Felix Alexa ar putea fi demis de la TNB. Ministra Culturii s-a întâlnit cu directoarea teatrului. „I-am spus să reevalueze situația”

Regizorul Felix Alexa ar putea fi îndepărtat de la Teatrul Național București, după scandalul provocat de acuzațiile de hărțuire sexuală. Ministra Culturii, Ioana Ciocan, a confirmat joi, 12 noiembrie, că i-a cerut managerei instituției, Ada Hausvater, să reevalueze situația. Oficialul a precizat că o eventuală demitere a regizorului poate fi decisă doar de conducerea teatrului.

Declarațiile au fost făcute la finalul ședinței de Guvern, în contextul controverselor generate de angajarea lui Felix Alexa la TNB, în ciuda acuzațiilor de hărțuire sexuală formulate în trecut împotriva sa.

Potrivit Digi24, ministra Culturii a confirmat că a discutat cu managera teatrului înainte ca instituția să anunțe suspendarea repetițiilor pentru spectacolul „Tartuffe”, regizat de Felix Alexa.

Ioana Ciocan a explicat că intervenția ministerului trebuie să respecte cadrul legal și că nu poate impune conducerii teatrului o anumită decizie.

Felix Alexa ar putea fi demis. Ce spune ministra Culturii

Ioana Ciocan a declarat că i-a cerut Adei Hausvater să analizeze din nou situația, ținând cont inclusiv de reacțiile comunității teatrale.

„I-am spus doamnei manager să reevalueze toată situația și, totodată, să încerce să ia măsurile cele mai bune pentru comunitatea în care dânsa trăiește”, a declarat ministra Culturii.

Aceasta a precizat că, la momentul discuției, o petiție privind situația de la TNB adunase aproximativ 1.700 de semnături. Întrebată dacă Felix Alexa ar putea fi demis, Ioana Ciocan a explicat că decizia aparține exclusiv managerului instituției.

„Depinde de doamna manager să facă asta. Dacă nu mă înșală memoria, cred că contractul domnului Felix Alexa este în perioada de probă, respectiv nu a depășit cele trei luni”, a afirmat aceasta.

Ministra a sugerat că o nouă decizie privind situația regizorului ar putea fi comunicată în scurt timp.Totuși, aceasta a evitat să spună dacă își dorește personal îndepărtarea lui Felix Alexa. Ioana Ciocan a subliniat că Ministerul Culturii trebuie să respecte autonomia instituțiilor subordonate și deciziile managerilor numiți prin concurs.

TNB a suspendat repetițiile pentru spectacolul „Tartuffe”

Teatrul Național București a anunțat marți suspendarea repetițiilor pentru spectacolul „Tartuffe”, de Molière, în regia lui Felix Alexa.

Reprezentanții instituției au precizat că activitatea este oprită până la identificarea unei soluții profesionale pentru continuarea proiectului.

Decizia a venit după întâlnirea conducerii teatrului cu reprezentanții Ministerului Culturii.

Felix Alexa fusese angajat în luna octombrie, pentru stagiunea în curs. Managera Ada Hausvater a explicat anterior că angajarea s-a făcut pe criterii profesionale, după consultarea Consiliului artistic și cu aprobarea unanimă a Consiliului administrativ. Aceasta a invocat experiența regizorului, care a montat 21 de spectacole la TNB între 1991 și 2025.

De unde a pornit scandalul care îl vizează pe Felix Alexa

Controversa a reizbucnit după angajarea regizorului, în condițiile în care acesta fusese vizat de o investigație RISE Project, publicată în noiembrie 2022.

Mai multe foste studente și absolvente ale Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) au relatat atunci presupuse comportamente de hărțuire sexuală, mesaje insistente, amenințări și presiuni profesionale.

Felix Alexa a recunoscut că a avut relații cu foste studente, dar a respins acuzațiile de hărțuire. Regizorul a susținut că este victima unei campanii de denigrare și a anunțat că nu intenționează să demisioneze.

Angajarea sa la TNB a provocat reacții puternice în comunitatea teatrală. Actorul Conrad Mericoffer a demisionat, iar mai mulți artiști au refuzat să mai colaboreze cu instituția. De asemenea, peste 2.000 de persoane au semnat o petiție prin care au cerut verificarea procedurii de angajare și reevaluarea deciziei.

Între timp, Ministerul Culturii verifică modul în care instituțiile subordonate aplică măsurile de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă.