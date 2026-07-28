Cele mai importante declarații:
- Nu avem încredere în PSD.
- Alegerile anticipate. Ne întoarcem la popor, nu trebuie să ne fie frică. Ar da un impuls nou pentru un nou guvern.
- Din punctul meu de vedere, am făcut o propunere în persoana lui Siegfried Mureșan, o propunere foarte bună.
- Președintele vrea o coaliție majoritară, noi nu putem face parte dintr-o coaliție cu PSD.
- Ne așteptam, când apar momente critice, sunt unii care vor să rămână la guvernare. PNL are o facțiune care vrea să meargă mai departe cu PSD. Marea majoritate a PNL care e unită și e alături de Ilie Bolojan nu vrea cu PSD.
- Este o facțiune care s-a poziționat mereu alături de PSD, probabil vor merge pe aceeași politică.
- De la platforma conservatoare vedem mereu atacuri la adresa președintelui statutar ales, Ilie Bolojan. Nu e ok. Nu-ți ataci propriul partid zilnic, cu fel și fel de filmări și postări pe social media.
- Este lipsă totală de colegialitate față de ceilalți.
- Nu e o platformă nouă. Și-au pus ei acest oximoron liberal-conservator în denumire. Partidul are deja o nuanță pregnantă conservatoare, are și o nuanță liberală. Sunt aceiași colegi și eu cred că pentru cel puțin doi ani de zile după alegerile parlamentare, Ilie Bolojan și-a consolidat poziția.
- Partidul s-a userizat? E o prostie! Nu știu ce înseamnă. Și eu am fost acuzat că aș fi fost USR-ist. Prostii! Mai ales că Ilie Bolojan e mai vechi liberal decât mulți din această platformă, acuze aiurea în tramvai.
- Putem face o alianță largă, nu doar cu USR, se poate gândi un proiect de modernizare pentru 2028. Mă gândesc la Forța Dreptei, REPER, chiar și PMP. Partide de centru, centru-dreapta.
- Văd AUR într-un bloc cu PSD. Există un electorat modernizator-european, altul retrograd-psdist și altul suveranist – antioccidental. Eu aș simplifica. Văd un clivaj între forțele pro-modernizare și pro-europene și partidele retrograde, pentru că există principiul vaselor comunicante între PSD și AUR. AUR a luat electoratul PSD. PNL și USR se adresează unui alt tip de electorat. Deci bătălia electorală va fi între aceste două blocuri.
- Sorin Grindeanu i-a promis președintelui că nu va merge cu AUR, dar nu știu dacă se va ține de cuvânt.
- PSD și-a pierdut din puterea de alianță, noi nu mai avem încredere în ei, PSD tot timpul atacă USR, PSD nu poate să facă alianță decât cu AUR. Mi se pare inevitabil pentru PSD, care vrea să-și păstreze privilegiile, să facă alianță cu AUR.
- Nimic nu poate reface coaliția largă. PNL ia deciziile în Modrogan, nu le mai ia prin altă parte. Nu cred că mai putem guverna, cel puțin 10-20 de ani de aici încolo, alături de PSD.
- Nu voi face comentarii în privința președintelui. Mă abțin în situația mea să fac comentarii la adresa dlui președinte!!!
- M-am întâlnit cu domnul președinte acum două săptămâni când am discutat pe Codul Urbanismului. Ce să vezi, avem aceeași viziune. I-am cerut să nu se întâmple chiar acum implementarea referendumului, pentru că sunt foarte multe documente de semnat pe urbanism. Am nevoie de cel puțin doi ani și de niște fonduri guvernamentale. E o situație dezastruoasă, precară e puțin spus, la nivelul Primăriei Capitalei legat de finanțe.
- Acum îl înțeleg mai bine pe președinte. Legat de referendum de exemplu.
- În fiecare lună plătim la STB 150 de milioane și la Termoenergetica 150 de milioane. În timp ce intră de la guvern 400 de milioane și 80 de milioane sunt salariile. Dacă nu mă dădeam peste cap să obțin fonduri de la bănci, cum ar fi BEI, nu am mai avea bani de investiții.
- În două-trei săptămâni discutăm și despre Termoenergetica. Prin design, i-a fost programat eșecul. Trebuie o discuție serioasă la nivel de Minister al Energiei, ANRE și Parlament. Sistemul a fost gândit de așa natură ca această companie să eșueze.
- Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător și care trebuie să ia deciziile nepopulare. Am două opțiuni, să mă fac că nu văd, să inventez adversari, să adopt un discurs suveranist, să iau împrumuturi și să îngreunez situația care va exploda. Sau să iau deciziile nepopulare, indiferent de costul electoral, ca să nu intre în incapacitate de plată. (n.r. dă de înțeles că e posibil să nu câștige al doilea mandat).
- Sistemul e proiectat să se ducă în gard. Are un design care îl duce clar către o implozie masivă. Nu s-a ocupat nimeni din 2018, când Termoenergetica a preluat modelul de business de la RADET, care a fost dus în faliment de Gabriela Firea, și a rămas o gaură de 5 miliarde de lei. Dacă pierdem procesul cu guvernul și trebuie să le dăm 3,5 miliarde, intrăm în incapacitate de plată. Să vedem atunci câți se înghesuie să fie primari generali.
- Toți care au fost angajați pe pile, relații și cunoștințe, ei pe unde sunt? Tot noi să plătim pentru ei?! Uitați-vă de cât timp sunt datoriile. Peste 1,4 mld an de an, atât e bugetul Brașovului. Sunt două Brașovuri numai STB-ul. Ca să nu zic brașoave, că nu sunt brașoave. Oameni buni, suntem normali la cap?!! Cum am ajuns aici, că nimeni nu vorbea nimic. Prietenie, liniște?! Ați auzit pe cineva să vorbească despre această problemă?!
- M-a pus dracu să candidez pe acești doi ani, am găsit orașul cum l-am găsit. La nivel personal, regret că am candidat. La nivel public, nu, îmi asum această misiunea. Era bine să fiu primar de sector, la nivel personal. Poate nici nu aveam dosar penal. Am venit la o masă pusă. Singurul lucru care s-a schimbat în 2025 a fost primarul. Primăria a rămas acolo, cu cei doi viceprimari și alți oameni în funcție.
- (n.r. Despre dosar) Nu e nimic nou. Așa a înțeles presa și așa a înțeles presa alfabetizată, nu au citat ce a spus și apărarea. Îmi mențin poziția, eu trebuie să mă apăr. Au scos într-un moment, știu eu momentul, acea informație. Nu e niciun element nou.
- Va fi folosită această tinichea până voi fi declarat nevinovat. Adversarii se vor folosi, e asumată, așteptată de fapt. E politică, într-o societate extrem de polarizată. Sunt conștient de această tinichea, dar în acest timp încerc să salvez acest oraș. De aceea am făcut mai puțină politică și nu am vrut să mai candidez în PNL, pentru a mă ocupa de oraș și de acest dosar. Îți macină nervii, e nasol. Stilul meu de viață nu s-a schimbat, stau într-un apartament cu 3 camere și mă doare sufletul când îmi spune copilul că vrea o cameră mai mare. Îmi pică prost când îmi scriu oamenii.
- Nu mă refer la servicii secrete otova. Am definit diferiți oameni infiltrați puși în funcții și care îi protejează pe politicieni. Sunt oameni în instituțiile de forță puși și menținuți pentru a răspunde unor politicieni. Nu SRI, STS, SPP, SIE sau Justiția ca atare sunt sisteme, ci diferite grupuri care sunt și în competiție unele cu altele.
- Nu vreau să ies la pensie din politică.
Marile decizii ale țării se iau la centru. Ce te faci când de la centru curg datorii? Fie că ne referim la Administrația Prezidențială sau Guvern, instituții datoare cetățenilor cu un răspuns care să rezolve criza politică și să aducă stabilitate, fie că ne referim la Primăria Capitalei, datoare la propriu, cu două miliarde de lei.
Lucrările pentru construcția Guvernului s-au blocat. Lucrările de construcție în București continuă. Ambele acțiuni au același efect asupra cetățenilor, îi enervează. Cât timp mai au de suportat cetățenii zgomotul orașului?
Responsabil de cele două milioane de oameni din inima țării este Ciprian Ciucu, primarul Capitalei. Ca fost edil al Sectorului 6, Ciucu a avut multe cuvinte dure pentru fostul șef al Bucureștiului, actual șef al sistemului. Ba chiar l-a acuzat că i-a lăsat primăria în dezastru. Acum, fiind în papucii săi, a ajuns Ciprian Ciucu să îl înțeleagă pe Nicușor Dan?
