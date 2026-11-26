La două zile înainte de începerea votului preliminar pentru Premiile Oscar 2027, Cristian Mungiu își va prezenta cel mai recent film în capitala Statelor Unite. Regizorul român se va întâlni pe 5 decembrie cu publicul și reprezentanții industriei cinematografice americane, în cadrul Festivalului de Film Românesc de la Washington, a cărui ediție din acest an îi este dedicată.

Filmul „Fjord”, recompensat cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes din 2026, este propunerea oficială a României la Premiile Oscar 2027, la categoria cel mai bun lungmetraj internațional.

Evenimentul de la Washington este organizat cu prilejul Zilei Naționale a României de Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român de la New York, în colaborare cu NEON și Mobra Films.

Trei filme semnate de Cristian Mungiu, prezentate la Washington

Retrospectiva cinematografică, intitulată „Cristian Mungiu: Stories of Our Times”, se va desfășura între 4 și 6 decembrie, la cinematograful AMC Georgetown 14.

Cristian Mungiu va participa la discuții despre realizarea celui mai recent lungmetraj al său și va răspunde întrebărilor spectatorilor. Potrivit Institutului Cultural Român, programul include și o întâlnire cu membri ai Academiei Americane de Film, critici, producători, distribuitori și jurnaliști de specialitate.

Tot pe 5 decembrie, Ambasada României în Statele Unite va găzdui o recepție în onoarea regizorului român.

Campanie de promovare în Statele Unite, înaintea votului pentru Oscar

Evenimentul de la Washington face parte dintr-o campanie mai amplă de promovare a filmului „Fjord” în Statele Unite.

Cristian Mungiu a participat recent la o proiecție găzduită de actrița Demi Moore, organizată pentru Creative Artists Agency, una dintre marile agenții de reprezentare a talentelor de la Hollywood.

Actorul Sebastian Stan, unul dintre protagoniștii filmului, s-a alăturat regizorului român în mai multe dintre activitățile de promovare.

În perioada 3-12 decembrie, o altă retrospectivă dedicată lui Cristian Mungiu va avea loc la Los Angeles, sub egida American Cinematheque.

Când află România dacă „Fjord” intră pe lista scurtă pentru Oscar

Potrivit calendarului oficial al Academiei Americane de Film, votul preliminar se va desfășura între 7 și 11 decembrie 2026. Lista scurtă a producțiilor care vor continua cursa pentru statueta de aur va fi anunțată pe 15 decembrie, iar nominalizările finale vor fi făcute publice pe 21 ianuarie 2027.

Ceremonia de decernare a Premiilor Oscar este programată pentru 14 martie 2027. Cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, „Fjord” urmărește povestea unei familii româno-norvegiene care se stabilește într-o comunitate din Norvegia. Filmul explorează conflictele dintre valorile religioase, libertatea individuală și normele sociale.