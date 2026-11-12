Polițiștii și procurorii din România au organizat joi dimineață o acțiune de amploare. Forțele de ordine au efectuat 21 de percheziții la domiciliile unor suspecți și la sediile unor firme. Descinderile au avut loc în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui.

Operațiunea vizează destructurarea unei rețele implicate într-o fraudă informatică. Conform Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), cetățenii români au atacat sistemul informatic al autorității fiscale din Marea Britanie (HMRC).

Metodele grupării și sumele sustrase din Regatul Unit

Platforma fiscului britanic beneficiază de protecție prin parolă și autentificare multifactorială. Suspecții au depășit aceste măsuri de securitate prin metode informatice avansate. Activitatea ilegală s-a derulat în două etape principale.

În perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, suspecții au depus cereri false de rambursare a TVA în numele unor companii britanice. Ei au modificat datele conturilor bancare pentru a direcționa banii spre conturi controlate de ei. În această fază, autoritățile britanice au aprobat și achitat 30 de cereri dintr-un total de 89. Aceste aprobări au generat un prejudiciu de 1.662.292 de lire sterline. Alte 59 de cereri au rămas la stadiul de tentativă. Totodată, trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, în valoare de 16.452 de lire sterline, au fost respinse de sistemul fiscal, se arată în comunicatul PÎCCJ.

Într-o a doua etapă, derulată între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026, rețeaua a depus alte 84 de solicitări frauduloase. Din acest lot, britanicii au aprobat 16 cereri. Suma sustrasă în această fază a fost de 43.745 de lire sterline.

Procurorii au detaliat și situații specifice din dosar. Într-o speță separată, două cereri de rambursare au produs un prejudiciu de 290.020 de lire sterline. Banii au ajuns direct în conturile unor complici. Bilanțul oficial al PICCJ indică un prejudiciu efectiv total de 1.706.038 de lire sterline prin rambursări frauduloase achitate. Alte cereri cu o valoare totală de 1.731.285 de lire sterline au fost blocate la timp de autorități.

„În ansamblu, activitatea infracțională descrisă a vizat obținerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC și modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare. Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei” a subliniat PÎCCJ.

Echipă comună de anchetă cu autoritățile britanice

Acțiunea de azi beneficiază de sprijin internațional. La percheziții participă și 20 de ofițeri de investigații din Marea Britanie. Aceștia acționează în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (JIT). Colaborarea este susținută la nivel decizional de agenția europeană EUROJUST.

Anchetatorii au ca obiectiv strângerea probelor și stabilirea gradului de implicare a fiecărui suspect. Procurorii caută de asemenea activele și valorile patrimoniale ale persoanelor vizate. Autoritățile vor aplica măsuri asigurătorii pentru recuperarea sumelor furate.