Mai e Ciucu supărat pe președinte că i-a făcut viața un pic mai grea în campanie, când a dat mesaje clare de susținere pentru Cătălin Drulă?
Indiferent de raporturile dintre cei doi, un lucru e clar. Actualul edil a studiat manualul scris și lăsat în urmă de primarul olimpic. Una dintre lecțiile consemnate acolo pornește de la vorba românească „fă-te frate cu dracul până treci puntea”. În adaptare municipală „fă alianțe cu dușmanii ca să treci proiecte în Consiliul General”. Și Ciucu a aplicat ce a studiat în relația cu Piedone, cu care a bătut palma pentru o frumoasă alianță în CGMB.
Și cum îi stă bine oricărui primar, ca să fie experiența trăită din plin, Ciucu s-a ales cu un dosar, fiind acuzat de luare de mită. Primarul neagă acuzația și induce ideea că cei care „au pregătit operațiunea specială căreia astăzi trebuie să-i facă față” ar fi aceiași oameni care l-au împins pe colegul Adrian Veștea să i se substituie lui Bolojan la Palatul Victoria.
Ciucu a stat de-a dreapta lui Bolojan în timpul puciurilor care au eșuat, per total, dar au avut grave reverberații în partidul care la fiecare două luni pare că stă să se destrame. Ciucu a stat și de-a dreapta lui Ciucă și a asistat la decapitarea politică a generalului. Ceea ce îl face liberalul perfect pentru a răspunde la întrebările care îi macină pe pasionații de politică.
12 comentarii
Pe Ciucu se pare , asa cum spun anchetatorii , ca l-a pus dracu sa puna botu ….
Nu toti candidatii sau alesii sunt anchetati de procuratura .
Un mincinos lipsit de caracter rusine,demnitate si alte calitati pe care nu le are. Asta au bucurestenii la primaria capitalei.A stat bot in bot cu musulmanca si spune la ziare si televiziuni ca nu stie cine e. Cu indivizi ca asta se lauda peneleaua.
Ce vina are Dracul in hotărârea ta de a candida. Da vina pe martafoii care au vrut să profite de alegerea ta prin frauda. Erai pregătit să le faci pe plac stăpânilor tai. Ești un sclav ordinar. Ciucu Ciurucu
Te-a impins membrii mafioti din gasca PNL-USR sa ei capitala ca are bugetul gras si nu va mai ajungea bugetul de la sector 6,populatia nu intelege de ce mai esti in functie daca esti dovedit penal cu documente ,hal de justitie !
D-nul Ciprian Ciucu este cel mai harnic Primar General din 1990 si pana in prezent. Are viziune si este foarte competent. A demonstrat prin realizarile de la Sectorul 6 ca a schimbat fata Sectorului. A coordonat si a adunat echipe intregi din primarie cu care a executat proiecte in folosul comunitatii din Sectorul 6. Ca cetatean onest apreciez un primar care face
lucruri bune pentru comunitate si nu pe acela care ofera daruri sau face favoruri unor cetateni (ex. Gabriela Firea) care impreuna cu familiile lor sa-i ofere votul la urmatoarele alegeri.
DA competent la spagi de milioane $!
Dar va puteti da demisia fix in acest moment, daca chiar regretati c-ati „cantidat” si castigat! If you talk the talk, then walk then walk! Daca nu, alta vrajeala userista, care mai prinde doar la o mana de exaltati.
Ciucule, tu ești primarul care a pus botul la ciubuc, te-ai murdărit iar acum sună ceasul să plătești ! Si ve-i plăti, nici mama lui Bolojan de la Vadul Crișului nu te m-ai salvează !
Nicule, mai treci pe la scoala, ca esti varza!
Varza de Bruxelles
nu esti de ieri in politica, ai fost primar de sector, asa ca ti-a placut si iti place, numai sa nu te intrebe nimeni nimic si atunci este cel mai tare, nu te intreb pt ca nu ma interesezi, dar nu te victimiza cand aratai cu degetul la alti primari sau politiceni era bine acum le-a venit si lor randul, dar se pare ca ei tac, nu-s asa vocali ca tine…vai de PNL nici sa va critice nu mai gasiti…
Stat, daca nu joci in hora, ai viata grea!
La cate miliarde si cate mafii sunt la capitala, greu de unul singur.
Incearca sa ii aduni pe cei corecti alaturi. Daca nu, spune ce a mai rostit Emil Constantinescu.
Asa popor, asa viitor…