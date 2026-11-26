Un an cu inflație record în UE și un leu mai slab

Concordia, care se prezintă drept cea mai influentă voce a mediului de afaceri autohton, arată într-o analiză că România încheie anul cu cea mai mare rată a inflației dintre statele Uniunii Europene, iar leul a pierdut în jur de 5% în raport cu euro.

Directorul executiv al confederației, Paul Aparaschivei, consideră că în 2026 România a achitat costul dezechilibrelor strânse de-a lungul timpului.

Ajustarea a lovit dureros familiile și firmele, deși efectele au început să se vadă la nivelul bugetului, arată acesta.

Ca 2027 să nu se reducă la o pauză scumpă, el consideră că sunt necesare trei lucruri: stabilitate politică, folosirea mai eficientă a banului public, în locul unor noi impozite pe muncă și capital, și atragerea rapidă a fondurilor europene.

Deficitul bugetar, la cel mai bun nivel din ultimii ani

Partea pozitivă a anului ține, potrivit Concordia, de consolidarea fiscală. După primele nouă luni, deficitul a ajuns la circa 3,8% din PIB, cel mai bun rezultat al intervalului care a început în 2022. Obiectivul anual de 6,2% poate fi atins, cu condiția ca statul să nu scape de sub control cheltuielile din ultimele luni.

Nota de plată a revenit însă firmelor private și populației, care s-au confruntat cu taxe și impozite majorate, cu o putere de cumpărare în scădere, cu întârzieri la plăți și cu o incertitudine persistentă.

Inflația revine, dobânda-cheie rămâne pe loc

Coborârea inflației spre 6% în timpul verii a avut, arată sursa citată, un caracter mai degrabă statistic. În octombrie, indicele a crescut din nou, până aproape de 7%, iar banca centrală anticipează 7,4% pentru sfârșitul anului.

Pe acest fond, Concordia nu se așteaptă ca BNR să reducă dobânda de politică monetară, păstrată la 6,50% pe tot parcursul anului, înainte de jumătatea lui 2027.

Europa a rezistat, energia a scumpit prețurile

Nici mediul economic european nu i-a oferit României un sprijin consistent.

Prognoza de toamnă a BusinessEurope, cea mai mare organizație-umbrelă a mediului de afaceri european, publicată pe 12 noiembrie 2026, arată totuși că economia continentului a rezistat mai bine decât se anticipa.

Avansul estimat pentru 2026 este de 1,4% în UE și de 1,2% în zona euro.

Șocul energetic declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu a fost resimțit moderat și s-a văzut mai mult în prețuri decât în activitatea economică.

În zona euro, inflația a ajuns în septembrie la 3,8%, iar BCE a crescut dobânzile în două rânduri, în iunie și în septembrie.

Costul împrumuturilor, principala amenințare pentru 2027

Pentru anul viitor, riscul cel mai serios îl reprezintă, potrivit analizei citate, prețul pe care statul român îl plătește atunci când se împrumută.

Toate cele trei agenții mari de rating plasează România pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, adică la un singur pas de nivelul „junk”.

Randamentele titlurilor de stat cu scadența la 10 ani rămân peste 7%.

Datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB, iar Ministerul Finanțelor estimează că va urca la 63,3% în 2027.

Dezechilibrul extern persistă, leul rămâne sub presiune

Dacă deficitul bugetar s-a redus, cel extern nu a fost corectat, se precizează în analiză.

În primele nouă luni, deficitul de cont curent a crescut la 22,9 miliarde de euro, peste nivelul de anul trecut, pe când investițiile străine directe s-au redus cu mai mult de o treime.

Concordia anticipează că moneda națională va fi presată și în 2027. Pentru firme, riscul valutar a devenit din nou un cost concret, de care trebuie să țină seama în contracte, în finanțări și în prețuri.

Mai puțini bani europeni după finalul PNRR

Încheierea PNRR va accentua presiunea asupra investițiilor. Sumele din fonduri europene incluse în buget ar urma să se reducă de la 98,7 miliarde de lei în 2026 la aproximativ 59 de miliarde în 2027, iar diferența ar trebui compensată rapid din fondurile de coeziune.

Ce ar putea aduce revenirea economiei

Dacă disciplina fiscală se păstrează, economia ar putea reintra pe creștere în 2027, se mai arată în analiză.

Comisia Europeană anticipează un avans de 1,8%, iar FMI unul de 2,2%. Creșterea ar urma să fie susținută de inflația în scădere, de primele reduceri ale dobânzii, de fondurile de coeziune și de proiecte energetice, între care Neptun Deep.

Predictibilitatea fiscală, cererea centrală a patronatului

Concordia consideră că predictibilitatea, mai ales în materie fiscală, trebuie să definească anul 2027. Organizația cere ca Guvernul să își respecte promisiunea de a elimina IMCA, iar impozitele specifice să fie aplicate numai temporar.

Patronatul solicită și păstrarea cotei unice pentru veniturile din salarii. Despre această politică, confederația spune că a susținut dezvoltarea clasei de mijloc și a încurajat firmele care depind de consumul intern.

Pe lista solicitărilor se află și măsuri concrete care să facă România mai competitivă, în primul rând în privința prețului energiei, a birocrației și a digitalizării.

Industria pierde teren, iar IT-ul resimte efectul AI

Analiza identifică și două vulnerabilități care țin de structura economiei, nu de ciclul economic. Între 2011 și 2025, ponderea industriei în PIB s-a redus de la 29% la 16,7%.

La rândul său, sectorul IT, dezvoltat în mare măsură pe servicii externalizate pentru firme din străinătate, a tras în jos creșterea economică în 2026, pe măsură ce inteligența artificială a automatizat o parte din activitate.

Economistul-șef al confederației, Iulian Lolea, leagă aceste probleme de dependența economiei de consum și de importuri.

„O economie care pierde industrie înainte de a construi servicii cu valoare adăugată mare rămâne dependentă de consum și importuri. Energia competitivă, investițiile productive și recalificarea forței de muncă nu pot aștepta finalul consolidării fiscale”, a avertizat Lolea.