Moody’s, mesaj îngrijorător pentru România: Pe termen mediu, nu este eliminat riscul unei noi crize politice

Potrivit Profit.ro, agenția internațională de rating a evaluat România pe ultima treaptă din categoria „investment grade”, cu o perspectivă negativă. Următoarele evaluări programate se vor desfășura în primele luni ale anului viitor.

Experții agenției de rating susțin că sprijinul politic pentru menținerea Guvernului Niculescu prezintă riscuri și „durabilitatea guvernului trebuie pusă la încercare”.

„Componența probabilă a cabinetului favorizează reținerea în privința cheltuielilor, însă durabilitatea guvernului va trebui pusă la încercare. Partidul Social Democrat (PSD), aflat anterior în opoziție, ar urma să dețină 11 dintre cele 17 portofolii ministeriale; cu toate acestea, PSD nu deține o majoritate absolută în Parlament, controlând mai puțin de o treime din mandate”, precizează Moody’s.

Moody’s, analiză a Guvernului Niculescu

Oficialii agenției de rating se arată neîncrezători în privința stabilității politice din România și a capacității noului guvern de a crea o coeziune politică adevărată.

Aceștia nu exclud nici varianta ca România să traverseze în perioada următoare o nouă criză politică.

„Coaliția care susține noul guvern este unită mai degrabă de necesitate decât de o coeziune politică reală. În opinia noastră, acest lucru face mai probabilă aprobarea bugetului pe termen scurt, dar nu elimină riscul unei noi crize politice pe termen mediu. Deși menținerea lui Alexandru Nazare în funcția de ministru de finanțe în viitorul guvern asigură continuitatea politicii fiscale, stimulentele politice vor îndepărta tot mai mult executivul de adoptarea unor măsuri fiscale dificile, pe măsură ce se apropie alegerile din 2028”, mai adaugă Moody’s.

Prognozele fiscale pentru România

În privința prognozelor fiscale pentru România, specialiștii agenției de rating susțin că acestea vor rămâne neschimbate. Agenția a decis să revizuiască așteptările privind PIB-ul și inflația pentru 2026.

În prezent, Moody’s prevede o contracție ușoară a PIB-ului real al României, de 0,5%. În același timp, inflația ar putea avea o valoare medie de 8,2%. Deficitul se va diminua la 5,8% din PIB în 2026 și la 5,5% în 2027. Totodată, agenția prevede că deficitele primare vor persista, dar se vor diminua, ajungând la 2,7% din PIB în 2026 și la 2,3% în 2027. De asemenea, cheltuielile cu dobânzile vor continua să crească, depășind 3% din PIB în anii 2026 și 2027.