„Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața…

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care arestul preventiv fusese înlocuit cu arestul la domiciliu.

Decizia a fost luată vineri, 23 octombrie 2026, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și de constituirea unui grup infracțional organizat.

Ce a decis Curtea de Apel București

Curtea de Apel București a admis, vineri, contestația depusă de DIICOT și a menținut măsura arestului preventiv aplicată lui Călin Georgescu.

Cum a ajuns Georgescu în arest preventiv

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie 2026, pentru o perioadă de 30 de zile, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel București. Măsura a fost dispusă în urma admiterii contestației formulate de procurorii DIICOT împotriva soluției de control judiciar luată anterior de Tribunalul București.

Dosarul este instrumentat de DIICOT și îl vizează, potrivit informațiilor publice, pe fondul acuzațiilor de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În acest caz este vizat și omul de afaceri Ionel Rusen.

Decizia Tribunalului București, contestată de DIICOT

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea formulată de Călin Georgescu privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Judecătorul a avut în vedere, printre argumentele invocate, circumstanțele personale ale fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Instanța a reținut că Călin Georgescu nu are antecedente penale, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit și are doi copii minori. Judecătorul a considerat, de asemenea, că buna desfășurare a procesului penal nu ar fi afectată dacă acesta ar fi plasat în arest la domiciliu.

Decizia Tribunalului București nu a devenit însă definitivă, întrucât procurorii DIICOT au formulat contestație. Până la soluționarea acesteia, Georgescu a rămas în arest preventiv, măsura inițială fiind menținută în vigoare.

Dezbateri de la Curtea de Apel București

Călin Georgescu a fost adus dimineața la Curtea de Apel București, unde judecătorii au analizat contestația procurorilor privind măsura preventivă.

Inițial, cei doi magistrați care au judecat cauza nu au ajuns la o soluție comună. Unul dintre ei s-a pronunțat pentru menținerea arestului preventiv, în timp ce celălalt a susținut trecerea în arest la domiciliu, motiv pentru care cauzei i s-a dat o soluție în complet de divergență.

În urma dezbaterilor și a reexaminării dosarului, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT. Astfel, decizia Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu a fost desființată, iar măsura arestării preventive a rămas aplicabilă.

Ce înseamnă decizia instanței

Prin menținerea arestului preventiv, Călin Georgescu rămâne privat de libertate în Arestul Central al Poliției Capitalei. Decizia privește exclusiv măsura preventivă și nu stabilește vinovăția sau nevinovăția acestuia în cauză.

Procesul penal continuă în dosarul instrumentat de DIICOT, iar instanța va analiza, în etapele următoare, probele și acuzațiile formulate de procurori. Călin Georgescu poate contesta soluția privind măsura preventivă pe căile prevăzute de lege.

Contextul dosarului DIICOT

Călin Georgescu este acuzat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit informațiilor publice, în dosar este vizată o sumă de 1,1 milioane de euro, presupus obținută prin înșelăciune de la un om de afaceri.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026. Decizia de vineri a Curții de Apel București menține această măsură, după o perioadă în care instanțele au analizat dacă arestul preventiv poate fi înlocuit cu arestul la domiciliu.