Bulgaria își dublează capacitatea de stocare și devine „bateria Balcanilor”. România importă energie

Bulgaria a ajuns unul dintre liderii europeni în domeniul stocării energiei electrice în baterii, după ce și-a dublat capacitatea în ultimul an, până la aproximativ 6 gigawați. Investițiile susținute de fonduri europene și schimbările legislative au ajutat țara vecină să stocheze energia solară produsă în timpul zilei și să o livreze în rețea seara, când consumul crește. Potrivit unei analize Reuters, această evoluție i-a adus Bulgariei supranumele de „bateria Balcanilor”, iar beneficiile s-au resimțit inclusiv în România, care a importat energie în perioadele cu probleme de producție.

Într-un moment în care Europa se confruntă cu prețuri ridicate la energie și cu temeri privind siguranța aprovizionării, capacitatea de a păstra electricitatea pentru orele în care este mai mare nevoie de ea devine tot mai importantă. Bateriile permit folosirea mai eficientă a energiei regenerabile, a cărei producție depinde de condițiile meteorologice și de orele de lumină, scrie Reuteres.

Bulgaria a reușit să accelereze dezvoltarea acestor sisteme cu ajutorul unor granturi europene în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro, dar și prin modificări de reglementare care au atras investitori privați. Capacitatea de stocare a ajuns la circa 6 GW, față de aproximativ 3 GW în urmă cu un an.

Exporturile de energie ale Bulgariei au crescut cu 62%

Extinderea capacităților de stocare a contribuit la creșterea exporturilor de electricitate ale Bulgariei. Potrivit datelor Asociației pentru Producția, Stocarea și Comercializarea Energiei Electrice din Bulgaria, exporturile au crescut cu 62% în acest an față de anul precedent, până la 3,5 terawați-oră.

Sistemele de baterii preiau surplusul de energie produs în timpul zilei, în special de instalațiile fotovoltaice, și îl eliberează atunci când producția solară scade, iar cererea crește. Astfel, energia care altfel ar fi disponibilă într-un moment în care oferta este deja ridicată poate fi folosită ulterior, inclusiv pentru alimentarea rețelelor din țările vecine.

Potrivit reprezentanților sistemului energetic bulgar, exporturile au ajuns în anumite zile la 50.000 de megawați-oră. Această cantitate echivalează cu un flux mediu de aproximativ 2.000 MW pe oră, comparabil cu puterea produsă de centrala nucleară Kozlodui, una dintre principalele surse de electricitate ale Bulgariei.

România a beneficiat de energia exportată de vecini

Creșterea exporturilor Bulgariei a avut efecte și asupra sistemului energetic românesc. O parte din electricitatea livrată peste graniță a ajuns în România, care s-a confruntat în luna august cu oprirea unui reactor de la centrala nucleară de la Cernavodă, în contextul secetei și al scăderii nivelului Dunării, ale cărei ape sunt folosite pentru răcirea instalațiilor.

În aceste condiții, energia importată din Bulgaria a contribuit la acoperirea unei părți din necesarul de electricitate. În plus, disponibilitatea energiei din surse alternative a redus presiunea asupra hidrocentralelor românești, limitând nevoia de a folosi apa din lacurile de acumulare pentru a acoperi vârfurile de consum.

Modelul bulgar arată că dezvoltarea energiei regenerabile trebuie însoțită de investiții în sisteme care să permită utilizarea acesteia și atunci când condițiile de producție nu mai sunt favorabile.

Bateriile au și limite. Ce probleme trebuie să rezolve Bulgaria

O altă provocare este extinderea rețelei electrice, astfel încât aceasta să poată prelua și transporta energia produsă și stocată. În același timp, dezvoltarea rapidă a bateriilor poate reduce câștigurile investitorilor. Pe măsură ce tot mai multe instalații cumpără electricitate în orele ieftine și o livrează în perioadele cu prețuri ridicate, diferența dintre cele două intervale se poate micșora.

Ministerul Energiei din Bulgaria a subliniat că bateriile vor trebui să contribuie nu doar la valorificarea diferențelor de preț, ci și la echilibrarea rețelei și la furnizarea serviciilor necesare funcționării sistemului energetic.