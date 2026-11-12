Cea mai mare pensie specială din România, este a unui magistrat: 67.000 de lei pe lună, adică 12.500 de euro. Este necontributivă: mare parte e plătită de la buget

Mare parte din ea nu este contributivă, adică beneficiarul ei nu a contribuit integral pentru ea la bugetul de asigurări sociale, urmând să fie plătită de la bugetul de stat.

Ana Dima
Cea mai mare pensie specială din România, este a unui magistrat: 67.000 de lei pe lună, adică 12.500 de euro. Este necontributivă: mare parte e plătită de la buget

Sursă foto: pixabay.com

Mare parte din ea nu este contributivă, adică beneficiarul ei nu a contribuit integral pentru ea la bugetul de asigurări sociale, urmând să fie plătită de la bugetul de stat.

Cea mai mare pensie specială plătită în prezent în România este de 67.000 de lei, adică peste 12.500 de euro lunar și este a unui magistrat.

Mare parte din ea nu este contributivă, adică beneficiarul ei nu a contribuit integral pentru ea la bugetul de asigurări sociale, urmând să fie plătită de la bugetul de stat.

Declarația a fost făcută de Valentina Robu, preşedinta Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru Antena 3 CNN.

„Din pensii de serviciu, avem în zona magistraților, și e undeva la 67.000, cea mai mare pensie de serviciu, lunar. Din această sumă, mare parte este necontributivă”, a declarat șefa CNPP.

Fiecărui pensionar care îndeplinește condiția unei pensii de serviciu i se face un dublu calcul, a explicat Valentina Robu.

Venitul unei pensii de serviciu este calculcat și extras din două bugete: partea contributivă se calculează și se extrage din bugetul de asigurări, iar diferența este plătită de la bugetul de stat.

„Avem undeva la 209 milioane cheltuiala cu pensiile de serviciu, din care cam 153 de milioane e valoarea pe care o luăm din bugetul de stat pentru plata acestor pensii de serviciu”, a explicat președinta Casei de Pensii.

Pensii de peste 50.000 de lei și pensionare la 49 de ani

Cele mai mari 20 de pensii speciale din România depășesc 50.000 de lei brut lunar, adică peste 10.000 de euro, iar toate aparțin unor foști judecători sau procurori.

Datele furnizate în luna mai a acestui an de Casa Națională de Pensii Publice arată că unii beneficiari au ieșit din activitate la vârste mult mai mici decât cele obișnuite în sistemul public, recordul fiind de 49 de ani.

Aceste date alimentează tensiunea socială dintre pensionarii din sistemul public contributiv și beneficiarii pensiilor de serviciu.

În timp ce milioane de români muncesc până aproape de 65 de ani pentru pensii mult mai mici, în vârful clasamentului pensiilor speciale apar persoane care au ieșit din activitate inclusiv la 49 de ani.

Nu toți beneficiarii celor mai mari pensii speciale s-au pensionat devreme. Dimpotrivă, primele poziții din clasament sunt ocupate de foști magistrați care au rămas în sistem până la vârste de peste 65 de ani.

Cu toate acestea, existența unor cazuri de pensionare la vârste foarte mici, în raport cu vârsta standard din sistemul public, menține presiunea asupra unei reforme reale și transparente.

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2 comentarii

  2. Sa-i uram sa pună deoparte din banutii nostri pt. ultimul trusou. Nu contează ca-i fara contributivitate, noi iertam viciul de a fi lacom.

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