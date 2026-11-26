Locuitorii din Sectorul 6 nu vor putea folosi prea curând noile platforme de colectare selectivă a deșeurilor, relatează București.ro. Deși multe puncte sunt deja instalate, ele poartă mesajul „Nefuncțional”, iar o parte au fost deja vandalizate.

Motivul blocajului este anularea licitației pentru colectarea și transportul deșeurilor. Primăria Sectorului 6, condusă de primarul interimar Paul Moldovan, a decis că niciuna dintre cele patru oferte depuse nu respectă cerințele din caietul de sarcini.

Licitația de peste un miliard de lei, anulată după un an și patru luni

Procedura de delegare a serviciului de salubrizare a fost lansată în iunie 2025. Contractul pentru Sectorul 6, are o durată de opt ani și o valoare estimată de peste un miliard de lei.

La licitație au depus oferte patru competitori: Supercom, RER Ecologic Service București REBU, asocierea Bin Go Solutions – Blue Planet Services și asocierea Urban Grup Environment – Mud Recycling – Romprest Service.

Încă din iunie 2025, mai mulți operatori au contestat caietul de sarcini la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Consiliul a obligat atunci Primăria să modifice mai multe prevederi din documentație.

În primăvara lui 2026, disputele s-au mutat la etapa de evaluare a ofertelor. Primăria a respins oferta asocierii Bin Go Solutions – Blue Planet Services la finalul lunii martie, pe motiv că bugetul pentru campaniile de informare, de 473.548 de lei pe an, nu acoperea toate activitățile promise. CNSC a respins plângerea firmei în mai, dar Curtea de Apel București a anulat decizia în august și a obligat Primăria să reevalueze oferta.

Separat, asocierea condusă de Urban a contestat evaluarea celorlalți competitori. CNSC a respins însă sesizarea pe 20 mai, fără analiză pe fond, deoarece firmele nu au depus cauțiunea de 2 milioane de lei.

După un an și patru luni de dispute, Primăria a anulat întreaga procedură. Trei dintre cei patru participanți au atacat decizia la CNSC: REBU, asocierea Bin Go – Blue Planet și asocierea Urban – Romprest – Mud Recycling.

Proiect de 130 de milioane de lei, promis pentru finalul lui 2023

Proiectul modernizării ghenelor a fost anunțat de Primăria Sectorului 6 pe 11 iulie 2022, cu termen de finalizare la sfârșitul anului 2023. Investiția, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), are o valoare totală de 130 de milioane de lei. Planul include 743 de puncte subterane și 143 de puncte supraterane.

Contractul pentru platformele subterane, de aproximativ 80 de milioane de lei fără TVA, a fost atribuit singurului ofertant: o asociere condusă de firma Bedamiro Parcări. Potrivit București.ro, societatea este deținută de Mihai Rotaru, un om de afaceri din Buzău apropiat de Marcel Ciolacu.

Datele transmise de Primărie în septembrie arată că 241 de platforme subterane au fost recepționate. Alte 42 sunt finalizate și se află în proces de recepție, iar pentru 63 lipsesc încă documente complete. Încă 191 de amplasamente sunt în execuție, iar 123 se află în faza de avize și proiectare.

Situația oficială acoperă 660 dintre cele 743 de platforme subterane. Pentru celelalte 83 de puncte, Primăria nu a precizat stadiul lucrărilor. În cazul celor 143 de puncte supraterane, jurnaliștii nu au identificat o achiziție în SEAP.

Ce prevedea contractul și cum se apără Primăria Sectorului 6

Viitorul operator trebuie să ridice anual aproximativ 135.735 de tone de deșeuri de la 324.994 de locuitori și 3.358 de firme. Cantitatea include 54.099 de tone de deșeuri reziduale, 46.918 tone de biodeșeuri și 34.718 tone de reciclabile. Ținta de colectare separată a reciclabilelor este de 75%.

Caietul de sarcini cere un parc auto de 60 de autospeciale EURO 6d, dotate cu GPS și camere video. Operatorul trebuie să organizeze și 12 campanii anuale pentru deșeuri voluminoase și să gestioneze 12 puncte pentru textile și deșeuri periculoase.

Primăria Sectorului 6 pune întârzierea pe seama contestațiilor repetate și a verificărilor derulate cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).

„Estimările inițiale privind punerea în funcțiune a sistemului au fost condiționate de finalizarea procedurii de delegare. Contestațiile succesive și rezultatul evaluării ofertelor au împiedicat respectarea calendarului estimat inițial. În urma evaluării, toate cele patru oferte depuse au fost declarate inadmisibile. În aceste condiții, s-a decis anularea licitației”, a transmis Primăria Sectorului 6 pentru București.ro.

Instituția susține că punctele de colectare finalizate sunt pregătite tehnic și ar putea fi folosite imediat după desemnarea legală a unui operator.

„În prezent, Primăria Sectorului 6 așteaptă soluționarea celor trei contestații de către CNSC. După pronunțarea deciziilor, vom pune în aplicare măsurile dispuse de instituțiile competente. Dacă anularea licitației va fi menținută, vom relua procedura de achiziție, cu respectarea prevederilor legale”, a precizat administrația locală.

Până la stabilirea noului operator, ridicarea gunoiului din Sectorul 6 continuă prin sistemul existent.