putea ajunge la 40%, dar daca aceasta guvernare ar face exact ce a facut Bolojan, AUR va avea un procent si mai mare si e loc pe aceasta nisa sa mai apara vreun partid doua. Deci eu tind sa cred ca vor relaxa taxele mai ales pentru economie, ca daca miscorezi TVA-ul sau taxarea muncii, e bine si pentru firme si pentru cetateni. Taxarea progresiva, la fel ar mai aduce un echilibru intre cei cu venituri aberante si cei cu venituri foarte mici, iar fiecare cetatean din aceasta tara sa nu mearga acasa cu mai putin de 3500-3700 de lei net. Brut… nu iti ajunge nici de 3 saptamani traiul.
Moody’s zice mereu; binee, binee, dar tine Romania numai pe ultimul loc si cu perspectiva negativa.
sa mai zica cineva ca PD-Lastii, USSR-lacii si alti portocalii de okazii nu lucreaza la ordinele lui soros in Romania !
. Oamenii normali, serioși, muncitori nu așteaptă nimic de la un guvern de analfabeți funcționali. Te uiți la miniștri numiți să-ți vine să urli. Penali, neica nimeni, o adunatură de neprofesioniști. Echipa de divizie județeană a psd. Ăsta e începutul sfârșitului pentru partidul ciumei roșii. Peste câteva luni, oamenii vor ieși în stradă, ca la mazilirea lui Ponta. Mai puțin asistații sociali….
.astia ne vor baga intr-o groapa atat de adanca,incat nici brigazile de pompieri nu vor avea scari mecanice atat de lungi sa ne scoata din rahat.Pazea!!! Vine hAur la putere in urmatorii ani. Nu ma credeti? Vedeti delirul pe feisbuc si dobitok.
Cred ca au stat cu ochii pe noi ca pe butelie cum spune romanul. Nici nu s-au inscaunat bine si au si aparut cu mesajul. Ce sa zic?!
Sa se mai duca undeva toate agentiile de rating!
„Moody’s susține că România ar putea înregistra o consolidare fiscală moderată în 2027, dar acest aspect ține doar de menținerea stabilității politice.”
Eu inteleg ca astia le transmit alora din PNL+USR+AUR sa nu saboteze guvernul. Dac ei nu vor la guvernare, foarte bine, da sa nu saboteze ROMANIA pana la urma.