Fostul premier Ilie Bolojan a dezvăluit vineri, într-un interviu pentru Digi 24, cum a încercat ANCOM să dea un „tun” de 200.000 de euro în ultima ședință de guvern introducând pe ordinea de zi „un titlu care masca ceva”.

El a povestit că a găsit solicitarea pe ordinea de zi a ultimei ședințe de guvern, dar că nu a aprobat-o.

„La ultima ședință de guvern – fără să fiu anunțat a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face”, spune Ilie Bolojan.

„În fapt, ANCOM se pregătea «să spargă» – ca să folosesc un semi argou – aproape 200.000 de euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea ANCOM să fie ales în conducerea unei organizații internaționale”, a declarat Ilie Bolojan.

„Nu m-a anunțat nimeni nimic. Când am văzut un titlu care masca ceva, m-am uitat peste, și când am văzut asta, am scos de pe ordinea de zi. Pentru asta m-am trezit cu niște postări ale vicepreședintelui ANCOM, foarte deranjat că nu am dat drumul acestei cheltuieli. Probabil că noul guvern, mai înțelegător, o va lua din nou în calcul. Sper să nu-i dea drumul.”, a punctat fostul premier.

Cine conduce ANCOM

Autoritate publică autonomă, care reglementează comunicațiile electronice și serviciile poștale, ANCOM este condusă de Valeriu Zgonea, fost deputat PSD și fost președinte al Camerei Deputaților.

El a fost numit în mai 2023, pentru un mandat de șase ani. Vicepreședinți sunt Vlad Bontea, asociat politic tot cu PSD, și Vlad Popescu, asociat politi cu PNL și numit tot în 2023.

Pe scurt: conducerea ANCOM reflecta o formulă de numiri parlamentare în care erau reprezentate PSD și PNL, cu Valeriu Zgonea la președinție.

O investigație publicată de Puterea în 2025 susține că PSD și PNL își împărțeau zone de influență în instituție.

Critici acide la adresa PSD după descărcarea de povarea guvernării

Odată ce s-a eliberat de povara guvernării, discursul lui Ilie Bolojan a devenit mai acid la adresa foștilor parteneri de guvernare.

În discursul susținut la dezbaterea privind învestirea Guvernului Luca Niculescu, Ilie Bolojan a atacat PSD pe mai multe fronturi: provocarea crizei politice, moștenirea economică, blocarea reformelor, activitatea miniștrilor social-democrați și asumarea răspunderii pentru guvernare.

PSD a provocat criza politică, fără să ofere o alternativă. Bolojan a reproșat PSD și AUR că au demis guvernul în urmă cu peste cinci luni, fără să găsească ulterior o soluție viabilă de guvernare. PSD încearcă să inventeze o „grea moștenire”. A respins anticipat argumentul că noul guvern ar prelua o situație economică dificilă și a susținut că bugetul fusese stabilizat, iar măsurile de corectare a dezechilibrelor nu trebuie anulate. PSD poartă responsabilitatea pentru problemele structurale ale statului. Potrivit lui Bolojan, politicile social-democraților din ultimii ani au contribuit la aceste probleme, iar reforma statului a fost blocată pentru a menține mecanismele de influență și control politic. Ministrul Muncii: legea salarizării unitare. L-a acuzat că a întârziat proiectul și că România a pierdut 770 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii acestui obiectiv. Ministrul Sănătății: lipsa reformelor și blocarea investițiilor. A reproșat lipsa măsurilor pentru problemele structurale din sistem și oprirea unor șantiere de spitale, inclusiv la Bistrița și în Sectorul 4 din București. Ministrul Justiției: lipsa asumării reformei pensiilor magistraților. Bolojan a susținut că fostul ministru a invocat repetat probleme de constituționalitate, dar nu a avut curajul să inițieze proiectul legislativ. Sorin Grindeanu și Ministerul Transporturilor. L-a acuzat că și-ar fi construit o „feudă” la minister, prin intermediari politici, și a denunțat lucrări contractate la valori care ar depăși cu peste 300% nivelurile prevăzute. PSD promite, apoi sabotează reformele. Bolojan a spus că social-democrații au experiență în formularea unor promisiuni atractive, pe care ulterior nu le respectă sau le subminează în practică. PSD și-a schimbat poziția în privința măsurilor economice. A acuzat partidul de ipocrizie în privința majorării TVA și a vânzării unor pachete de acțiuni ale companiilor de stat: măsuri criticate de PSD când era la guvernare, dar regăsite în programul noului Executiv. PSD trebuie să-și asume integral guvernarea. A avertizat că responsabilitatea pentru deciziile viitorului guvern îi aparține premierului desemnat și noii majorități, fără „paravane” politice. A spus că are „așteptări scăzute” de la noul cabinet.

Bolojan a încercat să fixeze PSD în fața unei duble responsabilități — pentru criza politică pe care a declanșat-o și pentru rezultatele guvernării pe care urmează să o conducă — și să împiedice transferarea ulterioară a vinei pentru problemele economice asupra guvernului precedent.