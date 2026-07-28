Cele mai importante declarații:

Nu avem încredere în PSD.

Alegerile anticipate. Ne întoarcem la popor, nu trebuie să ne fie frică. Ar da un impuls nou pentru un nou guvern.

Din punctul meu de vedere, am făcut o propunere în persoana lui Siegfried Mureșan, o propunere foarte bună.

Președintele vrea o coaliție majoritară, noi nu putem face parte dintr-o coaliție cu PSD.

Ne așteptam, când apar momente critice, sunt unii care vor să rămână la guvernare. PNL are o facțiune care vrea să meargă mai departe cu PSD. Marea majoritate a PNL care e unită și e alături de Ilie Bolojan nu vrea cu PSD.

Este o facțiune care s-a poziționat mereu alături de PSD, probabil vor merge pe aceeași politică.

De la platforma conservatoare vedem mereu atacuri la adresa președintelui statutar ales, Ilie Bolojan. Nu e ok. Nu-ți ataci propriul partid zilnic, cu fel și fel de filmări și postări pe social media.

Este lipsă totală de colegialitate față de ceilalți.

Nu e o platformă nouă. Și-au pus ei acest oximoron liberal-conservator în denumire. Partidul are deja o nuanță pregnantă conservatoare, are și o nuanță liberală. Sunt aceiași colegi și eu cred că pentru cel puțin doi ani de zile după alegerile parlamentare, Ilie Bolojan și-a consolidat poziția.

Partidul s-a userizat? E o prostie! Nu știu ce înseamnă. Și eu am fost acuzat că aș fi fost USR-ist. Prostii! Mai ales că Ilie Bolojan e mai vechi liberal decât mulți din această platformă, acuze aiurea în tramvai.

Putem face o alianță largă, nu doar cu USR, se poate gândi un proiect de modernizare pentru 2028. Mă gândesc la Forța Dreptei, REPER, chiar și PMP. Partide de centru, centru-dreapta.

Văd AUR într-un bloc cu PSD. Există un electorat modernizator-european, altul retrograd-psdist și altul suveranist – antioccidental. Eu aș simplifica. Văd un clivaj între forțele pro-modernizare și pro-europene și partidele retrograde, pentru că există principiul vaselor comunicante între PSD și AUR. AUR a luat electoratul PSD. PNL și USR se adresează unui alt tip de electorat. Deci bătălia electorală va fi între aceste două blocuri.

Sorin Grindeanu i-a promis președintelui că nu va merge cu AUR, dar nu știu dacă se va ține de cuvânt.

PSD și-a pierdut din puterea de alianță, noi nu mai avem încredere în ei, PSD tot timpul atacă USR, PSD nu poate să facă alianță decât cu AUR. Mi se pare inevitabil pentru PSD, care vrea să-și păstreze privilegiile, să facă alianță cu AUR.

Nimic nu poate reface coaliția largă. PNL ia deciziile în Modrogan, nu le mai ia prin altă parte. Nu cred că mai putem guverna, cel puțin 10-20 de ani de aici încolo, alături de PSD.

Nu voi face comentarii în privința președintelui. Mă abțin în situația mea să fac comentarii la adresa dlui președinte!!!

M-am întâlnit cu domnul președinte acum două săptămâni când am discutat pe Codul Urbanismului. Ce să vezi, avem aceeași viziune. I-am cerut să nu se întâmple chiar acum implementarea referendumului, pentru că sunt foarte multe documente de semnat pe urbanism. Am nevoie de cel puțin doi ani și de niște fonduri guvernamentale. E o situație dezastruoasă, precară e puțin spus, la nivelul Primăriei Capitalei legat de finanțe.

Acum îl înțeleg mai bine pe președinte. Legat de referendum de exemplu.

În fiecare lună plătim la STB 150 de milioane și la Termoenergetica 150 de milioane. În timp ce intră de la guvern 400 de milioane și 80 de milioane sunt salariile. Dacă nu mă dădeam peste cap să obțin fonduri de la bănci, cum ar fi BEI, nu am mai avea bani de investiții.

În două-trei săptămâni discutăm și despre Termoenergetica. Prin design, i-a fost programat eșecul. Trebuie o discuție serioasă la nivel de Minister al Energiei, ANRE și Parlament. Sistemul a fost gândit de așa natură ca această companie să eșueze.

Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător și care trebuie să ia deciziile nepopulare. Am două opțiuni, să mă fac că nu văd, să inventez adversari, să adopt un discurs suveranist, să iau împrumuturi și să îngreunez situația care va exploda. Sau să iau deciziile nepopulare, indiferent de costul electoral, ca să nu intre în incapacitate de plată. (n.r. dă de înțeles că e posibil să nu câștige al doilea mandat).

Sistemul e proiectat să se ducă în gard. Are un design care îl duce clar către o implozie masivă. Nu s-a ocupat nimeni din 2018, când Termoenergetica a preluat modelul de business de la RADET, care a fost dus în faliment de Gabriela Firea, și a rămas o gaură de 5 miliarde de lei. Dacă pierdem procesul cu guvernul și trebuie să le dăm 3,5 miliarde, intrăm în incapacitate de plată. Să vedem atunci câți se înghesuie să fie primari generali.

Toți care au fost angajați pe pile, relații și cunoștințe, ei pe unde sunt? Tot noi să plătim pentru ei?! Uitați-vă de cât timp sunt datoriile. Peste 1,4 mld an de an, atât e bugetul Brașovului. Sunt două Brașovuri numai STB-ul. Ca să nu zic brașoave, că nu sunt brașoave. Oameni buni, suntem normali la cap?!! Cum am ajuns aici, că nimeni nu vorbea nimic. Prietenie, liniște?! Ați auzit pe cineva să vorbească despre această problemă?!

M-a pus dracu să candidez pe acești doi ani, am găsit orașul cum l-am găsit. La nivel personal, regret că am candidat. La nivel public, nu, îmi asum această misiunea. Era bine să fiu primar de sector, la nivel personal. Poate nici nu aveam dosar penal. Am venit la o masă pusă. Singurul lucru care s-a schimbat în 2025 a fost primarul. Primăria a rămas acolo, cu cei doi viceprimari și alți oameni în funcție.

(n.r. Despre dosar) Nu e nimic nou. Așa a înțeles presa și așa a înțeles presa alfabetizată, nu au citat ce a spus și apărarea. Îmi mențin poziția, eu trebuie să mă apăr. Au scos într-un moment, știu eu momentul, acea informație. Nu e niciun element nou.

Va fi folosită această tinichea până voi fi declarat nevinovat. Adversarii se vor folosi, e asumată, așteptată de fapt. E politică, într-o societate extrem de polarizată. Sunt conștient de această tinichea, dar în acest timp încerc să salvez acest oraș. De aceea am făcut mai puțină politică și nu am vrut să mai candidez în PNL, pentru a mă ocupa de oraș și de acest dosar. Îți macină nervii, e nasol. Stilul meu de viață nu s-a schimbat, stau într-un apartament cu 3 camere și mă doare sufletul când îmi spune copilul că vrea o cameră mai mare. Îmi pică prost când îmi scriu oamenii.

Nu mă refer la servicii secrete otova. Am definit diferiți oameni infiltrați puși în funcții și care îi protejează pe politicieni. Sunt oameni în instituțiile de forță puși și menținuți pentru a răspunde unor politicieni. Nu SRI, STS, SPP, SIE sau Justiția ca atare sunt sisteme, ci diferite grupuri care sunt și în competiție unele cu altele.

Nu vreau să ies la pensie din politică.