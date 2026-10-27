Karol Nawrocki, chemat să dea explicații în instanță privind acuzațiile unui scandal de prostituție vechi de 20 de ani

Numele președintelui Poloniei este menționat într-o anchetă jurnalistică în care este acuzat că, acum două decenii, ar fi adus prostituate într-un hotel.

Mihai Dima
Karol Nawrocki, chemat să dea explicații în instanță privind acuzațiile unui scandal de prostituție vechi de 20 de ani

Karol Nawrocki, presedintele Poloniei FOTO Facebook.com

Numele președintelui Poloniei este menționat într-o anchetă jurnalistică în care este acuzat că, acum două decenii, ar fi adus prostituate într-un hotel.




Karol Nawrocki, președintele Poloniei, va depune mărturie în procesul pe care el însuși l-a deschis împotriva site-ului de știri care a publicat informațiile cu privire la scandalul de prostituție.

Publicația poloneză arată în investigația sa că, acum 20 de ani, președintele Poloniei ar fi adus prostituate într-un hotel din stațiunea Sopot. La momentul respectiv, acesta era agent de securitate, potrivit Agerpres.

Karol Nawrocki a respins acuzațiile și le-a considerat „o grămadă de minciuni”. Mai mult, el a deschis un proces împotriva proprietarului site-ului de știri.

Istoria anchetei jurnalistice care-l vizează pe Karol Nawrocki

În 2025, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, site-ul Onet.pl a publicat o amplă anchetă potrivit căreia președintele Poloniei ar fi facilitat intrarea unor prostituate într-un hotel. Hotelul se afla în stațiunea Sopot, din nordul țării.

Imediat ce a fost ales președinte, acesta a dat în judecată grupul de presă care deține site-ul. Este vorba despre Ringier Axel Springer Polska. Mai mult, el a cerut publicarea de scuze pentru atingerea onoarei și reputației sale.

În ciuda informațiilor scandaloase aduse în atenția opiniei publice, Nawrocki l-a învins pe principalul său contracandidat, Rafał Trzaskowski, candidat al Coaliției Civice a premierului Donald Tusk.

Proces cu ușile închise

Procesul a început pe 15 septembrie, iar toate discuțiile din sala de judecată s-au purtat cu ușile închise. La solicitarea publicației Onet.pl, judecătorii au aprobat cererea privind accesul publicului și al presei. Totuși, magistrații s-au opus transmiterii în direct a ședinței.

Tribunalul din Varșovia a audiat deja primii martori. Printre aceștia se numără și o fostă angajată la Grand Hotel din Sopot. Este vorba despre Natalia Geldon, care susține că l-a văzut pe actualul președinte al Poloniei intrând în hotel cu un bărbat și o femeie.

Printre persoanele audiate de judecători s-au numărat autorul care a realizat ancheta, dar și un fost coleg al lui Karol Nawrocki, care a lucrat cu el la același hotel.

Mai mult, un alt fost coleg a declarat că respectivul hotel era frecventat de prostituate în acei ani.

Președintele Poloniei va fi audiat în acest caz într-o nouă etapă a procesului, care se va desfășura pe data de 18 ianuarie 2027.

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